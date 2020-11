«Die erste Lieferung ist fast ausverkauft, bevor sie überhaupt da ist»: Eine Weihnachtsguetsliform vom St. Galler Kloster soll den Souvenirladen der Stadt retten Die Coronakrise lässt Touristen fernbleiben von St. Gallen. Dem einzigen Souvenirladen der Stadt steht das Wasser bis zum Hals. Jetzt soll eine kreative Idee das Geschäft retten. Raphael Rohner 24.11.2020, 20.00 Uhr

Felix Rütsche hält die St. Galler Weihnachtsguetsliform vor ihr Vorbild. Bild: Raphael Rohner

«Irgendwann weiss man einfach nicht mehr weiter», sagt Felix Rütsche vom St. Galler Souvenirladen etwas beschämt. Er steht am Tresen seines kleinen Geschäfts beim Klosterplatz. Während im Laden die Postkarten, Miniaturkloster und andere Mitbringsel stehen, herrscht draussen vor der Kathedrale gähnende Leere. Rüschte sagt:

«Ohne die Touristen können wir schlicht nicht überleben.»

Er und seine Frau führen das Geschäft seit einigen Jahren und passen ihr Sortiment ständig an. «Während die Sommertouristen ausbleiben, haben wir vermehrt auf Devotionalien für Kirchengänger gesetzt, also Kerzen, Rosenkränze und Kreuze. Doch auch davon können wir unsere Miete langsam aber sicher nicht mehr bezahlen.»

Erst Kreuze, dann Guetsliformen

Die Familie Rütsche hat lange nach einer Möglichkeit gesucht, neue Kundschaft zu bekommen und zu überleben. Nach den Devotionalien verwandelte sie ihren zweiten Standort in der Bankgasse zu einem Kiosk und nahm sogar einige Produkte für Fussballfans in die Regale.



Dann kam jemand auf die Idee, Weihnachtsguetsliformen anfertigen zu lassen und diese im Laden zu verkaufen. «Wir haben seit einiger Zeit Guetsliformen im Angebot, die in der Autismus-Werkstatt von ‹Workaut› in St. Georgen hergestellt werden. Da sie im 3D-Drucker produziert werden, gibt es eigentlich keine Grenzen für Ideen», sagt Rütsche. Schliesslich kamen immer wieder Anfragen von Kunden für typische St. Galler Motive und das Kloster St. Gallen.

Ex-FCSG-Profi bestellt fast ganze erste Charge der Förmli

Rütsche nahm nochmals Geld in die Hand und liess eine erste Charge der Weihnachtsguetsliform herstellen:

«Ich dachte mir: Was soll's? Versuchen kann man es ja.»

Schnell hat es sich in der Stadt herumgesprochen, dass man im Souvenirladen die Guetsliform vom Kloster vorbestellen kann. Auch ein bekannter Ex-Fussballprofi vom FC St. Gallen stand plötzlich in der Tür und bestellte gleich eine grössere Menge der Förmchen. Die erste Serie ist fast ausverkauft, bevor sie überhaupt da ist.

Rütsche ist überrascht: «Offenbar wollen die St. Gallerinnen und St. Galler ihr Kloster auch als Weihnachtsguetsli. Vielleicht rettet am Ende noch eine Guetsliform unsere Existenz.» Rütsche hält den Prototypen des Förmchens in der Hand und blickt zuversichtlich aus dem Fenster über den Klosterplatz zum Dom.

Felix Rütsche blickt täglich auf die St.Galler Klosterkirche. Da kam er auf die Idee, eine Weihnachtsguetsliform von St.Gallen für St.Gallen zu machen. Die Guetsliformen stammen aus einem 3D-Drucker in St.Georgen. Diese laufen derzeit auf Hochtouren. Dort werden sie erst gedruckt und dann bearbeitet. Die Arbeitsagogin Ramona Hermann von «Workaut», wo Menschen mit Autismus arbeiten, ist für den Druck verantwortlich. Aus den Formen werden schliesslich Weihnachtsguetsli. Für Rütsche, der den St.Galler Souvenirladen betreibt, sind die Förmli ein Lichtblick inmitten der Coronakrise.

3D-Drucker laufen warm

In der Produktionsstätte der Guetsliformen laufen derzeit mehrere 3D-Drucker auf Hochtouren. «Wir können alle zwölf Stunden lediglich sechs Kloster-Förmchen drucken und müssen sie dann noch ausbessern», sagt Ramona Hermann vom Autismusverlag in St. Georgen. An diesem Nachmittag sind zwei der drei 3D-Drucker mit den Türmen vom Dom beschäftigt und tragen Schicht um Schicht auf.

Ramona Hermann betreut Menschen mit Autismus im Autismusverlag in St. Georgen. Bild: Raphael Rohner

«Nach dem Druck sind unsere Mitarbeitenden damit beschäftigt, die Förmli zu säubern und aus zu ‹fiserln›. Da muss man schon sehr genau sein. Das gefällt unseren Leuten aber sehr», sagt Hermann. Die filigranen Formen werden aus biologisch abbaubaren Kunststoff hergestellt.

Die frisch gedruckten Formen werden entgrätet. Bild: Raphael Rohner

Mit einem Ansturm rechnet Hermann vorerst noch nicht, sagt sie. «Die Guetsliformen könnten diesen Advent schon ein Hit werden. Und wenn die Leute wirklich so auf die Förmli stehen, können wir unsere Produktion hochfahren und dann täglich das Kloster aus dem Drucker zaubern.» Kaufen kann man die neuen Guetsliformen vorerst nur im St. Galler Souvenirshop am Klosterplatz und an der Bankgasse.