«Die alten Schulhäuser verfallen zu lassen, ist keine Lösung»: Das sagen die Wittenbacher Parteien dazu, dass die alten Schulhäuser zwischengenutzt werden sollen

Ab Herbst stehen die Klassenzimmer in der Schulanlage Dorf leer. Der Gemeinderat will die Räume ab 2021 vermieten - so lange, bis klar ist, was mit den historischen Gebäuden passiert. Die Ortsparteien finden eine Zwischennutzung sinnvoll. Diese soll aber zeitlich befristet sein. Die FDP will nicht, dass sich die Gemeinde verzettelt.

Perrine Woodtli 01.05.2020, 05.00 Uhr