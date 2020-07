Evergreen: Stéphane Nater war ein Spätzünder, explodierte dann aber förmlich Die Fans des FC St.Gallen denken gerne an die Jahre zurück, als Stéphane Nater für die «Espen» spielte. Der Schweiz-Tunesier war Taktgeber der Mannschaft, die sich 2013 als Aufsteiger für die Europa League qualifizierte. Dabei hätte er wenige Jahre zuvor fast den Glauben an eine Profikarriere verloren. David Gadze 04.07.2020, 05.00 Uhr

Stéphane Nater war ein zuverlässiger Abräumer und Taktgeber im Mittelfeld des FC St.Gallen. Von 2012 bis 2014 absolvierte er insgesamt 74 Spiele für den FCSG. Urs Bucher

Irgendwann glaubte Stéphane Nater selbst nicht mehr richtig daran, Fussballprofi zu werden. Er war 23 Jahre alt, spielte bei Chur 97 in der

1. Liga und hatte keine Perspektiven, den Durchbruch noch zu schaffen. Dabei hatte er es allen zeigen wollen, die ihm seit der Jugend prophezeiten, er werde es niemals zum Profi schaffen. «Ich hatte lange Zeit Flausen im Kopf und war lieber im Ausgang als im Training», erzählt er. Irgendwann habe er den Schalter jedoch umgelegt. Und der Schweiz-Tunesier erweist sich prompt als Spätzünder: Sein erstes Super-League-Spiel absolviert er mit 27 Jahren, mit 30 sein erstes Länderspiel.

Der Sohn einer Tunesierin und eines Korsen kommt in Troyes (Frankreich) zur Welt und wächst bei seinen Grosseltern im Elsass auf.

«Wir wohnten zu acht in einer

3,5-Zimmer-Wohnung.»

Mit sieben Jahren kommt er ins Rheintaler Dorf Azmoos, wo der neue Partner seiner Mutter wohnt. Er ist verrückt nach Fussball. Schon sein Grossvater war Fussballer in Tunesien. «Als Lohn bekam er Mehl und Wasser.»

Bei den FCSG-Junioren mit Tranquillo Barnetta gespielt

Naters Karriere beginnt bei den Junioren des FC Balzers. Als Teenager kommt er in den Nachwuchs des FC St.Gallen. Dort sind Tranquillo Barnetta, Davide Chiumiento oder Gerardo Clemente seine Teamkollegen. Es sei sein Traum gewesen, für die erste Mannschaft des FCSG zu spielen, erzählt er. Doch die lange Anreise wird neben der Schule zur Belastung. Also geht Nater zum FC Vaduz und bekommt einen Profivertrag. In zwei Jahren kommt er aber nur zu zwei Einsätzen in der Challenge League. Also nimmt er eine Liga tiefer bei Chur 97 einen neuen Anlauf.

Doch erst fünf Jahre später, nach dem Wechsel zum Ligarivalen GC Biaschesi, habe er sein Leben in den Griff bekommen – mit 23 Jahren.

«Es tat mir gut, von zu Hause weg zu sein und mich um mich selbst kümmern zu müssen.»

Im Tessin nimmt Naters Karriere Fahrt auf – stets nach oben: Beim FC Schaffhausen ist er zwei Jahre lang Leistungsträger in der Challenge League. Als Lohn verpflichtet ihn 2010 der ambitionierte Traditionsverein Servette.

Zweimal hintereinander als Aufsteiger in den Europapokal

Mit den Genfern steigt Nater 2011 in die Super League auf und qualifiziert sich im Jahr darauf für die Gruppenphase der Europa League. Dennoch entschliesst er sich, zum FC St.Gallen zu wechseln, der soeben in die Super League zurückgekehrt ist. «Für mich war der FC St.Gallen eine Herzensangelegenheit.» Schon als Kind habe er Spiele im Espenmoos besucht.

Zusammen mit Dejan Janjatovic bildete Stéphane Nater die Doppelsechs des FC St.Gallen. Das Duo verlieht der Mannschaft die defensive Stabilität. Benjamin Manser

Das Risiko, von einem Europapokalteilnehmer zu einem Aufsteiger zu wechseln, zahlt sich aus: Während Servette im Sommer 2014 absteigt, qualifiziert sich der FCSG sensationell für die Europa League. Nater hat grossen Anteil an diesem Erfolg. Offensiv setzt er kaum Akzente, sorgt mit Dejan Janjatovic auf der Doppelsechs aber für die defensive Stabilität und verleiht dem Spiel der Mannschaft Struktur. Er ist technisch, kämpferisch und läuferisch stark, hat eine gute Übersicht und ein gutes Stellungsspiel. Dank der starken Auftritte auf europäischer Bühne kommt er mit 30 Jahren zum ersten von insgesamt zwölf Spielen für die tunesische Nationalmannschaft.

In Tunesien als Captain Meister geworden

Doch nach zwei Jahren verlässt er 2014 den FC St.Gallen in Richtung Tunesien. «Ich war 30, soeben Vater geworden und konnte beim Club Africain Tunis das Dreifache verdienen», sagt er. Ausserdem habe es ihn gereizt, das Heimatland seiner Mutter kennen zu lernen. «Sportlich war es wie Tag und Nacht», erzählt er. Der Fussball habe einen viel höheren Stellenwert als in der Schweiz, die Infrastruktur sei aber ungenügend.

«Wir sind an Orte gereist, wo wir nicht einmal Strom und Wasser hatten.»

Zunächst läuft es ihm hervorragend: Gleich in seiner ersten Saison holt er als Captain und Stammspieler mit dem Club Afri­cain Tunis die Meisterschaft. Doch in der zweiten Saison kommt es zum Bruch: Als Gehaltszahlungen ausbleiben, setzt er sich für sich und seine afrikanischen Mitspieler ein – und kommt aufs Abstellgleis. 2016 wechselt er deshalb zum frischgebackenen Meister Étoile du Sahel, spielt aber kaum. «In Tunesien hat Fussball viel mit Politik zu tun», sagt er, ohne ins Detail gehen zu wollen.

Der Kreis schliesst sich

Stéphane Nater spielt ab nächster Saison wieder für seinen Jugendverein FC Balzers. PD

So entschliesst sich Nater 2017 mit seiner Familie, in die Schweiz zurückzukehren. Er schliesst sich dem FC Rapperswil-Jona an, der erstmals in die Challenge League aufgestiegen ist. Und nun schliesst sich für Stéphane Nater der Kreis: Ab der kommenden Saison schnürt der 36-Jährige, der mit seiner Frau und den beiden Kindern (vier und sechs) wieder in Azmoos wohnt, seine Fussballschuhe für den FC Balzers. Wie lange er noch spielen will? «Solange es mein Körper erlaubt.» Danach wolle er Trainer werden. Und klar sei, dass er nach dem Ende seiner Karriere mit seinen Kindern in den Kybunpark zurückkehren wird – als Zuschauer, dem der FC St.Gallen immer noch ans Herz gewachsen ist.

