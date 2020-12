SCHNEESPASS Der St.Galler Schneeskulpturenbauer Beat Brunner wünscht sich mehr Vielfalt im Winterland: «Schneemann beherrscht den Kopfstand» Beat Brunner baut seit über 30 Jahren Schneeskulpturen für Hotels und Skiorte. Und verrät, wie aus Schneemännern Prachtexemplare werden. Diana Hagmann 06.12.2020, 18.00 Uhr

Schneemann kann auch entspannen, zumindest jener von Schneeskulpturenbauer Beat Brunner. Bild: Ralph Ribi

Sein grösster Schneemann war zehn Meter gross, im Bauch führte eine Treppe nach oben, aus dem Mund konnten die Besucher einen schönen Ausblick erhaschen: Wenn Beat Brunner mit der weissen Pracht baut, dann mehr als Alltägliches. Seit über 30 Jahren führt er mit Kollegen die St. Galler Firma Sculptura und gestaltet Schneeskulpturen. Zu den Auftraggebern gehören Hotels, Skiorte oder die griechische Redereifamilie Niarchos. Der 59-Jährige, der jeweils auch die Schneekrippe auf dem Gallusplatz gedeihen liess, gibt Tipps, wie aus jedem Schneehaufen ein überdurchschnittlicher Schneemann entsteht.

Wie viele Schneemänner haben Sie diesen Winter schon erschaffen?

Beat Brunner: Keine Schneemänner, dafür Eisbären und Pinguine. Sie sind vor vier Wochen entstanden, als noch kein Schnee lag. Wir haben den Abrieb von der Eisbahn Dolder in Zürich verwendet. Anlass war ein Kindergeburtstag. Zwei Teams werden vor Weihnachten noch im Engadin unterwegs sein. In Silvaplana entsteht Schlösschen mit Rutschbahn für Kinder, in Surlej ein sechs Meter hohes Murmeltier auf Felsen.

Diese Skisaison wird eine andere sein. Wie stark ist Ihre Branche von Corona betroffen?

70 Prozent der Aufträge sind weggeschmolzen.

Erstmals seit 33 Jahren können wir wohl keine grosse Eingangsskulptur für das Luxushotel Suvretta House in St. Moritz bauen.

Viele internationale Gäste fahren dort Ski. Corona und die damit verknüpften Reiseauflagen hindern sie daran, das Pistenvergnügen im Engadin zu geniessen.

Auch für Private bauen Sie Skulpturen. Können Sie Beispiele nennen?

Wir haben vor vielen Jahren im Villengarten der griechischen Reedereidynastie Niarchos ganze Spielplätze aus Schnee für Kinder gebaut. Heute bauen wir solche Schneespielplätze für die Kinder dieser Kinder.

Corona verändert vieles, nicht aber das Schneemannbauen. Was ist die Grundlage für einen robusten Gesellen?

Wichtig ist, auf den Anlass einzugehen und das Sujet entsprechend zu wählen. Was bereichert einen Kindergeburtstag im kleinen Familienkreis? Was passt zum Advent für Erwachsene? Man muss ausserdem den richtigen Standort wählen.

Feine Details wie Schriften aus Schnee oder ein Gesicht sollten vor der Sonne geschützt sein, sonst schmelzen sie rasch.

Dem Rücken hingegen kann die Sonne wenig anhaben. Und dann braucht es noch ein paar Helfer, die Spass an der Sache haben.

Idee, Schnee, Freude, alles da. Doch dann schmerzen die Finger vor Kälte.

Gerade für Kinder sind gute Schuhe und warme Kleider Grundvoraussetzung. Sie wollen zwischendurch auch einfach in den Schnee liegen und Engel machen. Schneeskulpturen bauen, soll eine spielerische Sache bleiben und nicht zu verbissen enden. Die herzlichsten Schneefiguren sind jene mit einem schiefen Auge oder einem krummen Arm. Sie bringen die Menschen zum Schmunzeln.

Wollhandschuhe und Putzhandschuhe drüber: So bleiben die Finger warm und trocken. Bild: Ralph Ribi

Mit dicken Winterhandschuhen lassen sich wunderbar Kugeln formen, aber nicht viel mehr.

Ich empfehle deshalb nicht zu dicke Wollhandschuhe. Darüber ziehe ich Gummiputzhandschuhe an, eine Nummer grösser als üblich. Die untere Schicht gibt warm. Die obere schützt vor Nässe, wenn man den Schnee mit Wasser anreichert, damit er besser zusammenhält.

Frisch gefallener, pulvriger Schnee ist schön anzuschauen, aber nicht das optimale Material für Schneebauer?

Richtig, zu Beginn ist der Schnee meist zu trocken. Man füllt ihn dann am besten in einen Kübel, gibt etwas Wasser dazu, nicht zu viel, nicht zu wenig, wie bei einem Teig. Man stürzt den Kübel, stapelt den nächsten obendrauf. Gibt man von Hand noch etwas Schnee dazu und füllt die Lücken, entsteht so rasch eine ansehnliche Kugel.

Wasser macht zu pulvrigen Schnee stabiler. Bild: Ralph Ribi

Wünschen Sie sich mehr Vielfalt in der Winterlandschaft? Mehr Schneefrauen oder Dinosaurier statt kommune weisse Männer?

Mein Grossvater hat mit mir als erste Figur einen Frosch gebaut. Schnee kann alles, Schnee erlaubt alles. Ich würde mich zum Beispiel über mehr grosse Mäuse freuen. Oder warum nicht mal eine Schneebar bauen, die aus zwei Elefanten und einem Brett dazwischen besteht? Der Schneemann ist und bleibt eben der Klassiker.

Er muss übrigens nicht auf den Füssen stehen, wie in 99 Prozent der Fälle.

Er beherrscht den Kopfstand. Vielleicht wäre ein Schneemann kopfüber ein Anfang, um die eigene Kreativität zu wecken.

Sie arbeiten für Ihre Aufträge auch mit Sägen. Welche Hilfsmittel eignen sich für den privaten Schneefigurenbau?

Besteck ist ein hervorragendes Hilfsmittel. Mit einem Löffel zum Beispiel lassen sich Augenhöhlen formen, die dann wie in echt eine dunkle Wirkung erzeugen. Auch der Mund lässt sich damit aushöhlen.

Statt das Kübeli vom Hüttenkäse zu entsorgen, können Kinder es mit Schnee füllen und den Schneemann mit Noppen versehen.

Und mit dem unteren Teil einer PET-Flasche lassen sich leicht Schneeblumen gestalten, die viele Werke verschönern können.

Beat Brunner arbeitet auch mit Sägen und anderen Werkzeugen. Für den alltäglichen Schneebau empfiehlt er Löffel und Hüttenkäsekübelchen. Bild: Ralph Ribi

Von Rüebli als Nase und Stecken als Arme halten Sie nicht viel?

Wenn es schnell gehen muss, warum nicht. So hat man sicher im Nu eine ganze Schneefamilie beisammen. Lieber mag ich aber Korb sowie Hut als Accessoires. Und solide Steine als Knöpfe.

Ihre Kunstwerke in den Skiorten müssen von November bis Ende Februar Wind und Wetter standhalten. Wie gelingt das?

Wir bearbeiten sie nachts mit Sprühnebel aus dem Gartenschlauch. Bei Engadiner Temperaturen von -2 Grad und tiefer setzt sich rasch eine dicke Eisschicht an.

Eine aufwendige Technik für Hobbyschneefigurenbauer...

Ja, aber vielleicht auch ein Abenteuer für Mädchen und Buben, wenn sie im Dunkeln zuschauen dürfen, wie der Schneemann geduscht wird.

Was wünschen Sie den St. Gallern und ihren Schneefiguren?

Dass sie eine ruhige Weihnachtszeit verbringen können. Corona kann der Freude am Schnee nichts anhaben. Schneemänner und Schneefrauen sind immun gegen das Virus. Und sie stehen für all die kleinen schönen Dinge im Leben. Schon ein 50-Zentimeter-Exemplar auf dem Balkon macht viel Freude.