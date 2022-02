St.Galler in der Zürcher Politik: "Alles eine Nummer grösser"

Diaspora «Alles eine Nummer grösser»: Der SP-Politiker Etrit Hasler kandidiert für den Zürcher Gemeinderat – auch andere St.Galler spielen in Zürich eine Rolle In der Stadt Zürich werden am kommenden Sonntag der Stadtrat und der Gemeinderat neu gewählt. Einer, der für das Parlament kandidiert, ist Etrit Hasler. Der Sozialdemokrat war bis im vergangenen Jahr noch in St.Gallen Stadtparlamentarier. Auch in Zürichs Kantonsparlament und in der Verwaltung gibt es etliche St.Gallerinnen und St.Galler. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Von St.Gallen nach Zürich: Etrit Hasler ist nicht der einzige St.Galler, der an der Limmat eine politische Rolle hat. Claudia Berger

«Ich will ein Zürich, das sich alle leisten können, mit bezahlbaren Wohnungen, vielfältiger Kultur und anständig entlöhnter Arbeit.» Mit diesem Satz bewirbt sich der 44-jährige Etrit Hasler für den Zürcher Gemeinderat; das ist die 125-köpfige Legislative in Zürich, der grössten Schweizer Stadt. Bis 2021 politisierte der Sozialdemokrat während 16 Jahren im St.Galler Stadtparlament; er war auch Mitglied des Kantonsrats.

Etrit Hasler im Garten der Süd-Bar. Dort gründete und organisierte der Slampoet «Tatwort». Arthur Gamsa

Hasler ist Geschäftsführer von Suisseculture Social. Der Verein betreut einen Fonds für die Unterstützung von professionellen Kulturschaffenden in sozialen und wirtschaftlichen Notlagen und hat seinen Sitz in Zürich. Aus diesem Grund verlegte Hasler seinen Wohnsitz 2021 von St.Gallen an die Limmat. Schon als er noch in St.Gallen wohnte, bewegte sich der Slampoet und Journalist regelmässig zwischen der Ostschweiz und Zürich.

Kaum in Zürich angekommen, kandidiert Hasler am 13. Februar im Wahlkreis 7/8 auf der SP-Liste. Der Wahlkreis zählt 56'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Prominentes Mitglied der SP-Sektion 7/8: Nationalrätin Jacqueline Badran. Die bekannte Bundesparlamentarierin nahm auch an einer Wahlveranstaltung Haslers teil, wie dieser sagt.

Hasler hat einen guten Listenplatz

Seine Chancen, am nächsten Sonntag gewählt zu werden, hält Hasler trotz eines guten Listenplatzes für gering. Dass er es auf einen vorderen Ersatzplatz schafft, ist aber wahrscheinlich. Würde er gewählt oder in der Legislatur 2022–2066 nachrücken, wäre das Amt des Gemeinderats in Zürich weit aufwendiger als im St.Galler Stadtparlament der Fall war.

In St.Gallen habe er etwa ein 15- bis 20-Prozent-Pensum für die Arbeit im Parlament und in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) aufgewendet. In Zürich sei es ein 30- bis 40-Prozent-Pensum. Entschädigt würde er aber rund zehnmal besser als in St.Gallen. In der Gallusstadt habe er rund 3000 Franken im Jahr erhalten; in Zürich wären es circa 30'000 Franken im Jahr, so Hasler. Anzumerken ist dabei: Der Gemeinderat Zürich tagt jede Woche einmal. Das St.Galler Stadtparlament hat 15 Sitzungen im Jahr. In Zürich sei einfach alles eine Nummer grösser als in St.Gallen, sagt Hasler.

Viktor Györffy ist einer der bekanntesten Datenschützer der Schweiz. Er stammt aus St.Gallen. Ralph Ribi

Hasler ist aktuell nicht der einzige Kandidat für den Zürcher Gemeinderat mit St.Galler Wurzeln: Im Wahlkreis 10 tritt der Rechtsanwalt Viktor Györffy auf der Liste der Grünen an. Györffy, der in St.Gallen aufwuchs, kandidierte in Zürich auch schon für den Kantonsrat und für Nationalrat.

Eine gebürtige St.Gallerin, die in Rorschacherberg aufwuchs, schaffte in Zürich schon die Wahl in den Gemeinderat und in den Kantonsrat: die Sozialdemokratin Eva-Maria Würth. Die 50-jährige Künstlerin und Dozentin an der Hochschule Luzern ist die Tochter von Felicitas Würth, die Anfang der 2000er-Jahre für die CVP im St.Galler Kantonsrat sass.

Eva-Maria Würth absolvierte in Rorschach das Lehrerseminar. Danach ging sie im Alter von 22 Jahren fürs Studium nach Zürich. Sie blieb dort, weil es ihr zu eng war in der Ostschweiz, wie sie heute sagt. Sie sei daheim politisiert worden; am Familientisch seien Diskussionen geführt worden. Eva-Maria Würth war nicht immer gleicher Meinung wie ihre Mutter, die für die Christlichdemokratische Partei auf kommunaler und kantonaler Ebene Politik machte. Geprägt habe sie die Frauenbewegung. Eva-Maria Würth streikte als Seminaristin. Auch die Debatte und der Konflikt um den Waffenplatz Neuchlen-Anschwilen Anfang der 1990er-Jahre habe sie in jungen Jahren stark beschäftigt. In die SP eingetreten ist sie aber erst später in Zürich. Heute hat Eva-Maria Würth kein politisches Mandat mehr; sie arbeitet indessen nach wie vor in der SP-Kulturkommission mit.

Im Zürcher Kantonsrat gibt es Ostschweizer mit Gewicht

Im Zürcher Kantonsrat sitzt seit 2007 mit Markus Bischoff ein Mann, der in Berg im Kanton St.Gallen aufgewachsen ist. Der Rechtsanwalt und Präsident des Gewerkschaftsbunds des Kantons Zürich politisiert für die Alternative Liste (AL).

Der Zürcher AL-Kantonsrat Markus Bischoff ist in Berg SG aufgewachsen. Er gilt als herausragender Rethoriker. zvg/LTA

Politikbeobachter sagen von Bischoff, es gebe nur wenige im Zürcher Kantonsrat, die ihm rhetorisch das Wasser reichen können. Bei den Regierungsratswahlen 2015 bewarb er sich um einen Sitz in der Kantonsregierung. Bischoff wurde jedoch nicht gewählt.

Valentin Landmann politisiert für die SVP im Zürcher Kantonsrat. Er ist in der Stadt St.Gallen aufgewachsen. Tabea Vogel, Oliver Graf / LTA

Seit 2019 ist der am Rosenberg in St.Gallen aufgewachsene Valentin Landmann Mitglied des Kantonsrats des Kantons Zürich. Der Rechtsanwalt, der 2012 den Thurgauer SVP-Kantonsrat Hermann Lei in der Affäre Hildenbrand verteidigte, politisiert für die SVP im Parlament. Früher war er Mitglied der FDP.

Ein St.Galler präsidiert den Zürcher Freisinn

Gegenwärtig kein politisches Mandat bekleidet Hans-Jakob Boesch. Er ist seit 2016 Präsident der FDP des Kantons Zürich. Bei seiner Wahl ins Parteipräsidium war der damals 36-jährige Politikwissenschafter und Ökonom Mitglied des Zürcher Kantonsrats, verpasste aber dann die Wiederwahl. Auch eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen war nicht von Erfolg gekrönt. Hans-Jakob Boesch ist in St.Gallen aufgewachsen.

Hans-Jakob Boesch, Präsident der FDP des Kantons Zürich. Ralph Ribi

Martin Boesch politisierte für die SP. Benjamin Manser

Er ist einer von zwei Söhnen des ehemaligen St.Galler Stadtparlamentariers Martin Boesch. Martin Boesch politisierte aber nicht in der FDP, sondern am anderen Ende des politischen Spektrums, in der SP. Martin Boesch geniesst heute seinen «(Un-)Ruhestand», wie er sagt.

Er beobachte aber die lokale, nationale und internationale Politik auch heute immer noch aufmerksam, sagt er. Dass ihn Zürichs Politik gegenwärtig auch interessiert, liegt ja auf der Hand. Als Stadtparlamentarier war er Delegierter der Stadt im Verwaltungsrat der City Parking AG. Dort fiel er in Ungnade, weil sich seine Ansichten nicht mit denjenigen des Verwaltungsratspräsidenten deckten.

In Zürichs Verwaltung gibt es St.Gallerinnen und St.Galler

Auch in der Verwaltung von Stadt und Kanton Zürich gab und gibt es St.Gallerinnen und St.Galler. Drei Beispiel:

Einer, der schon in den 1990er-Jahren von St.Gallen nach Zürich wechselte, war Franz Eberhard. Er war von 1975 bis 1983 Stadtplaner in St.Gallen, ehe er Stadtbaumeister wurde. 1996 wurde Eberhard Stadtbaumeister in Zürich. Nach seiner Pensionierung 2009 eröffnete Franz Eberhard in Zürich sein eigenes Büro für Raumplanung, Städtebau und Architektur. Er starb im Jahr 2014 im Alter von 69 Jahren.

Die Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich ist seit Oktober 2014 Madeleine Herzog. Zuvor war die promovierte Germanistin neun Jahre lang Leiterin der Fachstelle Kultur der Stadt St.Gallen. In dieser Zeit war sie federführend, etwa bei der Erarbeitung des Kulturkonzepts 2009. Sie begleitete zudem die Entwicklung und Umsetzung der Museumsstrategie «Drei Museen – Drei Häuser». Sodann wirkte sie in Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen bei der Einrichtung des Bibliotheksprovisoriums in der Hauptpost mit.

Seit 2019 ist der St.Galler Hannes Nussbaumer im Kommunikationsstab der Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr, der aktuellen Regierungspräsidentin. Nussbaumer war zuvor 20 Jahre Redaktor beim «Tages-Anzeiger». Er gewann den Ostschweizer Medienpreis und war vor seinem Wechsel in die Direktion Justiz und Inneres des Kantons Zürich Leiter des «Tagi»-Ressorts Zürich und stellvertretender Chefredaktor.

