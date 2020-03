Die «Coronapanik» hat zu leeren Regalen geführt – Migros-Sprecher sagt: «Niemand muss sich Sorgen machen, dass uns die Lebensmittel ausgehen»

Pasta, Reis und Dosenprodukte werden seit dem ersten Corona-Fall in der Schweiz in grösseren Mengen gekauft. Viele Regale in den Läden sind deswegen halb leer. Andreas Bühler, Leiter Kommunikation Migros Ostschweiz, sagt, wie die Migros mit dieser Herausforderung umgeht.

Elisabeth Fitze 05.03.2020, 17.43 Uhr