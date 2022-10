St.Gallen: Studie stellt Innenstadt ein gutes Zeugnis aus

DETAILHANDEL «St.Gallen wurde schlechter geredet, als es ist»: Studie stellt Gewerbe in der Innenstadt ein gutes Zeugnis aus Hohe Mietpreise, leere Läden, schlechter Branchenmix: Diese Themen dominieren seit Jahren die Diskussion um die St.Galler Innenstadt. Nun zeichnet ein Monitoring ein ganz anderes Bild – die wichtigsten Fragen und Antworten. Christina Weder Jetzt kommentieren 03.10.2022, 18.45 Uhr

St.Gallen ist eine Gastrohochburg: Keine andere Vergleichsstadt hat eine so grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés zu bieten (im Bild die Südbar). Bild: Michel Canonica

Im Auftrag des City Management Boards und der Standortförderung Stadt St.Gallen hat die Firma Immo-Compass das Gewerbeangebot in St.Gallen analysiert und es mit den Städten Winterthur, Lugano, Luzern, Biel, Thun und Fribourg verglichen. Dabei wurden der Branchenmix, die Leerstände und die Mietpreise unter die Lupe genommen.

Das Fazit: St.Gallen erhält viel Lob. Die gewerbliche Vielfalt: sehr erfreulich. Die Leerstände: minimal. Und die Gastrobranche: so stark wie in keiner anderen Vergleichsstadt.

St.Gallen kommt gut weg, was den Branchenmix anbelangt. Die gewerbliche Vielfalt wird als «sehr erfreulich» gewertet. Besonders gross ist die Auswahl an Cafés, Bars und Restaurants in der Innenstadt. Auch Coiffeurgeschäfte und Secondhandläden sind überdurchschnittlich vertreten. Gross ist das Angebot, was Süssigkeiten, Bücher, Wein und Spirituosen anbelangt.

Untervertreten sind dagegen die Bereiche Uhren, Schmuck und Mode. Zudem gibt es weniger Stellenvermittlungsbüros, Apotheken, Elektronikfachgeschäfte und Nagelstudios als in den Vergleichsstädten.

St.Gallen ist eine Gastrohochburg. Das macht das Monitoring deutlich. Die Verfasser stiessen auf ein Angebot, das die ganze Palette von Gault Millau bis Take-away abdeckt. Allein in der Innenstadt zählen sie 137 Restaurants, 76 Cafés, Bars und Clubs, 14 Take-aways und Fast-Food-Läden und 11 Hotels. Der Anteil der Gastronomie am Branchenmix ist in St.Gallen mit 28 Prozent denn auch besonders hoch. Keine Vergleichsstadt kommt an diesen Wert heran. Der Durchschnitt liegt bei 21 Prozent.

Während die Stadt St.Gallen im Gastrobereich oben ausschwingt, landet sie im Städtevergleich modemässig auf dem letzten Platz. Der Bereich Mode und Schönheit ist in St.Gallen untervertreten. Insbesondere das Angebot an Uhren und Schmuck ist klein – allerdings vor allem im Vergleich mit touristischen Hotspots wie Luzern und Lugano.

Die Verfasser des Monitorings legen das unterdurchschnittliche Abschneiden im Bereich Mode und Schönheit aber nicht unbedingt als Nachteil aus. Sie beobachten derzeit schweizweit einen Trend, dass Lebensmittelgeschäfte stark expandieren, während Kleiderläden ihre Standorte reduzieren. Dieser Strukturwandel, der sich durch Corona und nun durch die Inflation beschleunigt hat, werde St.Gallen weniger stark treffen als andere Städte.

Die Studie konzentriert sich vor allem auf das Potenzial von Niederlassungen bekannter Ketten. Die alteingesessenen Geschäfte und kleinen Läden, die eine Stadt besonders machen, werden nur am Rande thematisiert. Der Grund: Im Gegensatz zu den Ketten lassen sie sich schlecht mit anderen Städten vergleichen.

In den vergangenen Jahren waren leerstehende Ladenflächen in der Innenstadt wieder Thema. Nun gibt die Studie Entwarnung: Die St.Galler Innenstadt weise praktisch keine Leerstände auf.

Die Verfasser zählen aktuell lediglich sieben leerstehende Gewerberäume im Stadtzentrum. Hinzu kommen vier weitere Liegenschaften, in denen demnächst eine Neueröffnung ansteht. Unter anderem ziehen die Buchhandlung Lüthy und die Modekette PKZ an die Multergasse. An drei weiteren Adressen findet derzeit ein Umbau statt. Die prominenteste davon ist der Umbau im Ex-UBS-Gebäude am Multertor, in dem das Warenhaus Globus eröffnet werden soll.

Standortförderer Samuel Zuberbühler. Bild: Ralph Ribi

Noch vor einem Jahr sah die Situation anders aus. In der Marktgasse stand damals an bester Lage eine ganze Häuserzeile leer. Standortförderer Samuel Zuberbühler erinnert sich gut: Das habe ein schlechtes Licht auf die Innenstadt geworfen, auch wenn die Räume relativ schnell wieder vermietet worden seien.

In der Zwischenzeit haben sich dort ein neuer H&M, der Skateshop Blue Tomato und die Bäckerei Kuhn niedergelassen. «Die Situation hat sich tatsächlich verbessert», sagt Zuberbühler. «Die Zeichen deuten jedenfalls auf eine positive Entwicklung hin.»

Auch in diesem Bereich beschwichtigt das Monitoring: Die Mietpreise in der St.Galler Innenstadt liegen im Vergleich zu den anderen Städten im Mittelfeld. Es seien auch keine preislichen Exzesse wie in Lugano oder Luzern festzustellen. Gerade bei den höchsten Mietpreisen für Gewerbeobjekte zeigen sich grosse Unterschiede zu anderen Städten: In Winterthur zahlen Mieterinnen und Mieter anderthalbmal so viel wie in St.Gallen, in Lugano und Luzern doppelt so viel.

Kommt hinzu: In St. Gallen werden Ladenflächen und Gewerberäume im Durchschnitt 105 Tage lang inseriert, bis ein Mieter oder eine Mieterin gefunden ist. Das ist doppelt so lang wie in Bern, Lausanne, Luzern, Winterthur oder Zürich, wo Inserate im Schnitt rund 50 Tage veröffentlicht bleiben.

Die Nachfrage scheint in St.Gallen folglich deutlich geringer. Doch Standortförderer Samuel Zuberbühler entgegnet: «Manchmal ist es besser, etwas länger zu warten, bis man den richtigen Mieter gefunden hat.» Denn nicht jeder Mieter oder jedes Geschäft passe in jeden Leerstand hinein.

Das Monitoring löst bei Standortförderer Samuel Zuberbühler vor allem eines aus: Freude. «Es bestätigt das Gefühl, das wir bereits hatten: Die Situation ist sehr gut.» Zuberbühler ist überzeugt, dass St.Gallen in den vergangenen Jahren schlechter geredet wurde, als es sei – gerade in Bezug auf die beklagten Leerstände. Die Momentaufnahme zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. «Ich denke, die Stadt brummt wieder.»

Bild: Benjamin Manser

Positiv überrascht hat ihn, dass sich St.Gallen als Gastrohochburg entpuppt hat: «Wir wussten, dass wir ein gutes und vielfältiges Gastroangebot haben. Dass es derart oben ausschlägt, hätte ich nicht erwartet.»

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Auch Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen, bestätigt die gute Stimmung in der Innenstadt. «Wir sehen diverse anstehende Neueröffnungen.» Auch wenn teilweise noch das Homeoffice spürbar sei, meldeten diverse Geschäfte gute bis sehr gute Frequenzen und Umsätze.

Standortförderer Samuel Zuberbühler sieht das Monitoring als Momentaufnahme. Man wolle jetzt nicht in Aktionismus verfallen, aber am Ball bleiben. Der Rhythmus an Veranstaltungen soll weiterhin hoch bleiben. Er war im Sommer besonders dicht – vom Honky-Tonk-Festival übers Bignik, Aufgetischt, die Museumsnacht oder den Stadtlauf. «Meiner Ansicht nach ist die Stimmung in der Stadt sehr gut.»

Ansetzen will er auch in der Kommunikation: Das Jammern über Leerstände, Ladenmieten oder schwindenden Branchenmix solle sich nicht in den Köpfen festsetzen. «Man muss auch sagen, wenn es gut läuft.»

