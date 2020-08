Der Streit um erweiterte Ladenöffnungszeiten in der Stadt St.Gallen geht in die nächste Runde: Die SP bereitet eine Initiative vor Die Kantonsregierung stützt den Entscheid des Stadtrats, die Ladenöffnungszeiten zu erweitern. SP und Gewerkschaften wehren sich weiter. Luca Ghiselli 15.08.2020, 05.00 Uhr

Seit genau elf Wochen dürfen Läden in Teilen der St.Galler Innenstadt länger öffnen. Zwar machen bisher nur wenige Geschäfte tatsächlich von der Ausdehnung der Öffnungszeiten Gebrauch. Trotzdem ist ein heftiger politischer Streit über die vom Stadtrat Ende Mai beschlossene Liberalisierung entbrannt. Der geht jetzt in eine neue Runde und dürfte die Stadtpolitik noch länger beschäftigen.

SP, Grüne und Gewerkschaften haben bereits im Juni mit Vorstössen in Stadtparlament und Kantonsrat Druck gemacht. Einerseits wurde vor den Sommerferien eine Motion im St.Galler Stadtparlament eingereicht, andererseits eine Interpellation im Kantonsrat. Während der Vorstoss auf kommunaler Ebene noch hängig ist und bis September vom Stadtrat beantwortet werden muss, liegt die Antwort der St.Galler Kantonsregierung auf die Interpellation von Bettina Surber (SP) bereits vor.

Regierung stellt sich hinter Stadtrat

Die Regierung stützt in ihrer Antwort das Vorgehen des Stadtrats. Das Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung sei eingehalten. Die Regierung erhofft sich aus der neuen Regelung in der Stadt St.Gallen Hinweise darauf, inwiefern erweiterte Ladenöffnungszeiten einem Bedürfnis der Bevölkerung entsprechen und ob vor diesem Hintergrund ein neuer Versuch unternommen werden soll, die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten zu liberalisieren – oder sogar gänzlich abzuschaffen. Mit diesem Unterfangen ist der Kanton allerdings bereits dreimal an der Urne gescheitert – letztmals 2010.

Zu klären sei gemäss Interpellationsantwort der Regierung einzig die Frage, ob der Stadtrat berechtigt war, den Tourismusperimeter mittels Vollzugsreglement festzulegen. «Diese Rechtsfrage wäre von den zuständigen Aufsichtsinstanzen auf Begehren hin zu beurteilen.» Will heissen: Jemand müsste den Rechtsweg einschlagen, und es läge dann an den Gerichten, zu beurteilen, ob der St.Galler Stadtrat alleine entscheiden durfte.

Initiativtext zur Prüfung eingereicht

Die linken Parteien und die Gewerkschaften gehen seit Bekanntgabe der liberalisierten Ladenöffnungszeiten aber nicht nur mit Vorstössen in den Parlamenten auf Konfrontationskurs mit dem Stadtrat. Sie bereiten auch eine Initiative vor: Wie Stadtschreiber Manfred Linke auf Anfrage bestätigt, hat die SP Stadt St.Gallen bereits Ende Juni einen Initiativtext zur Prüfung bei der Stadtkanzlei eingereicht. Darin wird die ersatzlose Streichung des Artikels 2 im Reglement über Ruhetag und Ladenöffnung gefordert. Die Initianten wollen mit dem Begehren dem Stadtrat die Kompetenz entziehen, mit der er die Ladenöffnungszeiten per 1. Juni erweitert hat. Der Stadtrat hat bis im Oktober Zeit, die Gültigkeit des Initiativtextes zu prüfen.

Initiative wird dem Rechtsweg vorgezogen

SP-Kantonsrätin Bettina Surber sagt auf Anfrage, man habe sich intern überlegt, den Rechtsweg einzuschlagen. «Wir haben uns aus diversen Gründen aber dagegen entschieden und stattdessen eine Initiative vorbereitet.»

Man wolle das politisch lösen. Mit der Antwort der Regierung ist Surber insgesamt nicht zufrieden – auch wenn sie darin dem Sonntagsverkauf eine Abfuhr erteilt hat.

Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbunds St.Gallen, erklärt auf Anfrage: «Aus unserer Sicht ist das Vorgehen des Stadtrats ein No-Go und ein Affront gegenüber dem Verkaufspersonal.» Man könne Aldi und Lidl beim besten Willen nicht als Tourismusgeschäfte bezeichnen. Und weiter:

«Diese Liberalisierung ist generell eine unverantwortliche Ausweitung des Tourismusartikels.»

Gewerkschaften unterstützen Initiative

Die St.Galler Kantonsregierung habe es aber unverständlicherweise nicht für nötig gehalten, das zu kritisieren. Auch das undemokratische Verhalten des Stadtrats kritisiere die St.Galler Regierung mit keinem Wort, moniert Gysi. Dass der Kanton St.Gallen im November an einem Freitag Night-Shopping und am darauffolgenden Sonntag einen Sonntagsverkauf bewillige, zeige die Haltung der Regierung in dieser Frage exemplarisch auf. Deshalb unterstütze der Gewerkschaftsbund auch das Initiativprojekt der städtischen SP und sei im Komitee vertreten, sagt Gysi.