Porträt Heilpädagogin, Witwe, Kandidatin: Trudy Cozzio, die Frau mit Herz, will in den Stadtrat Trudy Cozzio kandidiert für das Amt, in dem ihr Mann verstorben ist. Weshalb man sie trotzdem nicht mit ihm vergleichen soll. Diana Hagmann-Bula 12.09.2020, 05.00 Uhr

Sie mag das Helle an diesem Raum: Trudy Cozzio wohnt in ihrem erweiterten Elternhaus im Quartier Riethüsli. Bild: Ralph Ribi

Ihr Lachen wirkt anders als auf dem Wahlplakat. Nicht aufgesetzt, herzlicher, zwischendurch verschwindet es. Etwa wenn sie von ihrem an Krebs verstorbenen Mann redet. Am Sonntag sind es drei Jahre, seit Trudy Cozzio ohne ihn leben muss.

«Plötzlich ist die Hälfte von einem weg. Zuerst ging es nur ums Überleben.»

Die 62-Jährige wirkt verletzlich, weich, zerbrechlich in diesen Momenten. Doch kurz später schon kehrt die Kraft in sie zurück.

Kraft, die sie aus dem Glauben schöpft, aus Briefen ihres Mannes. Und aus der Bewegung. Trudy Cozzio fährt Ski und Velo, trainiert im Fitnesscenter. Sie geht hin, um Sport zu machen, aber auch, um zu plaudern, ist herauszuhören. Sohn Tobias, der in Zürich Jus studiert, fragt grinsend, ob sie jeweils ins Schwitzen komme. Sie schaut ihn gespielt empört an und streichelt Chiara, eine rumänische Strassenhündin aus dem Tierheim. Ihr älterer Sohn Raphael hatte sie mit nach Hause gebracht. Chiara ist 13, er verlor 2009 mit 16 bei einem Autounfall das Leben.

Traumberuf Lehrerin

Trudy Cozzio geht oft mit der Hündin spazieren. In der Natur könne sie gut denken, sagt sie. Draussen hätten sie als Familie die besten Gespräche geführt, über Politik, die Schule, das Leben. Dort hat sie auch darüber nachgedacht, ob sie für den Stadtrat kandidieren will. Ihr Ja ist ein bedeutungsvolles Ja. Sie tritt für das Amt an, in dem ihr Mann verstarb. Wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag, zwei Tage vor der Ersatzwahl.

«Ich weiss, dass Nino zu mir schaut und mich unterstützt. Deshalb kann ich eigenständig handeln. Ich bin nicht er»

, sagt sie, um Bedenken zu zerstreuen, sie trete aus nostalgischen Gründen an oder um das Werk ihres Mannes zu vollenden. Und erzählt: Er hätte ihr 2007 den Vortritt für eine Kandidatur gelassen. Das Ehepaar teilte sich Erziehung und Geldverdienen. «Trotzdem war es nicht Zeit dafür.» Sie habe für die Kinder da sein wollen, wenn sie von der Schule kommen, vor dem Einschlafen.

Sie mochte Kinder immer, schon bevor sie eigene hatte. «Weil sie unbeschwert, ehrlich und zugänglich sind.» Deshalb wollte sie Lehrerin werden. Und wohl auch, weil Mutter und Vater unterrichteten. In deren Haus, erweitert um einen Anbau, wohnt die Familie. Nach dem Lehrerseminar arbeitete Trudy Cozzio zwanzig Jahre auf dem Beruf, liess sich zur Heilpädagogin weiterbilden, arbeitet seither auf diesem Beruf, heute im Schulhaus Engelwies.

«Ich muss mich auch geistig bewegen.»

Auf dem Buchstapel in der Stube zuoberst liegt die Biografie von Michelle Obama, der ehemaligen US-Präsidentengattin. Mit Interesse habe sie sie gelesen, auch weil sie ähnliche Fragen beschäftigten. «Natürlich auf ganz anderem Niveau». Wie sehr nimmt man sich als Frau eines Politikers zurück?

Wo St.Gallen sie an Paris erinnert

Nun, viele Jahre später, ist ihre Zeit gekommen. «Ich muss mich, um niemanden mehr kümmern und habe viel Energie für das Amt.» Ideen auch. Sie fordert grosszügigere Arbeitsmodelle für schwierige Lebensphasen. «Wenn man die kranke Mutter pflegt, statt sie ins Heim zu geben, sollte man das Pensum reduzieren und die verpasste Bürozeit später aufholen können.» Auch wünscht sie sich eine belebtere Stadt.

Sie freut sich über die neue «Draussenkultur» der Restaurants, die sich wegen Corona etabliert hat. Schön sei das, «wie in Paris, wo man sitzt,

trinkt und schaut».

Als Stadträtin will sie Gutes tun, für die Stadt, für die Bevölkerung. Kann sie, die gefühlvoll, harmonisch, manchmal fast schon naiv wirkt, angriffig sein? Hartnäckig? «Kann sie», sagt Sohn Tobias. «Kann ich», sagt sie selber. Und ärgert sich darüber, dass ihr Alter Thema ist. «Männer können ohne Weiteres bis 70 arbeiten, dann kann ich wohl bis 70 politisieren.» Tritte gegen das Schienbein im Wahlkampf, sie nimmt sie hin. Im Wissen, dass es Schlimmeres gibt. Sich den Ärger von der Seele reden und weitermachen: So hat es ihr Mann getan. In diesem Punkt will sie es doch wie er halten.