Der St.Galler Bridge Club kämpft gegen Mitgliederschwund Bridge ist ein taktisches Spiel und gut fürs Hirn. Ein St.Galler Verein möchte dafür begeistern. Meret Bannwart 23.01.2020, 05.00 Uhr

Bridge ist ein Spiel für Teamplayer: Man spielt es immer zu zweit gegen ein anderes Paar. Bild: Lisa Jenny

Bridge ist ein Denksport auf höchstem Niveau, vergleichbar mit Schach. Der Vorteil gegenüber Schach: Es ist ein Spiel für Teamplayer. In den skandinavischen Ländern sowie in Polen, Holland und Israel wird Bridge zur Förderung der Konzentrationsfähigkeit, des logischen Denkens, der Zusammenarbeit und der Kommunikation bereits in der Schule unterrichtet.