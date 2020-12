Wettbewerb Gütesiegel für Energieexzellenz: Ein Bürogebäude an der Rosenbergstrasse in St.Gallen ist im Rennen um den Prix Watt d’Or des Bundes Den Energieaufwand eines Gebäudes um 90 Prozent senken: Das ist Beat Kegel an der Rosenbergstrasse 30 gelungen. Das Projekt könnte nun einen renommierten Preis gewinnen. Meret Bannwart 29.12.2020, 17.00 Uhr

Das Bürogebäude an der Rosenbergstrasse wurde vor rund 50 Jahren erbaut. Bild: Ralph Ribi (21. Dezember 2020)

Beat Kegels Konzept ist nachhaltig und simpel, aber wenig bekannt. Der Ingenieur und Inhaber von Kegel Klimasysteme nutzt das bereits vorhandene Potenzial eines Hauses und ermöglicht beispielsweise, dass bereits vorhandene Wärme im Gebäude bleibt und zum Heizen verwendet werden kann. So auch an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen. Letztes Jahr wurde das Projekt realisiert, nun hat sich das Engagement ausbezahlt: Das Bürogebäude nimmt am Wettbewerb um den Prix Watt d’Or teil, der jeweils Anfang Jahr vom Bundesamt für Energie verliehen wird.

Circa 40 Prozent des Energieverbrauchs und der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen entfallen auf den Gebäude- und Bausektor. Alleine für das Heizen wird etwa 70 Prozent der Energie in einem Haushalt verbraucht. Nachhaltige Konzepte entwickeln und energiegünstig bauen ist Beat Kegel ein persönliches Anliegen. Bereits als Gymnasiast hat er Wärmepumpen gebaut, energiesparende und damit umweltfreundliche Gebäude konstruiert er seit über 20 Jahren. Kegel sagt:

«Ich habe schon damit begonnen, als es noch nicht modern war.»

Es geht ihm nicht um die Anerkennung

Es freue ihn, dass der Zeitgeist sich diesbezüglich geändert habe, Nachhaltigkeit heute in sei. «Als ich 2016 vom Bundesamt für Energie den Prix d’Or für ein Projekt in Ittigen gewonnen habe, ist das noch auf relativ wenig Echo gestossen.» Damals sei er enttäuscht gewesen, er rechnete mit mehr Nachahmern. Es war der Bauherr des Projekts an der Rosenbergstrasse, Michael Mettler von der Firma Mettiss AG, der ihn davon überzeugen konnte, mit diesem Bürogebäude wieder beim Prix Watt d’Or teilzunehmen.

Und dieses Mal hätten seine Lösungen schon in der Bewerbungsphase deutlich mehr Resonanz gefunden. Ihm gehe es bei alldem aber nicht um persönliche Anerkennung. Für ihn sei ein Projekt dann erfolgreich, wenn die Bauherren und die Nutzerinnen und Nutzer zufrieden seien. «Für mich zählt, dass das Gebäude den Menschen gefällt und gleichzeitig möglichst wenig Schaden an der Umwelt anrichtet», sagt Beat Kegel.

Decken und Wände «entrümpeln»

Das etwa 50-jährige Bürogebäude an der Rosenbergstrasse bleibt als Bauwerk seiner Zeit erkennbar. Kegel macht sich bei seiner Renovierung die Grundlagen der Physik zunutze. Sein Lüftungssystem beruht auf dem Fakt, dass warme, ausgeatmete Luft aufsteigt und sich deshalb oben im Raum befindet. Für das Heizen schöpft er das Potenzial der Decken und Wände aus. Die von Menschen im Raum abgegebene Wärme wird in der Betondecke gespeichert.

Eines der wichtigsten Elemente von Kegels Prinzip ist, dass die gespeicherte Energie wieder aus der Bausubstanz rausgeholt werden und somit zu einem späteren Zeitpunkt zur Beheizung des Raumes beitragen kann. Voraussetzung dafür, dass dieses «passive Potenzial» eines Gebäudes genutzt werden kann, ist das sogenannte «Entrümpeln», wie Kegel es nennt. Er sagt:

«Die Decken und Wände müssen frei von Verkleidungen sein. Nachts kommt es dann zum Wärmeaustausch, der Beton strahlt die über den Tag eingefangene Wärme wieder aus.»

Dadurch muss im Winter kaum geheizt werden.

Nicht alle folgen der Marktlogik

Michael Mettler zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis:«Ich würde es sofort wieder so machen.» Als es im Bürogebäude zu einem Nutzerwechsel kam, war für ihn klar:

«Jetzt muss zukunftsfähig renoviert werden.»

Ein Bekannter habe ihn auf Beat Kegel aufmerksam gemacht. Dessen Philosophie überzeugte ihn. «Er arbeitet mit dem, was bereits im Gebäude vorhanden ist», sagt Mettler. Ansonsten beobachte er leider oft, dass überdimensionierte und unnötig komplizierte Anlagen verbaut werden – ganz entsprechend der Marktlogik.

Die Baubranche sei ein raues Gewerbe. Die Investitionskosten bei Beat Kegels Projekten sind vergleichsweise tief. Das gefalle nicht allen Kollegen. Ihm sei dies aber egal. Denn: «Ich bin nicht auf Prestige aus. Und ich arbeite grundsätzlich nur noch an Projekten, an denen ich wirklich Freude habe», sagt Beat Kegel.

Die Baubranche ist noch immer eher konservativ

Die hiesige Baubranche habe noch immer eine eher konservative Einstellung, man setze auf das Altbewährte statt auf Fortschrittliches. Es gebe in der Branche deshalb durchaus Widerstand gegen seine Lösungen, aber er habe trotzdem viele interessante Projekte. Beat Kegel macht es Spass, dabei mit Menschen zusammenzuarbeiten, welche die gleiche Vision teilen und mit denen er gemeinsam an einem Strick ziehen kann.

St.Gallen als Vorbild: Das nachhaltige Bauprinzip soll mit der Teilnahme am Wettbewerb um den Prix Watt d’Or mehr Beachtung erhalten. Ralph Ribi (21. Dezember 2020)

Qualität gehe für ihn über Quantität. «So habe ich jetzt ein angenehmes Arbeitsumfeld und die Kunden sind zufrieden», erklärt der Ingenieur. Sein Unternehmen lebe von der Mund-zu-Mund-Propaganda, die Verantwortung für die Bauten trage er als Privater selber. Angestellte habe er keine, sondern alles beruhe auf der Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Die meisten davon seien KMU aus der Schweiz.

Es braucht nur ein bisschen Mut

Guido Balmer, Medienverantwortlicher des Projektes, sagt:

«Wir erhoffen uns von der Teilnahme am Wettbewerb um den Prix Watt d’Or vor allem, dass das nachhaltige Bauprinzip mehr Beachtung findet und Nachahmer bekommt.»

Die simplen und umweltfreundlichen Methoden Kegels weiterzuverbreiten, liege vor allem in der Hand von zwei zentralen Akteuren: den Bauherren sowie den Architektinnen und Architekten.

«Ist jemand dieser beiden Akteure auf Nachhaltigkeit aus, dann haben energiesparende Konzepte eine Chance im Bau», erklärt Guido Balmer. Das brauche vielleicht ein bisschen Mut, vor allem aber Verantwortungsgefühl. Diese Konzepte seien auf alle Bauten anwendbar und nicht auf Bürogebäude beschränkt. «Beat Kegels Firma hat auch schon Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser nach diesem Prinzip ausgestattet», sagt Balmer.