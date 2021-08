Der nasse Juli hat das Sommergeschäft vermiest

Zwischenbilanz Anhaltender Regen im Juli hat das Sommergeschäft am See ruiniert: Nun hoffen Pedalovermieter und Glaceverkäufer auf einem warmen Spätsommer Zwischen 30 bis 40 Prozent Umsatz hat der regenreiche Sommer Betrieben in der Region Rorschach gekostet. Aber auch wenn die fehlende Lust nach einer Bootsfahrt, einem Glace oder einem Mietvelo für empfindliche Umsatzeinbussen geführt hat, die Zuversicht ist nicht verloren gegangen, denn abgerechnet wird erst im Herbst. Rudolf Hirtl 11.08.2021, 05.00 Uhr

Marco Grimm vom Urs Grob Bootsbetrieb in Rorschach verliert sein Lächeln auch bei schwieriger Kundschaft nicht. Bild: Rudolf Hirtl

Marco Grimm lässt vier junge Frauen in das rote Tretboot einsteigen und wünscht ihnen viel Spass. Bei der Hafeneinfahrt halten die Vier an und nehmen zwei weitere Frauen an Bord des Bootes, das für maximal vier Personen ausgelegt ist. Dass die muntere Gruppe dabei die Einfahrt des Kursschiffes Rhynegg behindert, sei nur nebenbei bemerkt. Der Mitarbeiter der Grob Bootsvermietung in Rorschach macht die Frauen freundlich auf die maximale Personenzahl aufmerksam und läuft zurück zum Kassenhäuschen.

Vermieter kennen die Tricks der Kundschaft

Dort beobachtet er mit dem Feldstecher, dass die vier Frauen ihre beiden überzähligen Passagiere nun beim Seerestaurant aufgabeln wollen. Damit ist der Spass dann allerdings vorbei. Marco Grimm fährt mit dem Motorboot zu den Frauen, lässt zwei aussteigen und schleppt den Rest zurück zum Hafen. Derart unbelehrbare Bootsmieter seien eher die Ausnahme, sagt er, ohne sein Lächeln zu verlieren. Gelegentlich komme es auch vor, dass Bootsführer den Abstand zum Ufer nicht einhalten würden.

In den guten Jahren für die mageren Jahre sparen

Zwölf Tretboote liegen an diesem sonnigen Dienstagvormittag beim Kornhaushafen. Normalerweise wären bei solchem Wetter alle 22 Pedalos auf dem See. «Im Vergleich mit einem durchschnittlichen Jahr habe er im laufenden Sommer eine Umsatzeinbusse von 30 Prozent», sagt Urs Grob und fügt an, dass erst im Herbst abgerechnet werde. Momentan seien die Schulferien zu spüren, dennoch sei er mit dem Geschäftsgang zufrieden. Viele Leute seien vermutlich noch im Ausland.

Die umsatzstärksten Wochen fielen ins Wasser

Er räumt aber auch ein, dass die wichtigsten beiden Wochen des Jahres diesmal ins Wasser gefallen seien. «In der letzten Juli- und der ersten Augustwoche machen wir normalerweise den grössten Umsatz. Diesmal hat es während dieser Zeit praktisch nur geregnet.» Wenn es nun einen schönen Spätsommer gäbe, sei es durchaus möglich, den bisherigen Verlust wieder reinzuholen. Er sagt:

«Ich mache das nun seit 31 Jahren. Es hat in jeder Dekade wettermässig schlechte Sommer gegeben. Das muss man in Kauf nehmen und in den guten Jahren entsprechende Reserven anlegen.»

Ein paar Schritte weiter stehen Frauen, Männer und Kinder bei der Caffè-Bar La Vela an, um bei Sara Ettalbi ein hausgemachtes Gelato zu kaufen. In den vergangenen, verregneten Wochen ist sie deutlich weniger an der Eisvitrine beschäftigt gewesen. «Den Regen haben wir beim Glaceverkauf leider stark zu spüren bekommen.

Sara Ettalbi serviert in der Gelateria und Pasticceria La Vela über 20 Sorten handgefertigtes Gelato. Bild: Rudolf Hirtl

Die Nachfrage ist in dieser Zeit um 40 Prozent eingebrochen», sagt Inhaber Romolo Cardillo, der das Café, das am Seeufer italienisches Flair verbreitet, schon seit über 20 Jahren auf Kurs hält. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Preis der Carl-Stürm-Stiftung ausgezeichnet, da er Rorschachs Namen kulinarisch weit über die Stadtgrenzen hinausträgt. Dies soll auch so bleiben, auch wenn Corona und der nasskalte Sommer an die Substanz des Geschäftes gingen. Er sagt:

«Wir haben das Gröbste überstanden, bleiben zuversichtlich und hoffen nun auf einen schönen, warmen Spätsommer.»

Hotellerie war bis Ende Juni auf einem guten Weg

Die Statistiken von St.Gallen-Bodensee Tourismus zeigen zumindest bis Ende Juni eine erfreuliche Entwicklung und eine Steigerung der Gästezahlen gegenüber 2020.

«Wir sind aber doch noch weit entfernt von den Zahlen vor Corona aus dem Jahr 2019»,

sagt Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Per Ende Juni seien gegen 80 Prozent der Logiernächte im Vergleich zu 2019 erreicht worden. Im Jahr 2019 wurden im Wahlkreis Rorschach 24'156 Übernachtungen registriert, im Wahlkreis St.Gallen 94'199 und im Wahlkreis Rheintal waren es 17'598.

Auch aus Übersee kommen wieder Gäste

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus.



Bild: Michel Canonica

Vergangenes Jahr besuchten vor allem Besucher aus der französischsprachigen Schweiz die für sie eher unbekannte Ostschweiz. Davon profitiere auch der Sommer 2021. In der Branche sei daher verhaltener Optimismus auszumachen. Allerdings habe das nasse Sommerwetter im Juli zu kurzfristigen Ferien am Meer verleitet. Diese wegfallenden Schweizer Gäste liessen sich nicht mit internationalen Gästen kompensieren, sagt Thomas Kirchhofer, auch wenn wieder mehr Touristen aus der EU und auch aus Übersee anreisen würden. «Der Juli hat die gute Entwicklung leider etwas gebremst. Ein guter Herbst kann aber wieder einiges kompensieren.»

Oft würden über Mund-zu-Mund-Propaganda Tipps und Empfehlungen weitergegeben, was Gäste aus anderen Kantonen anlocke. An der Vielfalt bestehender Angebote mangle es nicht, ebenso wenig an alternativen Logiermöglichkeiten wie beispielsweise Ferien auf dem Bauernhof. Der Geschäftstourismus in der Stadt hingegen leide.

In letzter Sekunde storniert

Christof Bischof von Bischi Bike in Rorschach verkauft nicht nur Velos, er vermietet sie auch. «Während der vergangenen Wochen hatten wir zwar regelmässig Stornierungen in letzter Sekunde, da Regen angesagt war, doch einen eigentlichen Einbruch hatten wir bei Vermietungen nicht.» Derzeit zöge die Nachfrage an wie verrückt, weil in den kommenden Tagen endlich stabiles Hochdruckwetter angesagt sei.