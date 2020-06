Thomas Müller, ex-Politiker und ehemaliger Stadtpräsident von Rorschach: Der Polterer ist auf den Hund gekommen Thomas Müller war als Stadtpräsident und als Nationalrat immer für einen Aufreger gut. Seit dem Rücktritt vor einem halben Jahr stehen bei ihm Frau, Familie und Hund Bobbi im Mittelpunkt. In die schweizweiten Schlagzeilen schafft er es aber immer noch mit Leichtigkeit.

Rudolf Hirtl 20.06.2020, 08.30 Uhr

Thomas und Maureen Müller mit Hund Bobbi, der es sichtlich geniesst, im Mittelpunkt zu stehen. Bild: Michel Canonica

Regentropfen fallen vom Himmel und der Bodensee ist mehr grau als blau. Dazu bläst eine kühle Brise. Genau der richtige Tag also, um zu Hause zu bleiben und die Lokomotiven und Waggons zu testen, die Thomas Müller bei seinem Abschiedsfest im Dezember geschenkt bekommen hat. Auf seine Modelleisenbahn angesprochen, wird der frühere Rorschacher Stadtpräsident etwas verlegen. Vor allem als der Vorschlag fällt, das Foto für den Artikel im Dachgeschoss zu machen.

Oben angekommen, wird klar warum. Von den Schienen ist wenig zu sehen. Schachteln und andere Utensilien decken die grosse Anlage beinahe zu. Zum letzten Mal gefahren sei die Eisenbahn, kurz bevor er zum Stadtpräsidenten gewählt worden sei, räumt er ein. Danach habe er keine Zeit mehr für sein Hobby gehabt.

Daran gewöhnen, nicht entscheiden zu können

Heute und morgen wird sich daran auch nicht viel ändern. Im Haus, das momentan umgebaut wird, sind Handwerker zu Gange, Hund Bobbi will ausgeführt werden und auch die eine oder andere Funktion hat Müller nach wie vor inne. So sitzt er im Beirat des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte, oder in den Verwaltungsräten von Bodenseeschifffahrt und Kraftwerk Zerveila AG. Abgegeben hat er sein Mandat beim Hauseigentümerverband Schweiz. Dort ist nun Roland Rino Büchel aktiv. «Ich habe bei der Nachfolge geschaut, dass die Ostschweiz nicht vergessen geht», sagt Müller. Der Ex-SVP-Nationalrat hat also noch einige Aufgaben und liegt nicht auf der faulen Haut, doch sei dies nicht zu vergleichen mit seiner aktiven Zeit.

«Was mir nicht fehlt, sind die dicht gedrängten Termine. Früher hatte ich nach dem Aufstehen die Agenda im Kopf und bin um 5 Uhr auf den Zug.»

Als Stadtpräsident und Nationalrat sei er immer in Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen, er habe Themen anstossen und mitentscheiden können. «Das ist jetzt völlig weg, jetzt wird sozusagen über mich als Bürger entschieden, daran muss ich mich erst noch gewöhnen.»

Mit einem Schmunzeln räumt er ein, dafür zu versuchen, zu Hause Entscheidungen zu treffen, doch da habe meist seine Frau das letzte Wort. Nicht nur für Thomas Müller hat Anfang Jahr ein neuer, ungewohnter Lebensabschnitt begonnen, sondern auch für seine Gattin Maureen. «Ich war früher oft alleine zu Hause und war sehr gespannt, was mich erwartet. Dann kam Corona, wir durften nicht mehr raus und wir haben nur noch gegessen – da war alles gut», sagt sie lachend. «Wir müssen uns erst wieder aneinander gewöhnen, wir geniessen die gemeinsame Zeit aber auch», bekräftigt er.

Das Kreuzen der politischen Klingen fehlt ihm

Als Politiker lerne man viele Leute kennen und sei mit diesen im Gespräch. Diese Diskussionen und das Kreuzen der politischen Klingen fehlten ihm, räumt Müller ein. Aktuell höre man im Schweizer Fernsehen linksgrüne Sprüche von Politikerinnen und Politikern. «Früher konnte ich in Bern contra geben, doch heute muss ich das einfach akzeptieren. Ich schaue mir deshalb die ‹Tagesschau› auch nur noch selten an.»

Auch wenn er nicht mehr in Bundesbern sitzt, eine Meinung hat er sehr wohl. «Die Politik in Bern verschiebt sich nach links. Für die Bürgerlichen gibt es beim CO2-Gesetz zwei Optionen. Entweder sie machen nichts, dann wird der Bürger künftig teurer wohnen, fliegen und fahren. Oder die Bürgerlichen ergreifen das Referendum und machen einen guten Abstimmungskampf.» Was nun nach Meinung von Müller einfacher wäre, weil Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen strategischen Fehler gemacht habe, als sie bei der Neuauflage den Treibstoff hineingenommen habe. Automobilverbände würden so aufgeschreckt.

Nach Corona kommt die Wahrheit ans Licht

Vor dem Coronavirus hat der Rorschacher Ex-Politiker einen gesunden Respekt:

«Es war richtig, zu Beginn mit dem Zweihänder reinzugehen und die harten Massnahmen zu setzen, weil kaum jemand gewusst hat, was wirklich Sache ist.»

Doch spätestens Anfang April hätten die Massnahmen seiner Meinung nach entschärft werden müssen. «Nach Corona wird sich die Frage stellen, wer wen getrieben hat. Die Wissenschaft die Politik oder umgekehrt. Politiker umgeben sich gerne mit Wissenschaftern, die ihnen das liefern, was auf ihrer politischen Linie liegt. Umgekehrt liefert die Wissenschaft gerne das, was die Politiker hören möchten. Beides ist letztlich das Durchsetzen von Macht und der Wunsch nach Anerkennung.» Daher habe es auch bei den Demonstrationen gegen den Lockdown eine Menge anständige Leute, die erkannt hätten, dass ihnen Unwahrheiten serviert worden seien.

Auch Leute aus dem linken Lager haben Danke gesagt

Die Reaktionen nach dem Abschied waren für ihn eindrücklich.

«Es haben sich Leute für meine Arbeit bedankt, von denen ich das nie erwartet hätte. Das ist weit ins linke Lager gegangen.»

Oft sei auch seine Gradlinigkeit positiv erwähnt worden. Die Leute hätten immer gewusst, woran sie seien. «Ich hoffe sehr, dass ich mit dem einen oder anderen noch ein Bier trinken kann», sagt Müller.

Mittlerweile hat er die Zeit als Stadtpräsident abgehakt. Und auch die Abwahl als Nationalrat beschäftigt ihn nicht mehr. «Es ist wichtig, den Entscheid der Stimmbürger zu akzeptieren und nicht lange darüber nachzugrübeln.»

Die Stadt muss im Gespräch bleiben

Die lokale Politik verfolgt er interessiert, einmischen mag er sich aber nicht. «Ich glaube nicht, dass die Leute meine Ratschläge hören wollen.» Sein Nachfolger Röbi Raths habe Rorschach zuletzt regelmässig in die Medien gebracht. Dazu könne man ihm nur gratulieren. «Wenn man in Vergessenheit gerät, dann bleiben nicht nur die Schlagzeilen aus, man geht allgemein vergessen.»

Schlagzeilen hat Müller am Freitag aber auch selbst geliefert, als er die «Mohrenkopf»-Aktion in Rorschach als Fasnachtscherz bezeichnete und sie nicht als politisches Statement sah. Was die Boulevardblätter geschrieben hätten, habe aber zum Teil seine Aussagen verfälscht, beschwichtigt er.

«Der Klub der lebenden Meisterpräsidenten des FC St. Gallen besteht aus einer Person. Es hätte noch Platz für Matthias Hüppi.»

Nicht vergessen hat Thomas Müller den Schweizer-Meister-Titel mit dem FC St.Gallen. Dass Matthias Hüppi als Präsident nun dieselbe Chance habe, sei bemerkenswert. «Der Entscheid, zu trainieren statt Kurzarbeit zu beantragen kann sich sportlich als richtig erweisen, denn so hat die Mannschaft zwei Wochen mehr Training gehabt. Ich würde es Matthias Hüppi von Herzen gönnen, wenn er mit dem FC St.Gallen den Titel holen würde.»