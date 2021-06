Ruedi Zwissler: Dekorateur, Grafiker und Möbeldesigner

Design Vom geplagten Schulkind zum Tausendsassa: Ein Besuch beim bekannten St.Galler Designer Ruedi Zwissler in einem ehemaligen Thurgauer Waschhäuschen Er hat Häuser umgebaut, Villen eingerichtet, Möbel, Logos und Messestände entworfen: Der St.Galler Gestalter Ruedi Zwissler wohnt heute im Thurgau in einem ehemaligen Waschhaus. Ein Besuch beim Tausendsassa, der an Parkinson leidet. Melissa Müller 23.06.2021, 19.00 Uhr

Ruedi Zwissler in seiner Stube in Bürglen. Bild: Ralph Ribi

Kennen gelernt haben wir uns wegen eines Fehlers. Ruedi Zwissler schrieb einen Leserbrief zum Artikel «Die Frau hinter dem Lindenblatt» über St.Galler Keramikerinnen, die vor über 40 Jahren aussergewöhnliche Stücke schufen. Darunter Gertrud Schwald, die ihre Vasen auf der Unterseite mit einem Blatt signierte. «Die Frau hinter dem Lindenblatt war die Frau meines Göttis Walter Schwald. Und das Lindenblatt ist ein Pappelblatt», klärt der 85-Jährige Ruedi Zwissler auf.

Er habe das Signet als 17-Jähriger im Auftrag von seinem Götti entworfen. Das Pappelblatt habe er damals ausgesucht, weil der Weg, an dem die Töpferei lag, von einer Pappelallee gesäumt war. Gertrud Schwald stellte dort von 1955 bis Ende der Siebzigerjahre Geschirr, Kunst und Baukeramik her.

Die St.Galler Töpferin Gertrud Schwald kennzeichnete ihre Werke mit einem Pappelblatt. Dieses hat Ruedi Zwissler mit 17 Jahren entworfen.

Bilder: Michel Canonica

Er wüsste noch viel über Keramik zu erzählten, sagt Ruedi Zwissler, der zu den namhaftesten Gestaltern der Ostschweiz zählt. Seine Tochter Natalia ist Keramikerin, von 1987–2007 führte sie eine Werkgalerie an der Oberstrasse 167 in St.Gallen. Auch sein fünf Jahre älterer, verstorbener Bruder Max war Töpfer. Um die Töpfereigeschichte zu bereden, lädt Zwissler nach Bürglen ein, wo er in einem ehemaligen Waschhäuschen wohnt. Es liegt am Bahngleis neben einem Naturschutzgebiet. Seine Tochter Natalia wohnt nebenan, sie hat dort auch ihre Töpferei.

Der 85-Jährige öffnet die Tür: wache blau Augen, frisch gebügeltes Hemd, leichtes Zittern. Mit dem Stock geht er langsam und vorsichtig in die Stube. Da er an Parkinson leide, sei die Zeit für eine Besprechung begrenzt. Eine freundliche Assistentin unterstützt ihn, serviert Kaffee und bringt auf sein Geheiss Bücher herbei.

Wer nun mit Zwissler über Keramik reden will, verbringt zwar einen Nachmittag in seinem schönen Haus, weiss aber am Schluss nicht viel mehr über Keramik. Dafür erfährt man eine Menge anderes.

Das Logo von Walo Bertschinger entworfen

Er blättert in einem Katalog über sein Lebenswerk, der 2015 zu einer Zwissler-Ausstellung im Zeughaus Teufen erschienen ist. Besonders prägnant ist das Logo der Baufirma Walo. Zwissler hat es in den 1960er-Jahren entworfen, es gilt bis heute als grafisches Masterpiece. Auch die Kantine für die Bauarbeiter habe er damals entworfen. Das ganze Erscheinungsbild von Walo Bärtschinger trägt bis heute.

Grosse Fenster geben den Blick frei auf einen grossen Schwimmteich, in dem er früher täglich Wassertherapie machte. Wegen der Atemnot sei es ihm seit zwei Jahren nicht mehr möglich, darin zu schwimmen.

Vom Wohnzimmer geht's direkt ins Wasser. Bild: Ralph Ribi

In der Stube fällt ein mit schwarzen Malereien verzierter Bauernschrank auf, auf dem Gläser, Vasen, getrocknete Pflanzen und ein Wolpertinger stehen, ein bayrisches Fabelwesen aus einem ausgestopften Hasen. Zu jedem Gegenstand gibt es eine Anekdote zu erzählen. Etwa zur Lampe.

Der Lampenschirm besteht aus einem Drahtgeflecht, an dem bunte und silberne Pillenverpackungen kleben. Einst war sie ein Kunstwerk der Appenzellerin Verena Sieber-Fuchs. Er funktionierte es zum Lampenschirm um. «Ich habe es der Künstlerin gebeichtet und sie hat mir verziehen.»

Die Lampe aus Pillenverpackungen. Bild: Ralph Ribi

Dann lässt Zwissler seine produktive Laufbahn als Dekorateur, Grafiker, Typograf, Möbeldesigner, Ausstellungsgestalter und Architekt Revue passieren. Dabei musste er als Kind in die Sonderschule. Erst mit 34 erfuhr er, dass er Legastheniker ist.

Obwohl er sich als Bub anstrengt, fällt ihm das Lesen und Schreiben schwer. Er will Marionettenspieler werden und schnitzt Marionetten aus Lindenholz. Weil seine Zeugnisse schlecht sind, droht ihm die Mutter, diese zu verbrennen. Wütend und traurig macht der Bub Kleinholz draus und verbrennt die Figuren auf der Strasse.

Ruedi zeichnet und bastelt viel: Ohrringe, Bohnenketten, Kasperlifiguren und Spielzeug, das er erfolgreich verkauft. 1949, mit 13 Jahren, lernt er in den Ferien im Bernischen Heimberg einen Bauernmaler kennen, der ihm sein Handwerk beibringt und ihm eine Lehrstelle anbietet. Zwissler lehnt ab: Er will keine vorgefertigten Muster pinseln, er will selber etwas erschaffen.

An der Fasnacht Beizen zu Höhlen umgebaut

Zurück in St.Gallen, bewirbt er sich als Dekorateur. Der Lehrmeister ist begeistert von Zwisslers Können und fragt nicht nach dem Zeugnis. Sie gestalten originelle Schaufenster für Coiffeure, Buchhandlungen und Boutiquen. An der Olma und an der Fasnacht dekorieren sie die Beizen zu Räuber- und anderen Höhlen um.

Nach der Lehre macht sich Zwissler als Dekorateur selbstständig und hat das Glück, Kunden von seinem Lehrmeister übernehmen zu können. Er bildet sich weiter zum Grafiker und Ausstellungsgestalter. Zehn Jahre später gründet er eine Werbeagentur. «Nach zehn Jahren hatte ich genug davon, die Leute an der Nase herumzuführen.»

Er designt Stühle, Betten, Büromöbel. Schon 1970 engagiert er sich gegen die Wegwerfgesellschaft. Er will nachhaltige Produkte schaffen, die Bestand haben.

«Eine Kaffeetasse, die ich ins Herz schliesse, werfe ich nicht einfach weg.»

Auch in seinem Daheim in Bürglen versammeln sich viele Dinge, die er ins Herz geschlossen hat. Etwa die filigranen, gedrechselten Bauernstühle, die er 1961 in Bludenz in der Scheune eines Schweinezüchters gefunden hat. «Handwerk in seiner schönsten Form», sagt Zwissler.

Links ein Bauernstuhl aus Österreich, rechts ein Stuhl, den Ruedi Zwissler gestaltet hat. Bild: Ralph Ribi

Er richtet viele Häuser ein, wie die Villa Caroni in Grub SG, in welcher Ständerat Andrea Caroni aufgewachsen ist. Als Gestalter schafft er Piktogramme für Toiletten und Flughäfen, Signalisationen fürs St.Galler Kantonsspital, Designs für Bodenbeläge der Herisauer Firma Huber+Suhner, er richtete das Reisebüro Segway an der St.Galler Bahnhofstrasse ein. Kurzum: Er prägte den optischen Auftritt der Ostschweiz über Jahrzehnte hinweg. Nicht alles sei gelungen, wie er sich in seinem Buch eingesteht.

«Auch das Misslungene hat mich weitergebracht.»

Noch immer brütet Zwissler über Ideen, noch immer ist er umtriebig. An seinem Haus hängt ein Schild, das ihm ein guter Freund geschenkt hat, der verstorbene St.Galler Gestalter und Dichter Ernst Bonda. Darauf steht ein Spruch, der den Designer daran erinnert, die Dinge etwas ruhiger anzugehen: «Der Tag, an dem wir das Hasten nach Blechhasen den Windhunden überlassen.»