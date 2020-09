Porträt Der Stadtwanderer, dem das Grobe nicht liegt: Markus Buschor will Stadtpräsident werden Stadtratskandidat Markus Buschor mag die Wege der Stadt, Fussball und Barcelona. Und er erklärt, warum er oft Hut trägt. Diana Hagmann-Bula 18.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Macht hier manchmal auf seinen Spaziergängen Halt: Markus Buschor im Espenmoos. Bild: Ralph Ribi

Den Hut hat er daheim gelassen. Erst wenn es kälter ist, trägt er ihn wieder auf seinen Spaziergängen. Sie führen Markus Buschor nicht nur in den Grünen Ring rund um die Stadt. Er schlendert durch sämtliche Quartiere, je nach Stimmung, schaut in Hinterhöfe. «So lerne ich das gesamtheitliche St.Gallen kennen.» Spazieren ist für ihn Fitness, aber auch viel mehr. Eine Lebenseinstellung fast.

«Man nimmt zu Fuss am meisten wahr. Dieses Tempo entspricht mir.»

Ihm, der sich als ausdauernd und aufmerksam beschreibt, als konsequent bis stur, als leidenschaftlich, so sehr, dass vielleicht einmal anderes vergessen geht.

Buschor steht im Fussballstadion Espenmoos. Es ist kein Spiel, es ist 10 Uhr. Der Stadtrat, der erneut kandidiert, auch als Stadtpräsident, hat sich für diesen Treffpunkt entschieden. Spaziert er hier vorbei, verweilt er gerne auf der Tribüne. Auch weil der Ort für seinen ersten Bezug zu St.Gallen stehe, sagt er. Buschor wächst in Goldach auf, mit drei Geschwistern, als Sohn eines Baugeschäftinhabers und einer Familienfrau. Mit der Mutter fährt er in die Stadt, um Kleider zu kaufen, mit dem Vater, um Fussballspiele zu sehen. Gross ist die Freude vor dem ersten Match, gross die Enttäuschung danach. St.Gallen verliert 0:6 gegen YB. «Wir sind dennoch wieder gekommen», sagt Buschor und lacht. Er lache gerne. Für das Foto schmunzelt er lieber nur. «Passt besser in den Kontext.»

Reibungen sind Chance oder Ärgernis

Erst ab der Kantonsschule besucht er den Unterricht gerne. «Ich konnte mich endlich vertiefen, das macht die Materie spannend.» Er studiert Architektur an der ETH in Zürich, kehrt nach St.Gallen zurück, macht sich mit 33 Jahren selbständig. Und plant das Paul-Grüninger-Stadion, die Bergkapelle Sellamatt, Schul- und Wohnhäuser.

«Damals habe ich gemerkt, dass sich nicht nur jeder für einen Fussballexperten hält, sondern auch für einen Architekten.»

Reibungen können ein Projekt verbessern oder man kann sich über sie ärgern: Buschor entschliesst sich, die erste Haltung zu verinnerlichen. Sie kommt ihm noch heute zugute, als Direktor Bildung und Freizeit.

Jeder ist auch ein Schulexperte, merkt er 2013 nach seiner überraschenden Wahl in den Stadtrat. Er könne gut mit Kritik umgehen.

«Weil ich zwischen mir als privater und öffentlicher Person unterscheide. Das erleichtert das Amt.»

Plötzlich interessieren sich alle für seine Kopfbedeckung. «Mein Vater trug Hüte», sagt der Parteilose. Mit 18 beginnt er sie nachzutragen. Und hört nie mehr auf. Er habe damals nicht den starken Mann markieren wollen, aber «das Spezielle» habe ihm gut getan, sagt er.

In Barcelona waren sie alle glücklich

Heute noch tut er sich schwer, wenn sich junge Erwachsene «die Hörner abstossen». «In erster Linie ist man ja dankbar, wenn das eigene Kind gesund ist. Aber ich bin wirklich glücklich, drei Töchter zu haben.» Das Rohe, das Grobe, es liege ihm nicht. Die Kinder Buschors sind 13, 17 und 18 Jahre alt. Bald vorbei sind die Sommer, die die Familie jeweils in Barcelona verbracht hat. Einer Stadt für alle, für Eltern und Kinder, mit Meer, Kultur, gutem Essen. Als Lieblingsstadt nennt der Architekt dennoch Rio de Janeiro. Lage, Landschaft, Lebensfreude führt er als Gründe an. Armut und Ungerechtigkeiten ausblenden wolle er nicht. «Favelas, die an Villenviertel grenzen: Für einen Touristen können solche Gegensätze aber spannend sein.»

Er habe den Schulstreit weggeredet, beanstanden Kritiker. Buschor sagt:

«Die Arbeitszufriedenheit und Motivation der städtischen Lehrpersonen ist hoch. Da kann ich doch nicht von einer Krise reden.»

Und wenn sich der kantonale Lehrerverband bei der Präsentation seiner Umfrage auf das Negative beschränke, entstehe einfach ein falsches Bild. «Ich kann es nicht allen recht machen, wir müssen aber jedem Kind gerecht werden.» Will heissen: Die moderne Schule soll sich den Potenzialen aller Schüler annehmen, nicht mehr in Defiziten denken. «Die Stadt stellt der Schule viel Ressourcen zur Verfügung, nun gilt es diese optimal zu nutzen.»

Einen Tag vor den Wahlen wird er 59. Über ein Geschenk würde er sich besonders freuen: Die Wahl zum Stadtpräsidenten.