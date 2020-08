Opferberatungsstellen in St.Gallen sind alarmiert: Sie fürchten eine Zunahme der Gewalt nach der Lockerung der Corona-Regeln Noch ist die Zahl der Gewaltausbrüche tief. Doch die Zahl der Telefonanrufe bei Beratungsstellen nimmt seit kurzem wieder zu. Mit der Rückkehr des Alltags kämen auch die bekannten Probleme wieder zurück, heisst es dort. Der Druck und die Frustration nach dem Lockdown könnten eine Zunahme an Gewalt zur Folge haben. Viola Priss 10.08.2020, 05.00 Uhr

Wenn die Folgen der Pandemie spürbar sind, reagieren manche Menschen mit Gewalt. Bild: Manuela Jans

Das Tückische an einem Virus ist nicht der Infekt. Der ist meist harmlos. Erst wenn das Virus in einem Moment mangelnder Immunität ausbricht, zeigen sich die Symptome. Ganz ähnlich verhält es sich mit den gesellschaftlichen Folgen des Coronavirus. Wenn der Job gestrichen, die Beziehung während der Krise gelitten hat oder der psychische Leidensdruck nach dem Lockdown zunimmt, kann dies Gewaltausbrüche zur Folge haben.

Judith Eisenring, die Leiterin der Dargebotenen Hand.

Die Anzahl eingehender Anrufe bei Hilfetelefonen nimmt jüngst wieder zu. Scheitern, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsängste – damit seien jetzt besonders die Jugendlichen konfrontiert, sagt Judith Eisenring. Die Leiterin der Dargebotenen Hand, dem Notruftelefon St.Gallens und der Ostschweiz, hatte zu Beginn des Lockdowns mit einer «Flut an Anfragen verzweifelter Bürger» gerechnet. Dann passierte Erstaunliches: Nichts.

Social Distancing zum Trotz schuf das Virus einen gleichen Nenner zwischen den Menschen, in einer so womöglich nie da gewesenen Dimension. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Notrufs bedeutete das erst einmal Erleichterung: «Plötzlich sassen ja alle in einem Boot. Doch weniger Anrufe bedeuten nicht weniger Not. Wer sich mitteilt, dem wird geholfen. Melden sich weniger Leute, dann steigt damit die Gefahr einer Eskalation», sagt Eisenring.

Das böse Erwachen nach dem Lockdown

Seit zwei Monaten klingeln auch in der Beratungsstelle «Konflikt. Gewalt» in St.Gallen wieder vermehrt die Telefone, berichtet der Berater Andreas Hartmann. Wie aus einem Dornröschenschlaf erwacht jetzt der Alltag der Klienten wieder. Dieser war bereits vor der Pandemie von Gewalt geprägt, von Frust, Isolation oder Unsicherheit. Nun, vier Monate nach dem Lockdown, ist der gleichmachende Effekt des Virus weg. Das Zusammengehörigkeitsgefühl scheint wieder weniger wichtig zu sein als das monatliche Einkommen.

Es folgen Druck und Frustration. Darauf könne jetzt vermehrt mit Bewährtem reagiert werden: Gewalt. Hartmann kennt das Phänomen von Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr. Man kenne es eigentlich auch von sich selbst:

«Jeder möchte sich da zusammenreissen, hat gute Vorsätze – bis dann Neujahr kommt.»

Im Falle von Corona: der Alltag, die Lockerungen. Die bekannten Probleme kämen danach manchmal in verstärkter Härte zurück:

«Dann ist das Kind wieder zu laut, der Job wieder zu fordernd, der Staat nicht fair. Und da ist nicht auf einmal plötzlich eine neue Strategie, damit umzugehen.»

Fast für alle Täter werde es dann eng, sagt Hartmann. Und diese Enge suche sich ihr Ventil.

Besonders viele Anrufe aufgrund sexueller Gewalt

Seit den zunehmenden Lockerungen, schlagen schweizweit Notruftelefone Alarm. Teilweise würden doppelt so viele Anrufe eingehen – besonders aufgrund sexueller Übergriffe. Diesen Anstieg an Anrufen führt Eisenring auf ein fatales, vorherrschendes Männlichkeitsbild in der Gesellschaft zurück. Vor solchen Ausschreitungen sei auch St.Gallen nicht gefeit. «Da ist kein Scheitern vorgesehen. Entweder du schaffst das jetzt alleine, oder du bist kein richtiger Mann.»

Tabuisierung, Scham, Schuldgefühle: Es handle sich um eine Mixtur, die im Menschen zum «Dampfkochtopf» werden könne, bis er explodiere und zur Gefahr für sich und andere werde. Einmal an der Frustrationsgrenze angelangt, sei es ein kleiner Schritt, die Grenzen zu übertreten. «Sprecht über eure Nöte», appelliert Eisenring daher besonders an junge Männer.

Man kann nicht früh genug reagieren

Es ist eine einfache Rechnung, in die sich Extremisten als entscheidenden Faktor einklinken: Eine persönliche oder strukturelle Krise verstärkt den Wunsch nach Orientierung und Sicherheit. So lautet das Einmaleins der Entwicklungspsychologie. Zwar gebe es aktuell keine konkreten Statistiken, die einen Anstieg im Bereich Extremismus in der Stadt belegten. Das überrascht Esther Luder Müller von der Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus St.Gallen (Farex) aber wenig:

«Solche Veränderungen spiegeln sich zeitverzögert in der Beratungspraxis wider. Menschen radikalisieren sich nicht spontan.»

Nicht jede Krise erhöhe die Gefahr extremistischer Positionen. Gleichzeitig seien aber gerade junge Menschen anfälliger für vereinfachende Erklärungen, wie sie extremistische Gruppierungen oder Verschwörungstheorien bieten. Dasselbe könne man derzeit auch gesellschaftlich beobachten.

Ihre Sorge sei deshalb, «dass solche Gesinnungen zum Nährboden werden, auf dem extremistische Entwicklungen und Handlungen entstehen können». Es gelte deshalb einmal mehr, sensibel auf veränderte Einstellungen zu achten und sich auch als besorgter Angehöriger frühzeitig an Farex zu wenden.

Ob die Zahlen gewaltvoller Ausschreitungen im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich gestiegen seien, könne aktuell nicht bestätigt werden, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei: «Im Vergleich gibt es jetzt natürlich mehr Zwischenfälle, da auch wieder mehr Personen unterwegs sind.» Unsichtbar bleiben aber jene Vorfälle, die nicht bei der Polizei gemeldet werden. Ob sexueller Übergriff, häusliche Gewalt oder austickender Jugendlicher: Eine Dunkelziffer bleibt.