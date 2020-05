Interview Der Stadtsanktgaller Schuldirektor Markus Buschor kritisiert Unterricht in Halbklassen: «Die Gründe sind für mich nicht nachvollziehbar» Am Montag öffnen die Schulen wieder. Auf das Homeschooling folgt im Kanton St.Gallen dann der Unterricht in Halbklassen. Der städtische Schuldirektor Markus Buschor würde allerdings lieber direkt zum Normalbetrieb zurückkehren. Christina Weder 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Nach mehreren Wochen Fernunterricht: Bald kehrt in den städtischen Schulhäusern wieder Leben ein.





Bild: Benjamin Manser

Im Kanton St.Gallen öffnet die Volksschule in zwei Schritten: Zunächst findet der Unterricht vier Wochen lang in Halbklassen statt. Erst danach kehren die Schulen zum Normalbetrieb zurück. Schuldirektor Markus Buschor sagt im Gespräch, was das für Lehrpersonen, Eltern und Kinder bedeutet.