Der neue Schulpräsident in Gossau soll nicht parteilos sein Eine überparteiliche Kommission sucht mittels Inserat den Nachfolger von Urs Blaser. Perrine Woodtli 25.01.2020, 05.00 Uhr

Der amtierende Schulpräsident Urs Blaser tritt Ende Jahr zurück. Bild: Ralph Ribi (30. August 2019)

Die Schule Gossau braucht einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Schulpräsident Urs Blaser, der 2009 ins Amt gewählt wurde, tritt altersbedingt nicht mehr bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. September an, wie er im August mitteilte. Damit endet seine Zeit in diesem Amt am 31. Dezember.