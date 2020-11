Der Verein Umverkehr tritt dem nationalen Netzwerk gegen Strassenbau bei – und reicht am Dienstag in St.Gallen seine Stadtklima-Initiativen ein Lokale Organisationen haben sich auf nationaler Ebene zusammengeschlossen, um Strassenbauprojekte zu bekämpfen. Auch der Verein Umverkehr ist dabei – und kämpft auch an anderen Fronten gegen den Strassenausbau, besonders in der Stadt St.Gallen. Luca Ghiselli 16.11.2020, 05.00 Uhr

Der Verein Umverkehr setzt sich für eine verkehrspolitische Wende weg vom Auto hin zum Langsamverkehr ein – und will mit seinen Stadtklima-Initiativen mehr Grün in den Strassenraum bringen. Bild: Michel Canonica

In gerade einmal drei Wochen hat der Verein Umverkehr in St.Gallen die nötigen Unterschriften für seine Stadtklima-Initiativen gesammelt. Am Dienstag werden die Volksbegehren offiziell eingereicht. Worum geht es? Mit den Initiativen soll erreicht werden, dass innert zehn Jahren insgesamt zehn Prozent der Strassenflächen umgewandelt werden. Die «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» (Zukunfts-Initiative) will sie zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs umgestalten, während die «Initiative für ein gesundes Stadtklima» (Gute-Luft-Initiative) den Grünflächenanteil erhöhen will. Diese zehn Prozent sollen auf den gesamten Strassenanteil einer Stadt entfallen, nicht auf jede Strasse einzeln.

Die Initiativen sind Teil einer grösseren, nationalen Offensive von Umverkehr. Für die gleichen Volksbegehren werden derzeit in Basel Unterschriften gesammelt, 2021 sollen Zürich, Winterthur, Genf und Bern folgen. Der Verein besteht seit 1992 und hat 2010 die Städte-Initiative lanciert, die in St.Gallen deutlich angenommen und damit Wegbereiterin für das heutige Mobilitätskonzept wurde. Zu dieser nationalen, aber lokal verankerten Offensive von Umverkehr passt auch das neue Netzwerk gegen Strassenbau, dem der Verein beigetreten ist.

Der Widerstand kommt oft zu spät

Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne) und Co-Präsidentin des Vereins Umverkehr. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Gesprächstermin mit Umverkehr-Geschäftsführer Silas Hobi und Co-Präsidentin Franziska Ryser. Hobi sagt: «Wir haben in Biel, Luzern und Zürich gesehen, dass die lokale Bevölkerung sich erfolgreich gegen Strassenbauprojekte wehren kann.» Das Problem sei aber, dass sich der Widerstand oft erst dann formiere, wenn es bereits zu spät sei. «Gerade bei nationalen Projekten wie dem Ausbau von Autobahnen sind die Gelder dann schon gesprochen. Das macht es nicht einfacher, ein Projekt erfolgreich zu bekämpfen.» Mit dem nationalen Netzwerk wolle man dazu beitragen, dass Schwung in der Bewegung gegen den Strassenbau bleibe und der Widerstand sich nicht auf einzelne Projekte beschränke. «Zudem ist der Austausch wertvoll. Wir können viel voneinander lernen.» Das neue Netzwerk sei Bottom-Up entstanden, auch das biete Chancen.

Umverkehr-Geschäftsführer Silas Hobi. Bild: PD

Franziska Ryser sagt: «Die Stärke von Umverkehr liegt darin, dass der Verein eine Vision hat und diese mit Aktivitäten lokal verankert. Das hat man auch bei der Städte-Initiative gesehen.» Die Ausbauprojekte für Nationalstrassen seien zum Teil jahrzehntealt und Verkehrspolitik aus dem «vergangenen Jahrhundert». Zudem handle es sich um Top-Down-Entscheide aus Bern.

Auch die Städte-Initiative spurte in St.Gallen vor

«Die Gründung des neuen Netzwerks und der Widerstand in den urbanen Zentren zeigt aber, dass sich die Bevölkerung sehr wohl mehr Mitspracherecht wünscht», sagt Ryser. Das habe sie auch bei der Unterschriftensammlung für die Stadtklima-Initiativen festgestellt. «Die Bevölkerung ist sensibilisiert und wünscht sich bis in die politische Mitte einen verkehrspolitischen Wandel.» Gerade weil klimapolitische Argumente und Forderungen nach mehr Grün in urbanen Räumen für die städtische Bevölkerung wichtige Anliegen seien, sei die Sammlung der Initiative auch einfach gewesen.

Das gelte auch für die Pläne im Güterbahnhof und in der Liebegg. Ryser sagt: «Die Stossrichtung der Städte-Initiative wurde an der Urne mehrfach bestätigt, zum Beispiel bei der Abstimmung über die Mobilitätsinitiative.» So sei es denn auch kein Zufall, dass die Stadtklima-Initiativen als erstes in St.Gallen zustandegekommen sind. Silas Hobi sagt: «Das war bereits bei der Städte-Initiative so. Das deutliche Ja in St.Gallen war der Auftakt für die Erfolgswelle in den anderen Städten.» Ein gutes Omen also für alle, die weniger Raum für Strassen und mehr für Bäume sowie den Fuss- und Veloverkehr fordern.