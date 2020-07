Die Flig Gossau will im Herbst zwei Sitze gewinnen Die Partei nominiert 15 Kandidierende fürs Gossauer Stadtparlament und zwei für den Schulrat. 27.07.2020, 16.06 Uhr

Das Stadtparlament in Gossau. Urs Bucher (4. April 2019)

(pd/woo) Die Freie Liste Gossau (Flig) will bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. September mit «einer ausgewogenen Liste» und einer Zweierkandidatur sowohl einen Sitz im Stadtparlament als auch im Schulrat dazugewinnen. Zur Wahl ins Parlament treten alle vier Bisherigen wieder an, dies sind Matthias Ebneter, Stefan Harder, David Mathis und Erwin Sutter.