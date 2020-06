Die Badis am See öffnen ab Samstag, der Zugang bleibt aber beschränkt: Badmeister appellieren an Eigenverantwortung

In Wittenbach öffnet das Freibad Sonnenrain morgen Samstag. Maximal 1200 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten. Auch in Gossau können ab morgen wieder maximal 1500 Besucher in die Badi. Die Freibäder in der Stadt St. Gallen öffnen ebenfalls am Samstag, wie überall wird auch hier der Eintritt beschränkt. Wieder im Einsatz ist bei Badewetter auch der Bäderbus Dreilinden. Die Stadt wird ab 6. Juni im Internet melden, wie die Situation in den Bädern ist.

Der Säntispark in Abtwil öffnet am Montag, ebenso das Volksbad St. Gallen. Bereits am Samstag öffnen das Hallenbad und die Sauna Blumenwies. Der Aufenthalt in den Hallenbädern wird auf 90 Minuten pro Person beschränkt. (red)