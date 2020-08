Porträt Der schwimmende Holländer: Jos van Duijnhoven paddelt mit seinem Kanu vom Bodensee bis nach Rotterdam Der Holländer Jos van Duijnhoven rudert von Lichtenstein über Staad bis zur Mündung des Rheins. Im Gespräch mit dem «Tagblatt » erzählt er, wieso Wildschweine und Kühe mindestens so gefährlich sind, wie Wellen von riesigen Containerschiffen. Wer Ebbe und Flut in der Nordsee auf die leichte Schulter nimmt, spielt mit seinem Leben.

Rudolf Hirtl 14.08.2020, 06.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jos van Duijnhoven legte am Mittwochvormittag bei der Staader Badi gutgelaunt ab.

Bild: Rudolf Hirtl



Es ist eine Mischung aus Holländisch, Englisch und Deutsch, mit der Jos van Duijnhoven von seinen abenteuerlichen Fahrten erzählt. Würde er so schnell rudern, wie er redet, würde er vermutlich schon Ende dieser Woche in Rotterdam ankommen. Auf dem Wasser lässt er sich allerdings nicht stressen, daher dürfte er nach seiner Einschätzung noch sechs bis sieben Wochen unterwegs sein. Mit einem ansteckenden Lachen sagt er:

«Wenn ich noch öfters so charmant wie hier in Staad aufgehalten werde, könnten es aber auch zehn Wochen werden»,

Er meint damit die drei Frauen, die ihn in der Badi Speck in Staad spontan zu Kaffee und Kuchen eingeladen haben und nun an seinen Lippen hängen, wenn er von seinen Abenteuern erzählt. Gestartet ist er mit seinem orangen Kanu Anfang dieser Woche bei der Alten Rheinbrücke in Vaduz. Nach einer Nacht am Vorarlberger Ufer hat er sich in Richtung Schweiz aufgemacht und in Staad einen ersten Halt eingelegt.

Der 68-Jährige ist für alle Fälle gerüstet. Sein Kanu ist vollgepackt mit Utensilien. Bild: Rudolf Hirtl

Alles ist kentersicher am Kanu festgezurrt

Einen Plan, wann er wo sein will, hat der 68-jährige Abenteurer nicht. «Ich halte an, wo es mir gefällt», sagt er und zeigt mit einem Grinsen auf sein farbenprächtiges Gefährt. Lebensmittel und Trinkwasser hat er im Rumpf verstaut. Auch um den Schwerpunkt tief zu halten, damit das Kanu stabiler im Wasser liegt. Auf dem Kanu kentersicher festgezurrt hat er allerlei Köfferchen, Plastikboxen, eine mit Federn verzierte Quietschente und sein Wurfzelt, in dem er die Nächte verbringt.

Zwiebeln und andere Lebensmittel sind wasserfest verstaut. Bild: Rudolf Hirtl



Übernachten im Hotel kommt für ihn nicht in Frage. Er ist bei jedem Wetter draussen. Erst recht in der Schweiz, wo alles sehr teuer sei. Mit ein Grund, weshalb er glücklich ist, über die Einladung.

Autofahren war ihm zu langweilig

Jos van Duijnhoven lebt in Helmond bei Eindhoven. Nach einem Fussbruch hat er sich vor einem Jahr ein neues Auto gekauft und ist damit durch die Landschaft gefahren. Das war ihm allerdings schnell zu langweilig, weshalb er sich wieder ins Kanu gesetzt hat.

Dieselbe Strecke ist er bereits vor zehn Jahren gepaddelt. Gefährlich wurde es damals nur dort, wo der Rhein Frankreich und Deutschland trennt. Im seichten Wasser gebe es viele Kühe. Bei denen wisse man nicht, wie sie auf den rudernden Gast reagieren. Und ausserdem sei er dort in seinem Zelt von Wildschweinen attackiert worden.Er wisse also, wo er diesmal besonders auf der Hut sein müsse.



Er hat Kerben ins Ruder geschnitten, damit das Wasser abtropft und die Hände trocken bleiben. Bild: Rudolf Hirtl



Das ablaufende Wasser der Ebbe kann gefährlich werden

Der Niederländer ist nicht nur drauf und dran, den Rhein zum zweiten Mal zu bezwingen. Auch die 1250 Kilometer zwischen Donaueschingen und Wien waren für ihn kein Problem. Die Fahrt auf der Elbe hingegen hat ihn wegen der riesigen Containerschiffe doch an seine Grenzen gebracht. «Wenn sich zwei dieser Ozeanriesen kreuzen, dann kann es mit dem Kanu schon heftig werden», so Jos van Duijnhoven, der sich in Hamburg auf den Elbestrand retten musste.



Im schleswig-holsteinischem Wattenmeer (Nordsee) musste Jos van Duijnhoven auf dem Weg nach Cuxhafen ganz besonders auf die Gezeiten achten. «Wer nicht aufpasst, wird im Bereich der Priele mit der Strömung aufs offene Meer getrieben und gerät zu nahe an die grossen Schiffe, die sich dort für die Einfahrt zur Elbe sammeln.»



Die Schwimmweste ist ihm zu eng

Die nächste Herausforderung ist nun der Rheinfall. Das gegen 200 Kilo schwere Kanu muss er in Neuhausen mühsam einige Kilometer über die Strasse ziehen, ehe die Reise weiter gehen kann. Eine Schwimmweste trägt er übrigens nicht. Die engt ihn zu sehr ein, sagt er und scherzt: «Der Bodensee ist ja nicht so tief.»