Der Tod ist ihr Beruf: Steinacherin ist eine der jüngsten Bestatterinnen der Schweiz Die Steinacherin Tanja Bagorda hat mit nur 23-Jahren ihre Ausbildung zur Bestatterin abgeschlossen. Bei der Arbeit geht sie auf die Wünsche der Angehörigen ein, seien sie noch so ausgefallen. Lisa Wickart 06.07.2020, 05.00 Uhr

Kürzlich hat Tanja Bagorda den Fachausweis zu Bestatterin erhalten. Ihr Beruf stösst jeweils auf grosses Interesse. Bild: Ralph Ribi

«Der Tod ist ein grosses Tabuthema», sagt Tanja Bagorda. Sie hat jedoch keine Probleme offen über den Tod zu sprechen, denn er ist ihr Alltag. Mit 23 Jahren gehört die Steinacherin zu den jüngsten Bestatterinnen der Schweiz. Doch eigentlich wollte Bagorda nie Bestatterin werden: «Ich bin mehr oder weniger da reingerutscht.»

Zuerst war sie Hotelfachfrau, nun Bestatterin. Tanja Bagorda ist stolz auf ihren neuen Beruf. Verstorbene Personen werden immer öfters ins Heimatland zurückgebracht. Holz, Keramik oder Stein: Bei Keller Bestattungen gibt es über 70 verschiedene Urnen. Die meisten Beerdigungen in der Region sind christlich. Gemäss Tanja Bagorda gibt es aber immer mehr muslimische und buddhistische Beerdigungen. Auf Wünsche der Angehörigen eingehen, egal wie speziell diese sind, ist der Bestatterin wichtig. Tanja Bagorda berät die Angehörigen bei der Wahl der Bestattung. Dazu gehören etwa Urnen-, Feuer- oder Seebestattungen.

Ihre Eltern sind beide Bestatter und ihr Vater führt das Unternehmen Keller Bestattungen in Rorschach. Bereits als Kind nahm er seine Tochter mit auf die Arbeit. Als Jugendliche entschied sie sich dennoch für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Im Lauf ihrer Lehre merkte Bagorda, dass ihr der Beruf doch nicht so gut gefällt wie gedacht. «Ich wusste, dass ich nach der Lehre nicht weitermachen möchte», sagt sie. Anstatt eine Stelle in einem Hotel zu suchen, wurde sie arbeitslos.

Durch Glück zur Ausbildungsstelle gekommen

Ihr Vater bot ihr darauf an im Bestattungsunternehmen mitzuhelfen: «Rumsitzen gibts nicht, hat er mir gesagt», erzählt Tanja Bagorda. Sie fing an bei ihrem Vater zu arbeiten und irgendwann gefiel es ihr so gut, dass sie bleiben wollte. Die 23-Jährige hatte Glück. «Kurz bevor ich angefangen habe, sagte der Mitarbeiter ab, der eigentlich für die Ausbildung angemeldet war», sagt sie. So konnte sie nachrücken. Ihre zweijährige Ausbildung hat sie nun vor wenigen Monaten mit eidgenössischem Fachausweis abgeschlossen.

Heute ist sie froh, dass sie doch noch zum Beruf Bestatterin gefunden hat. «Ich bin dankbar dafür, dass mich meine Eltern so unterstützt haben», sagt die Steinacherin. Dass sie ihre Arbeit liebt, sieht man ihr an. Sie spricht gerne über ihren Beruf und lächelt immer wieder.

Zu ihrem Alltag gehört das Bergen, Waschen und Überführen der Verstorbenen ins Krematorium und die Beratung von Angehörigen. Besonders gefällt ihr bei der Arbeit, dass sie den Angehörigen zur Seite stehen kann. Sie sagt:

«Ich bekomme viel Dankbarkeit zurück.»

Im Hochzeitskleid kremiert

Besonders wichtig sei es als Bestatterin, auf die Wünsche der Angehörigen einzugehen – seien sie noch so speziell. Gerade bei der Kleidung der verstorbenen Person gebe es alles Mögliche. «Manche Leute wünschen sich, dass wir die Person in einer Tracht oder dem Hochzeitskleid einkleiden», sagt Bagorda.

Je nach Wunsch der Angehörigen tragen die Verstorbenen Accessoires, zum Beispiel Schmuck. Bild: Ralph Ribi

Auch gebe es immer mehr Angehörige, die sich wünschen, dass sie verstorbene Person ins Heimatland zurückgebracht werde. «Wir überführen Verstorbene entweder mit einem Bestattungsfahrzeug oder per Flug ins Ausland», sagt sie. Auch um alle nötigen Formalitäten mit den Behörden, Konsulaten oder Botschaften kümmern sich die Bestatter. Falls sich das die Angehörigen wünschen, wird der Verstorbene konserviert oder einbalsamiert.

Bestatter werden auch von der Polizei aufgeboten

Dass viele Leute mit Neugier auf ihren Beruf reagieren, versteht Bagorda. «Meine Arbeit ist schnell das Gesprächsthema Nummer eins», sagt sie. Ihre Freunde finden ihren Beruf speziell und könnten sich nie vorstellen, Bestatter zu sein. Da sie mit dem Beruf aufgewachsen sei, habe sie aber einen anderen Bezug dazu. Sie sagt:

«Ich bin stolz darauf, dass ich Bestatterin bin.»

Nach zwei Jahren Ausbildung hält Tanja Bagorda ihren Fachausweis als Bestatterin in der Hand. Bild: Ralph Ribi

Die vielen Fragen zu ihrer Arbeit stören sie nicht. Sie versuche alle so gut wie möglich zu beantworten. «Bestatterin ist ein spannender Beruf», sagt Bagorda.

So werden sie und ihre Mitarbeiter auch regelmässig von der Polizei aufgeboten, um Leichen zu bergen. Was genau vorgefallen ist oder wer involviert war, dürfen die Bestatter jeweils niemandem verraten. Typische Fälle seien Familiendramen, Beziehungsdelikte oder Suizide. Für Tanja Bagorda spielt es keine Rolle, ob die Person eines natürlichen Todes gestorben ist oder in einen Kriminalfall verwickelt war: «Ich behandle jeden Verstorbenen gleich und erweise ihm den letzten Dienst.»