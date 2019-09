Der Sommer ist vorbei: So lief die Badesaison bei den Badis in der Region

Der Sommer ist vorbei: So lief die Badesaison bei den Badis in der Region Die Badis Gossau und Wittenbach haben eine gute Saison erlebt. Ein Monat schwingt obenaus. Rossella Blattmann

Kinder planschen in der Badi Wittenbach. (Bild: Ralph Ribi)

Es gibt fast nichts Schöneres. Wenn das Quecksilber der Thermometer in die Höhe schnellt, bietet das türkise Wasser in den Becken der Freibäder eine willkommene Abkühlung. Auch wenn die Rekorde des Hitzesommers 2018 in dieser Saison nicht überall geknackt werden konnten: In der Region waren die Badis Gossau und Wittenbach gut besucht.

Besucherrekord wurde im Juni geknackt

In Gossau geht die Badisaison am kommenden Sonntag zu Ende. Bruno Wessner ist Leiter Facility Management bei der Stadt. Insgesamt hätten in dieser Saison rund 54000 Badegäste das Freibad besucht, sagt er. Im Jahr 2018 seien es noch 65000 gewesen. «Wir hatten im Mai wetterbedingt einen sehr schlechten Start», so Wessner. Doch mit dem heissen Juni sei man dieses Jahr schliesslich früh in die Hauptsaison gestartet. Der Besucherrekord des Jahres 2019 wurde in Gossau denn auch im Juni geknackt. «Am 30. Juni kamen über 3000 Gäste zu uns in die Badi Gossau», sagt Wessner.

Am Freitag ist die letzte Gelegenheit, um in der Badi Sonnenrain in Wittenbach ein paar Längen zu schwimmen. Bruno Brovelli, Verwaltungspräsident des Freibads, blickt auf einen positiven Badisommer mit insgesamt 57000 Badegästen zurück. «Das sind 10000 mehr als 2018. Somit war die diesjährige Saison sehr gut.» Die Rekordtemperaturen haben auch die Wittenbacher insbesondere im Juni in die Badi gelockt. «Da hatten wir 20000 Badegäste.» Etwa ein Viertel der während der Saison verkauften Eintritte im Freibad Sonnenrain waren gemäss Brovelli Abonnements. Der Rest der Billette waren Einzeleintritte.

Hallenbäder schreiben rote Zahlen

Ab Samstag ist in Wittenbach auch das Hallenbad geschlossen. Während der Revisionswoche wird gemäss Brovelli das Wasser komplett ausgetauscht. Am Montag, 23. September, öffnet das Hallenbad seine Türen wieder. In Gossau hat der Hallenbadbetrieb laut Bruno Wessner wie immer nach den Schulferien im August begonnen.



Ob der Badibetrieb in Wittenbach und Gossau dieses Jahr kostendeckend war, ist zurzeit noch offen. In Wittenbach mache man die Rechnung über das ganze Jahr, also Sommer und Winter. «Ich kenne kein Hallenbad, das schwarze Zahlen schreibt», sagt Brovelli. Der Gossauer Bruno Wessner ergänzt: «Ein Freibad ist wetterabhängig und meistens nicht kostendeckend.» Denn Betrieb und Unterhalt kosten bei jedem Wetter.