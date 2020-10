Detektiv spielen in Thal: Wer hat den Schönheitschirurgen umgebracht? Die interaktive Schnitzeljagd Krimispass gibt es jetzt auch in Thal: ein spannender Sonntagsspaziergang durchs Dorf. Monika von der Linden 04.10.2020, 14.43 Uhr

Der Krimispass in Thal verbindet Spannung und Bewegung. Bild: Monika von der Linden

Es ist ein trüber Sonntagnachmittag. Ideal, um die Route des Krimispasses in Thal abzugehen und das Rätsel um den Mord an Pierre Sandmann zu lösen. Begeisterte Hobbydetektive können bei diesem Spiel in die Rolle eines Kommissars schlüpfen und an verschiedenen Orten in der Schweiz einen Kriminalfall lösen. Nun gibt es das beliebte Detektivspiel erstmals auch in der Ostschweiz, in Thal.