Die Findungskommission schickt Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher ins Rennen ums Gossauer Schulpräsidium Die überparteiliche Findungskommission für das Schulpräsidium präsentiert einen Zweiervorschlag für die Wahlen im September: Ruth Lehner oder Stefan Rindlisbacher soll die Nachfolge von Urs Blaser antreten. Michel Burtscher 12.05.2020, 12.24 Uhr

Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher konnten die Findungskommission überzeugen. PD

Im September wählen die Gossauer Stimmberechtigten die neue Schulpräsidentin oder den neuen Schulpräsidenten. Der bisherige Amtsinhaber Urs Blaser (FDP) hatte im vergangenen August bekanntgegeben, bei den Gesamterneuerungswahlen nicht mehr anzutreten und sein Büro am Ende dieses Jahres zu räumen.

Jetzt sind die ersten Kandidaturen für seine Nachfolge bekannt. Die überparteiliche Findungskommission schlägt der Gossauer Bevölkerung gleich zwei Personen für das wichtige Amt vor, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt: Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher.

Beide erfüllen die Anforderungen

Mehrere Personen seien zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Lehner und Rindlisbacher hätten die Findungskommission dabei davon überzeugen können, dass sie für die Nachfolge von Urs Blaser geeignet sind. Beide lebten in Gossau und erfüllten «die Anforderungen betreffend persönliche Eignung sowie Führungs- und Sachkompetenz für diese anspruchsvolle Stelle in hohem Masse».

Ruth Lehner ist keine Unbekannte: Die 50-Jährige sitzt bereits seit 2017 im Gossauer Schulrat und arbeitet zurzeit als Dozentin für Erziehungswissenschaften sowie Berufs- und Studienkompetenzen an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Zudem amtet sie als Präsidentin der CVP-Ortspartei.

Rindlisbacher will einer Partei beitreten

Stefan Rindlisbacher ist 41 Jahre alt und in Gossau aufgewachsen. Zurzeit arbeitet er als Oberstufenlehrer in Flawil und ist Vizepräsident des kantonalen Verbands der Oberstufenlehrkräfte. Er will sich laut der Medienmitteilung bis Mitte Juli einer Gossauer Ortspartei anschliessen.

Man sei überzeugt, schreibt die Findungskommission, mit diesen zwei ausgewiesenen Bildungsfachleuten die richtige Auswahl getroffen zu haben und wünsche ihnen viel Erfolg im Wahlkampf. In der Kommission sassen neben Präsident Andreas Oberholzer (SVP) auch Andrin Fröhlich (FDP), Patrik Mauchle (CVP), Christian Schlegel (Flig), Linus Balzan (Flig) und Ruedi Blumer (SP).