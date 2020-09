Der St.Galler «Wienerberg» macht zu – die Restaurant-Pächter konzentrieren sich auf das Bratwurst-Geschäft in Singapur Das Traditionslokal Wienerberg in Rotmonten ist seit Monaten geschlossen. Nun wird klar: Die Pächterin, die Hansens AG, gibt auf – auch wegen Corona. Jürg Ackermann 09.09.2020, 17.00 Uhr

Schon wieder ein Pächterwechsel: Der «Wienerberg» in Rotmonten. Bild: Ralph Ribi

In der St.Galler Gastro-Szene gibt es ein weiteres Corona-Opfer. Das Restaurant Wienerberg in unmittelbarer Nachbarschaft der HSG bleibt bis auf weiteres geschlossen. In Rotmonten wurde schon länger darüber gemunkelt, wie es mit dem Lokal, einem der wenigen im Quartier, wohl weitergeht. Seit Beginn des Lockdown im vergangenen März war das Restaurant nicht mehr geöffnet.

Auf der Homepage deutet noch nichts auf eine definitive Schliessung hin. Dort sind noch immer Bilder aus besseren Zeiten zu sehen. Als beispielsweise Aussenminister Ignazio Cassis vor einem Jahr zusammen mit der ehemaligen Uno-Chefanklägerin Carla del Ponte und Alt-Bundesrat Adolf Ogi nach einem Auftritt an der HSG im «Wienerberg» dinierte.

Das Restaurant schien unter den neuen Pächtern auf gutem Weg zu einer soliden Entwicklung. Ayda Ergez von der Hansens AG sagt:

«Wir waren voller Optimismus, doch dann kam Corona und brach uns das Genick.»

Die Gäste von der Uni bleiben weg

Dabei entpuppte sich die Uni-Nähe nicht nur als Vorteil. Erst stellte die HSG nach Beginn des Lockdown fast komplett auf Fernunterricht und Homeoffice um, dann kamen die Semesterferien. «Wir hatten viele Gäste aus dem HSG-Umfeld, die nun alle wegblieben. Unter diesen Umständen war es unmöglich, ein gehobenes Lokal, wie wir es betrieben haben, rentabel weiterzuführen», sagt Ergez.

Die Hansens AG, die vorwiegend in der Systemgastronomie tätig ist, sucht bereits einen Nachfolger für das «Wienerberg» und will sich nun auf das Kerngeschäft in Singapur konzentrieren, wo die Firma ein erfolgreiches Take-away-Konzept mit Schweizer Spezialitäten betreibt. Der Absatz von Schweizer Würsten und Rösti laufe dort trotz Corona sehr gut, sagt Ergez.

«Wir wollen in Asien expandieren und unsere Energie darauf verwenden.»

Einst für Wiener Schnitzel weitherum bekannt

Damit ist das Traditionslokal auf dem Rosenberg um ein bewegtes Kapitel in seiner jüngeren Geschichte reicher. Bereits vor zwei Jahren blieb das einst für seine Wiener Schnitzel weitherum bekannte Restaurant für über zehn Monate geschlossen. Die erfahrenen Gastronomen Andrea Schirmer und Rüdiger Claus, die mit hohen Ambitionen gestartet waren, gaben bereits nach zwei Jahren wieder auf.

Dann schien alles auf gutem Weg, als im Winter 2019 die Hansens AG übernahm. Das Zürcher Unternehmen hatte eine St.Galler DNA und langfristige Pläne. Die Teilhaber der Firma verbanden mit dem «Wienerberg» Kindheitserinnerungen.

Mit Gebäude-Besitzer Christoph Loosli wurde deshalb ein mehrjähriger Mietvertrag abgeschlossen, das Restaurant aufwendig renoviert und mit Jan Zoubek ein Koch verpflichtet, der bereits in den St.Galler Stadtlokalen «Barz» und «Metropol» für kulinarische Highlights verantwortlich war. Das Restaurant sollte zu neuem Glanz erstrahlen.

Küchenchef Jan Zoubek. Bild: Ralph Ribi

Einen Tag vor der Wiedereröffnung verschwunden

Doch die Turbulenzen begannen schon vor der Eröffnung im Mai 2019. Mario Götze, der erste Geschäftsführer, der seine angeblich breite Erfahrung in internationalen Küchen mit lokalen St.Galler Spezialitäten verschmelzen wollte, verschwand einen Tag vor der Wiedereröffnung. Seine hochtrabenden Pläne entpuppten sich als Luftblasen. Er wurde auf dem Rosenberg nie mehr gesehen.

Auch sein Nachfolger blieb nur ein paar Monate. «Wir hatten wohl einfach Pech», sagt Ergez. Vom Standort in Rotmonten ist sie jedoch nach wie vor überzeugt. «Er passt aber nicht mehr in unser Konzept.»