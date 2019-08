Die evangelische Kirche eröffnet ein Bistro in Thal

Wakeboarden ist eine Sportart, für die es viel Kraft in Armen und Beinen sowie eine perfekte Körperkoordination braucht. Jeromé Foré zeigte am Samstag in Rorschach, wie spektakulär das aussehen kann. Diese Woche nimmt der 16-Jährige aus Thal an der Europameisterschaft in der Ukraine teil. (Bild: Remo Zollinger)