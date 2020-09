Porträt Sie ist die Frau, die den Spagat zwischen Kindern und Karriere schafft: Sonja Lüthi will St.Galler Stadträtin bleiben Sonja Lüthi hat zwei kleine Kinder und stellt sich zur Wiederwahl in den Stadtrat. Turbulent, aber bereichernd sei es, sagt die Grünliberale. In die Politik eingestiegen ist sie nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Christina Weder 16.09.2020, 05.00 Uhr

Sonja Lüthi im «Tibits»: Statt Französischlehrerin wurde sie Stadträtin. Bild: Tobias Garcia

Kinder und Karriere, Mutter und Stadträtin – das müsse heute möglich sein. Das sagte Sonja Lüthi 2017 vor ihrer Wahl in den Stadtrat und erhielt bald das Etikett der «jungen Mutter mit urbanem Lebensstil». Tatsächlich ist die 39-Jährige, die der Direktion Soziales und Sicherheit vorsteht, das einzige Mitglied im Stadtrat mit kleinen Kindern. Und sie ist die erste St.Galler Stadträtin überhaupt, die während der Amtszeit ein Kind zur Welt gebracht hat.

Als sie kurz nach Amtsantritt mit ihrem zweiten Kind schwanger wurde, waren die Meinungen geteilt: Viele freuten sich, andere schüttelten den Kopf, wie schnell die frisch gewählte Stadträtin erneut Mutter wurde. Wie auch immer: Zu ihr drangen nur positive Reaktionen durch, wie sie sagt. Dass ihr Familienzuwachs so viel Aufmerksamkeit erhielt, findet sie übertrieben.

«Das sollte doch normal sein.»

Turbulent wie in anderen Familien auch

Heute ist ihr Sohn Jonas knapp zwei Jahre alt. Tochter Aline ist viereinhalb und besucht seit kurzem den Kindergarten. Familie Lüthi wohnt in einer ehemaligen Textilfabrik im Quartier Bruggen. Die Fassade ist aus Backstein, die Räume sind loftartig, im Garten wächst Gemüse.

Doch fürs Gespräch zieht Sonja Lüthi ein Treffen an einem anderen Ort vor. Zu Hause, wo sich eine Nanny um Sohn, Tochter und Chindsgi-Gspänli kümmert, sei «zu viel los für ein Gespräch in Ruhe». Sie schlägt das Vegi-Restaurant Tibits beim Hauptbahnhof für ein Treffen vor. Sie mag das Lokal. Zum einen, weil sie Gemüse liebt. Und zum anderen wegen der Spielecke.

Bei Lüthis geht es zu und her wie in vielen Familien

Bei einem Milchkaffee sagt Sonja Lüthi, es sei zwar turbulent und herausfordernd, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen. «Aber es ist vor allem sehr bereichernd.» Ihr Lachen ist strahlend, und manchmal wirkt die Grünliberale wie eine Musterschülerin. Doch wenn sie offen über ihren Familienalltag und die Doppelbelastung spricht, wird schnell klar, dass es bei den Lüthis so zu- und hergeht wie in vielen Familien auch – nur dass die Rollen anders verteilt sind.

Die Kandidatin persönlich Am 27. September kämpfen acht Kandidierende um die fünf Sitze im Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie von ihrer persönlichen Seite vor. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Der Dreilindenweg auf Drei Weieren mit Ausblick über die Stadt.

Ihr Lieblingsessen? Gemüselasagne.





Ihr Lieblingsland? Die Schweiz. Ihre Lieblingslektüre? «Pippi Langstrumpf» von Astrid Lindgren. Worüber haben Sie sich zuletzt gefreut und geärgert? Gefreut habe ich mich über das Lachen meiner Kinder; geärgert über die ausbleibende Hilfe für die Flüchtlinge in Griechenland. Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.

So erzählt die Stadträtin etwa davon, wie sie vor kurzem an einer Standaktion war, während sich ihre Tochter zu Hause selbst die Haare schnitt. Der Papa war da, liess sie gewähren, besserte mit der Schere nach und nahm es locker. Lockerer als Sonja Lüthi jedenfalls, die, als sie nach Hause kam, nicht gerade begeistert war von der neuen Frisur.

Aber, sagt sie: «Ich kann nicht jeden Schritt begleiten und nicht immer alles mitbekommen.» Das bringe ihr Amt mit sich. Ihre Agenda ist gut gefüllt. Das Pensum sei nur zu schaffen, weil ihr Mann zu Hause vieles übernehme. Heini Lüthi ist selbstständiger Ingenieur im Bereich der erneuerbaren Energien und arbeitet von zu Hause aus. Er kocht, springt ein und kümmert sich um den Nachwuchs. Und ein Mann tue das eben anders, sagt sie.

«Zu Hause hat er das Lead.»

Dank ihm habe sie sich nie zwischen Kindern und Karriere entscheiden müssen.

Fukushima hat sie politisiert

Sonja Lüthi ist im Kanton Aargau aufgewachsen, sie hat an der Uni Freiburg Französisch und Geografie studiert und als Lehrerin gearbeitet, bevor es sie nach St.Gallen verschlug, wo sie an der HSG im Bereich der erneuerbaren Energien doktorierte.

Politisiert worden sei sie durch die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. Kurz darauf trat sie den Grünliberalen bei, um sich «für gute Rahmenbedingungen für eine ökologische Wirtschaft» einzusetzen. Ihre politische Karriere verlief steil. Dabei habe sie immer ein Grundsatz begleitet:

«Wir sollten unser Leben nicht auf Kosten anderer gestalten.»

Als Stadträtin liege ihr besonders die Förderung einer Partizipationskultur am Herzen. Herausforderungen müssten gemeinsam angegangen werden.

In ihrer Freizeit ist Sonja Lüthi am liebsten mit ihren Kindern unterwegs – in der Badi, auf Spielplätzen oder in der Natur. Wenn sie einmal für sich Zeit hat, dann joggt sie um den Gübsensee. Wichtig ist ihr aber vor allem ein Fixpunkt am Tag: das gemeinsame Frühstück mit den Kindern. «Das lasse ich mir nur ungern entgehen.»