Die Frauenbibliothek Wyborada will ins «Ekkehard» zügeln – der St.Galler Stadtpräsident hatte andere Pläne Der Verein Wyborada mit Bibliothek und Literaturhaus hat im «Ekkehard» ein mögliches Zuhause gefunden. Die Pläne sind konkret. Die Stadt hätte das Angebot lieber in der geplanten Grossbibliothek am Schibenertor gesehen. Daniel Wirth 14.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Hotel wird aus dem «Ekkehard» nicht mehr – dafür möglicherweise ein Literaturhaus. Bild: Tobias Garcia (10.September 2020)

Das Literaturhaus und die Bibliothek Wyborada sind auf der Suche nach einem geeigneten Raum in der Stadt St.Gallen fündig geworden. Das ehemalige Hotel Ekkehard an der Rorschacher Strasse 50, das seit über einem Jahrzehnt brachliegt, soll in Zukunft das Literaturhaus beherbergen.

Karin K. Bühler Bild: Hanspeter Schiess

Drei modular aufteilbare Räume böten genügend Platz für die Bibliothek, die Fonothek, für Veranstaltungen rund um das Wort und für ein gastromisches Angebot, wie Karin K. Bühler, Co-Leiterin der «Wyborada», auf Anfrage bestätigt. Mit der «Ekkehard»-Eigentümerschaft seien die Verhandlungen und die Konzeptionierung in Gang, sagt sie.

Literaturhaus trotz geplanter Grossbibliothek

Die Bibliothek Wyborada wurde vor rund einem Jahr um ein Literaturhaus erweitert. Erste Pläne, dieses in der Villa Wiesental an der Rosenbergstrasse einzurichten, zerschlugen sich, weil die Räume der Villa für Veranstaltungen zu klein sind.

Mit dem «Ekkehard» hätten Frauenbibliothek und Literaturhaus nun geeignete Räume gefunden, sagt Bühler. Der Verein hoffe, von Stadt, Kanton und Stiftungen finanziell unterstützt zu werden. Sie sagt das im Wissen, dass Kanton und Stadt St.Gallen in der «Union» zwischen dem Oberen Graben und dem Blumenmarkt bis 2028 gemeinsam eine Publikumsbibliothek für 130 Millionen Franken verwirklichen wollen. Das Literaturhaus soll keine Konkurrenz zur neuen Bibliothek sein, sondern eine Bereicherung, begründet Bühler das Bestreben der «Wyborada», ein eigenständiges Literaturhaus einzurichten.

Gegenwärtig wird eine Programmleiterin oder ein Programmleiter gesucht. Einen definitiven Zeitplan, wann die «Wyborada» im «Ekkehard» mit seiner bewegten Geschichte einziehen wird gibt es noch nicht, wie Bühler sagt. Möglich sei an der Rorschacher Strasse auch eine Kooperation mit dem Architekturforum Ostschweiz, die es heute schon nachbarschaftlich an der Davidstrasse gebe.

Genesis-Frontmann Peter Gabriel 1972 beim Konzert im Ekkehard-Saal. Bild: PD/Pino Buoro

Die bewegte Geschichte des «Ekkehard» (dwi) Erbaut wurde das Haus an der Rorschacher Strasse 50 in den Jahren 1895 und 1896 nach Plänen des Architekten Wendelin Heene als Casino oder katholisches Gesellenhaus. Der seinerzeit amtierende Bischof Augustus Egger forderte die Schaffung von Vereinslokalen, um die Leute aus den Wirtshäusern herauszuziehen (Quelle: «St.Gallen. Stadtveränderung und Stadterlebnis im 19.Jahrhundert» von Peter Röllin). Im «Ekkehard» war stets viel los: Der Schachclub St.Gallen trainierte darin und führte Turniere durch. Die Geschäftsstelle der CVP bereitete Wahl- und Abstimmungskämpfe vor. Im neubarocken Saal wurde während Jahrzehnten getanzt am Österreicherball, und es wurden Unterhaltungen von Musikgesellschaften und Chören abgehalten. «Föbü»-Abende fanden statt, und der FC St.Gallen hielt noch in den frühen 2000er-Jahren Hauptversammlung darin ab. Auch Konzerte lockten einst ein junges Publikum ins «Ekkehard». Beispielsweise im Jahr 1972. Als Genesis mit Peter Gabriel (Gesang, Flöte), Phil Collins (Schlagzeug), Mike Rutherford (Bass, Gitarre) und Tony Banks (Keyboards) in St.Gallen zu Gast waren. Der Arboner Musiker Pino Buoro stiess unlängst auf Fotos, die er vor 48 Jahren im «Ekkehard»-Saal aufgenommen hatte und jetzt digitalisierte. Die britische Rockband Genesis zählt mit 150 Millionen verkauften Alben auch heute noch zu den kommerziell erfolgreichsten. Pino Buoro veröffentlichte seine Bilder vom Genesis-Konzert im «Ekkehard» auf Facebook – und weckte bei vielen reifen St.Galler Musikliebhabern Erinnerungen an ihre Jugend. Vielen St.Gallern geht es so: Wer «Ekkehard» hört, denkt an schöne Momente.

Eigentümer ist erfreut über «Ekkehard»-Wiederbelebung

Urs Peter Koller Bild: PD

Eigentümerin des ehemaligen Hotels Ekkehard ist die Forol Generalunternehmung AG. Hinter ihr steht Urs Peter Koller. Er hat Freude, dass dem traditionsreichen Haus bald wieder Leben eingehaucht werden könnte, wie er sagt.

Das ursprüngliche katholische Gesellenhaus solle ein «Haus der Gemeinschaft» werden, sagt Koller. Er nennt die Zusammenarbeit mit der «Wyborada» konstruktiv und spricht von einer Win-win-Situation. Das Parterre des Hotels sei ideal für ein Literaturhaus, eine Bibliothek und einen Gastronomiebetrieb als Treffpunkt.

Baulöwe von Kybunpark bis Casino

Seine Pläne, das «Ekkehard» nach dessen Schliessung 2008 wieder als Hotel zu eröffnen, hat Koller längst begraben, wie er sagt. Zeit für eine neue Nutzung sei es aber alleweil nach zwölf Jahren Dornröschenschlaf. Koller, der von 1988 bis 2008 als Mehrheitsaktionär die Geschicke der in der ganzen Schweiz tätigen Generaltunternehmung HRS leitete, hat das «Ekkehard» vor Kurzem in seine neue Unternehmung Forol AG mit Sitz in Herisau überführt.

Die Pläne für eine Wiedereröffnung des Hotels sind längst begraben. Tobias Garcia (10. September 2020)

Er und die HRS haben in St.Gallen schon markante Bauvorhaben verwirklicht: Beispielsweise das Fussballstadtion im Westen und das Radisson Blu Hotel an der St.-Jakob-Strasse. Vis-à-vis davon hat er Pläne für eine Überbauung mit Studentenwohnungen. Und jetzt hat Urs Peter Koller ein neues Projekt: Aus Ekkehard könnte Wyborada werden. Das gefällt auch Karin K. Bühler:

«Ein ‹Haus Wyborada› – das wär’s!»

Die Stockwerke über dem Parterre möchte Koller von einem Hotel in Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse und Nutzungen umwandeln. Allesamt mit einer Küche ausgestattet. Als mögliche Mieter denkt Koller an Studierende, aber auch an Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte des nahe gelegenen Kantonsspitals. «Ich denke auch über den Einbau von gemeinschaftlich nutzbaren Räumen nach», sagt Koller.

Die Stadt St.Gallen will den Saal verkaufen

Mit dem Umbau der ganzen Liegenschaft kann der Unternehmer aber noch nicht beginnen. Der Grund: Die Stadt St.Gallen ist Eigentümerin des grossen Saals im Hotel. Wie kam es dazu? «Ich erinnere mich nicht mehr an eine Jahreszahl», sagt Koller. Irgendwann habe die Stadt einem «Ekkehard»-Hotelier, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei, den Saal abgekauft mit dem Ziel, diesen als beliebten und oft genutzten Durchführungsort für gesellschaftliche Anlässe zu erhalten.

Vor dem ehemaligen Hotel wird derzeit die Rorschacher Strasse saniert. Bild: Tobias Garcia (10. September 2020)

Jetzt brauche die Stadt den Saal nicht mehr und wolle ihn an die Forol Generalunternehmung AG abtreten. Gegenwärtig werde darüber verhandelt, für wie viel Geld der Saal, der gemäss Koller «unbrauchbar» ist, die Hand wechseln soll. Stadträtin Maria Pappa, Vorsteherin der Direktion Planung und Bau, bestätigt: Verhandlungen mit Urs Peter Koller seien am Laufen. Es gehe in diesen Verhandlungen indes nicht nur um den Preis.

Bedauern beim Stadtpräsidenten

Wie steht der Stadtrat zu den Plänen, das «Ekkehard» in ein Literaturhaus umzuwandeln? «Bei der Konzeption der neuen St.Galler Bibliothek waren die Stadtbibliothek, die Kantonsbibliothek und die ‹Wyborada› gemeinsam unterwegs», sagt Stadtpräsident und «Kulturminister» Thomas Scheitlin.

Ziel sei gewesen, die drei Bibliotheken in der neuen Public Library zusammenzuführen. Die Kräfte und Mittel sollten gebündelt werden, sagt Scheitlin. Bewusst habe man keine Verzettelung durch dezentrale Bibliotheksstandorte unter eigenem Namen gewollt. «Diese Strategie ist meiner Meinung nach richtig und zielführend.» Ein gemeinsamer Auftritt stärke den Bibliothekstandort, schaffe Synergien und bringe den Benutzenden den grössten Mehrwert:

St. Gallen - Stadtpräsident Thomas Scheitlin tritt auf ende Jahr zurück Bild: Ralph Ribi

«Ich bedaure deshalb, dass die ‹Bibliothek & Literaturhaus Wyborada› nicht Teil des Ganzen sein möchte.»

Die neue St.Galler Public Library am Schibenertor sei die Zukunft. Sie werde auch ein Haus der Literatur sein, sagt er.

Beim Amt für Kultur des Kantons St.Gallen möchte man die Pläne der «Wyborada», ins ehemalige Hotel Ekkehard zu ziehen und damit eine eigenständig zu bleiben, nicht kommentieren. Ihr seien die Pläne nicht im Detail bekannt, sagt Amtsleiterin Katrin Meier.