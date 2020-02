Gossau sehnt die Deponie herbei: Beim Lärmschutzwall geht es langsam vorwärts

Nebst dem Gebiet Weid will der Kanton drei weitere Standorte in der Region in den Richtplan aufnehmen. In Mörschwil soll an den Standorten Meggenhus und Wisental eine Deponie entstehen. Der Standort Wisental, der sich zwischen der «Unteren Waid» und der Swisswindows AG befindet, ist alleine für die Ablagerung des nicht verwertbaren Tunnelausbruchmaterials aus dem Projekt Engpassbeseitigung reserviert. Mit dieser Deponie soll das Material möglichst nahe am Entstehungsort (Rosenbergtunnel) abgelagert werden können.

In Mörschwil wird seit 2017 die Deponie Unterbüel betrieben. Mit Riederen und Aachen sind derzeit zudem zwei weitere in Planung. Dass nun nochmals zwei Standorte hinzukommen sollen, dürfte in Mörschwil keine Begeisterung auslösen. Schon 2016, als Aachen in den Richtplan aufgenommen wurde, ärgerten sich viele Bürger. Der Tenor lautete: Drei Deponien sind zu viel.

Tensing Gammeter, Leiter Sektion Abfall und Rohstoffe beim Kanton, sagt, es sei klar, dass die Deponien eine Belastung für Mörschwil seien. Es sei deshalb zweckmässig, wenn jeweils ein Standort nach dem anderen in Betrieb gehe. «Der Standort Wisental ist gekoppelt an die Engpassbeseitigung respektive an die damit geplanten Tunnelbauten», so Gammeter. «Das heisst, dass der Standort erst eröffnet wird, wenn in voraussichtlich etwas mehr als zehn Jahren mit den Arbeiten für den dritten Rosenbergtunnel begonnen wird.» Bis zu diesem Zeitpunkt seien Unterbüel, Riederen und Meggenhus vermutlich bereits wieder verfüllt.



Auf Waldkircher Boden gibt es heute noch keine Deponie. Das könnte sich ändern. Der Kanton will den Standort Wannenwis in den Richtplan aufnehmen. Er befindet sich südlich des Dorfes, nahe an der Gemeindegrenze zu Andwil. Der Waldkircher Gemeinderat halte den Standort für problematisch und unterstütze diesen nicht, sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari.

So sei unter anderem die Zufahrt schlecht und ein Schulweg befinde sich auf der Zufahrtsstrecke. Auch die Gewässer und geschützte Hecken brächten Probleme mit sich. «Wir sind mit dem Ablauf, wie eine Aufnahme dieses Gebietes in den Richtplan vor sich geht, nicht glücklich», sagt Zaccari. Der Gemeinderat werde das Vorhaben erneut besprechen und Stellung nehmen. (woo)