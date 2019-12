Während 40 Jahren auf den Strassen Rorschacherbergs: Der Saubermacher sagt Adieu

Seit 40 Jahren wischt Alfred Knechtle die Strassen in Rorschacherberg und Thal. Bald geht er in Pension. Jolanda Riedener 16.12.2019, 05.00 Uhr

Alfred Knechtle lebt nicht auf grossem Fuss. Seine Familie mit 16 Kindern ist für ihn das wichtigste im Leben. Bild: Jolanda Riedener

Alfred Knechtle startet seine Wischmaschine, das Radio läuft. Dann fährt er aufs Trottoir bei der Rorschacherberger Mehrzweckhalle und steuert das Fahrzeug in Richtung Zentralfriedhof. «Die Passanten freuen sich auf mich», sagt der knorrige, kleingewachsene Appenzeller während die Bürsten das Laub von der Strasse aufnehmen. Er fährt hinter einer älteren Frau, sie dreht sich um, erschrickt kurz. Dann formen sich ihre Lippen zu einem Lächeln und sie winkt Knechtle zu. «Ich hocke hier drin zwar alleine, habe aber immer viele Begegnungen während meiner Arbeit», sagt er.

Vor 40 Jahren hat er angefangen, beim Werkhof zu arbeiten. Eigentlich habe er sich für eine Lehre als Landmaschinen-Mechaniker interessiert. Schliesslich lernte er Huf- und Wagenschmied bei Zwissler in Rorschach. Aufgewachsen ist Knechtle auf einem Bauernhof in Appenzell, als Teenager kam er mit seiner Familie nach Rorschacherberg. Als Ältester von zehn Kindern musste Knechtle auch auf dem Hof mithelfen. «Ich bin ein Allrounder», sagt er. Das sei eine ideale Voraussetzung in seinem Beruf, der doch sehr vielseitig sei.

Blumen Pflanzen und den Abfall anderer wegräumen

Das Pflegen von Blumenrabatten oder das Mähen der Wiesenborde seien Arbeiten, die in den wärmeren Monaten anstehen. «Früher haben wir noch jeweils 3000 bis 4000 Stiefmütterchen selber gezogen», erinnert sich Alfred Knechtle. Im Winter muss das Werkhof-Team Pikett-Dienst schieben und bei Schnee und Eis mit dem Pfadschlitten ausrücken. So kamen einige 15-Stunden-Schichten zusammen. Oder wenn ein Unwetter ausbricht, müssen alle an einem Strang ziehen. «Man ist aufeinander angewiesen», sagt Knechtle. Und wenn’s brennt, seien sie oft die ersten auf dem Platz, da alle freiwilligen Feuerwehrdienst leisten.

Der Abfall sei in den 40 Jahren spürbar mehr geworden. Die Robidog-Container etwa müssten dreimal pro Woche geleert werden. Aber es gebe halt auch immer mehr Leute und Autos. Kein Verständnis hat er für Jugendliche, die achtlos Abfall wegwerfen. Oder auf den Boden spucken. In solchen Situationen kann der gutmütige Mann auch schimpfen: «Wo bleiben Anstand und Erziehung?»

Mehr Zeit für die grösste Familie im Dorf

Vor 35 Jahren kippte die Wischmaschine, Alfred Knechtle geriet darunter. Noch heute spürt er die Folgen des Unfalls. Seither arbeitet er im Teilzeitpensum. Heute habe er damit abgeschlossen. Nur manchmal, wenn er am Unfallort vorbei fahre, kitzle es ihn noch.

Er und seine Frau haben acht Buben und acht Mädchen bekommen und sind inzwischen bereits achtmal Grosseltern geworden. Seine Familie ist sein ganzer Stolz. «Als wir heirateten haben wir uns gesagt, entweder werden wir eine grosse Familie haben oder wir bereisen die Welt.» In ein Flugzeug gestiegen ist Knechtle noch nie.

Im Februar feiert er seinen 65. Geburtstag und geht in Pension: «Ich freue mich darauf.» Seinen Beruf habe er aber immer gerne ausgeübt. In seiner Freizeit züchtet er Hühner und Kaninchen. «Im und ums Haus gibt es immer etwas zu tun», sagt er. Vor allem freut er sich, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.