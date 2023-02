Migros eröffnet in Horn - trotz Denner, Volg und Coop in der Nähe

Detailhandel Nach Volg, Denner und Coop eröffnet in Horn eine Migros: Hat es im 2900-Seelen-Dorf Platz für vier Lebensmittelläden? In der neuen Überbauung Ziegelhof Süd in Horn hat eine Migros-Filiale eröffnet. Es ist der vierte Lebensmittelladen im Dorf. Bei der Migros freut man sich, die Konkurrenz zeigt sich unbeeindruckt. Judith Schönenberger 22.02.2023, 17.02 Uhr

Die Seestrasse in Horn kann sich bald Einkaufsmeile nennen. Auf rund 900 Metern haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen Denner, Coop, Volg und seit neuestem der Migros. Sie eröffnet am Donnerstag, 23. Februar, in der Überbauung Ziegelhof Süd. Filialleiter Egon Hinrichs ist «nicht nervös, aber gespannt». Er freut sich auf die ersten Kunden, sagt er einen Tag vor Eröffnung vor der Presse.

Auch Thomas Fehr, Gemeindepräsident von Horn, ist zufrieden: «Es ist ein super Gefühl, dass wir jetzt auch eine Migros haben. Das zeigt, dass unsere Gemeinde attraktiv ist und sich in eine gute Richtung entwickelt. Vor 20 Jahren hatten wir ja nur noch einen Volg.» Er nimmt vom Migros-Kulturprozent einen Check von 5000 Franken entgegen, für die gute Zusammenarbeit. Das Geld soll dem neuen Kinderbad am See zugutekommen.

Mit vier Lebensmittelläden hat das 2900-Seelen-Dorf Horn in der Region nun wohl die höchste Ladendichte pro Kopf. Denn Goldach, Rorschach und Arbon, die ein ähnliches Ladenangebot haben, zählen um ein Vielfaches mehr Einwohnende. Warum sieht die Migros in Horn bei drei Konkurrenten noch Marktchancen?

Bauboom zieht die Migros an

Horn biete aufgrund der regen Bautätigkeit und der dadurch wachsenden Bevölkerung und der hochfrequentierten Seestrasse «ausreichend Potenzial für einen Migros-Supermarkt», sagt Silke Seichter, Kommunikationsverantwortliche bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz.

Horn ist in den letzten sieben Jahren um 300 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Und es werden noch mehr: 2025 sollen beispielsweise die 200 Wohnungen in der Arrivée-Überbauung auf dem ehemaligen Raduner-Areal fertig sein. Der neue Standort in Horn entspreche auch dem Ziel der Migros, das Nahversorgungsnetz zu stärken und auf kleinere Läden zu setzen, sagt Seichter. Die Migros-Filiale in Horn hat eine Verkaufsfläche von 463 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die Horner Coop-Filiale ist etwa 550 Quadratmeter gross.

Experte sieht Tourismus als Faktor

Donato Acocella, Professor für Raumentwicklung an der Fachhochschule OST, sieht auch die touristische Ausrichtung von Horn als Grund für den Migros-Zuzug. «Horn als touristische Gemeinde versorgt weit mehr als nur die eigene Bevölkerung. Dieses Potenzial könnte für Migros den Ausschlag gegeben haben, sich in Horn ansiedeln zu wollen.»

Ein weiterer Ansiedlungsfaktor ist für Acocello auch gerade die Präsenz von Denner, Volg und Coop in Horn. «Es kann eine strategische Entscheidung sein, sich dort zu präsentieren, wo die Konkurrenz schon ist.» Die bereits bestehenden Läden müssen aber wohl mit Umsatzeinbussen rechnen. Acocello sagt: «Die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Anbieter Umsätze abgeben müssen, ist relativ hoch, denn das erweiterte Angebot trifft auf ein relativ konstantes Kundenpotenzial.»

Den Coop gibt es seit fünf Jahren in Horn. Dort macht man sich keine Sorgen um den Umsatz. «Wir sind davon überzeugt, dass die Nachfrage hoch bleiben wird, da sich Horn stark entwickelt hat und auch in Zukunft entwickeln wird», heisst es bei Coop auf Anfrage.