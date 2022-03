Die Eisbären St.Gallen wollen den 2. Liga Playoff Final gewinnen

Die Eisbären wollen hoch hinaus und träumen vom Pokal des Playoff-Finals Für Michael Ströbel und Valentino Fritz von den Eisbären St.Gallen ist der Siegertitel vom Playoff-Final der 2. Liga zum greifen nah. Jeanina Wirz Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Ströbel (links) und Valentino Fritz in der selbst angefertigten Garderobe der Eisbären.

Mit dem Erreichen des Playoff-Finals der 2. Liga hat der HC Eisbären St.Gallen etwas Einzigartiges erreicht. Noch nie hat es ein Team des 2007 gegründeten Vereins so weit geschafft. Nach einem ungewissen Saisonverlauf wegen Corona war das primäre Ziel eine Saison ohne Unterbruch. Im Verlauf der Saison wurde aber klar, dass die Spielzeit 21/22 eine sehr erfolgreiche Saison werden könnte.

Michael Ströbel, Goalie der Eisbären, konnte es gar nicht glauben. Er musste am Tag nach Einzug in den Playoff-Final direkt in den Medien nachschauen, ob das alles wahr sei. Zum Eishockey kam er durch seine Mutter, die ihn einst zu einem Training schickte, damit er nicht zu Hause rumsitzt. Aus den Schnuppertrainings entwickelte sich rasch eine grosse Leidenschaft. Nachdem der 27-Jährige viele Jahre beim Finalgegner Kreuzlingen-Konstanz gespielt hatte, wechselte er auf diese Saison zu den Eisbären. «Nach fast zehn Jahren habe ich eine neue Herausforderung gebraucht, um mich als Spieler weiterzuentwickeln», sagt Ströbel.

Die Weichen müssen nun gestellt werden

Dass man im Final auf die ehemalige Mannschaft trifft, war unerwartet, löst in ihm aber keinen Druck aus. Im Gegenteil, er freut sich darauf. Auf dem Eisfeld ist er sowieso die Ruhe in Person. Das hat dazu geführt, dass er dem Team Sicherheit gibt und Scheiben hält, die bei anderen schon längst drin gewesen wären. «Er hat uns schon oft gerettet», sagt Headcoach Fermin Steinegger.

Valentino Fritz beim Anziehen der Ausrüstung. Jeder hat in der Garderobe einen persönlichen Stammplatz. Bild: Tobias Garcia

Mit dem Stürmer Valentino Fritz können die Eisbären auf einen bewährten Torschützen zurückgreifen. Der 22-Jährige hat sozusagen auf dem Eis laufen gelernt. Mit bereits vier Jahren stand er in der Halle, weil sein Onkel und sein Vater dazumal noch aktiv mitspielten. So kam es, dass er einige Jahre später mit der Familie gemeinsam den Puck ins Goal bugsierte. Mit dem Beitritt in eine Sportschule und dem Förderprogramm der Talentschule ging Fritz seiner Leidenschaft immer intensiver nach. Ein Wechsel zu einer anderen Mannschaft kam nie in Frage. «Ich wohne hier und bin hier aufgewachsen. Die Eishalle in St.Gallen ist mein zweites Zuhause.»

Einzug in den Playoff-Final gibt Selbstvertrauen

Oft wurde Fritz in seiner bisherigen Zeit als Spieler durch Verletzungen gebremst. Das ist die erste Saison, die er nach seinem Kreuzbandriss wieder komplett durchspielen konnte. Sein Ehrgeiz ist das, was ihn antreibt. Er ist ein physisch starker Spieler, ein Leader, der das Team vorwärtsbringt. In der 2. Liga des Schweizer Eishockeys verdient man als Spieler nichts. Ströbel und Fritz gehen wie alle anderen einem Vollzeitjob nach. Die Trainingsstruktur Steineggers erlaubt dies problemlos. Zweimal die Woche trainieren die Eisbären gemeinsam auf dem Eis, zu eher später Stunde.

Michael Ströbel (links) und Valentino Fritz auf dem Eis der Lerchenfeldhalle. Bild: Tobias Garcia

Aufgrund des ohnehin schon dünnen Kaders und den zusätzlichen verletzten Spielern konnten in den Trainings gar nie konkrete Spielabläufe oder Taktik einstudiert werden, sondern es musste mehrheitlich an individuellen Skills gearbeitet werden. «Wir waren oft zu wenig Spieler, um überhaupt mätschlen zu können», sagt Trainer Steinegger.

Trotz eines eher kleinen Kaders spielen die Eisbären eine konstante Saison

Zufrieden sind die Spieler mit ihrem Coach allemal. Da seine Zeit als Aktivspieler noch nicht lange her ist, kann er dem Team wertvolle Tipps geben. «Man merkt, dass er noch in der Materie drin ist», sagt Fritz.

Neben den Eisbären gibt es in der Lerchenfeldhalle auch den EHC. Mit den Jahren konnten sich die Eisbären etablieren und den EHC überholen. Eine Rivalität zwischen den Spielern gibt es aber nicht. Eine Zusammenarbeit erscheint nicht mehr unmöglich. Um dereinst womöglich eine Eishockey-Hochburg der Ostschweiz zu werden, wäre sie wohl Voraussetzung.

Ein krönender Abschluss in greifbarer Nähe

Ströbel und Fritz sind bereit für die Final-Serie gegen Kreuzlingen-Konstanz Bild: Tobias Garcia

Zum Thema «möglicher Aufstieg» sagt Steinegger: «Ich bin da, um mit den Jungs zu arbeiten, alles andere ist zweitrangig. Wir fokussieren uns voll und ganz auf die Playoff-Serie und versuchen, das Beste herauszuholen.» Die Best-of-5-Serie der Eisbären startet am Samstag, dem 5. März um 17.45 Uhr im Eissportzentrum Lerchenfeld. Alle sind sich einig. Der Pokal wäre ein perfekter Saisonabschluss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen