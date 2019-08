Der Mörschwiler Gemeinderat will ein Grundstück mitten im Dorf kaufen

Die Gemeinde will bei der Entwicklung an der Huebstrasse mitreden.

Perrine Woodtli

4775 Quadratmeter gross ist das Grundstück, das die politische Gemeinde Mörschwil erwerben will. Abkaufen kann sie es Meinrad Bischof, der sein Land der Gemeinde anbietet. Das Grundstück an der Huebstrasse 19, südlich von Kirche und Restaurant Ochsen, hat nach Ansicht des Gemeinderats grosses Entwicklungspotenzial. Auch, weil es direkt an die gemeindeeigene Parzelle Nummer 111 angrenzt.



Die Gemeinde will das betreffende Grundstück 112 laut Gemeindepräsident Paul Bühler aus strategischen Erwägungen kaufen. Konkrete Pläne habe man für das Land noch keine. «Die Gemeinde will bei künftigen Entwicklungen auf diesem Areal mitreden können. Wir wollen den Finger drin haben», sagt Bühler. Das Gebiet sei wichtig und verfüge über viele Entwicklungsmöglichkeiten. «In den nächsten ein bis zwei Jahren wird dort aber sicher noch nichts geschehen», fügt er hinzu.



Der Kaufpreis des in der Kernzone Höfe liegenden Grundstücks beträgt 1,24 Millionen Franken. Auf dem Grundstück stehen unter anderem ein Zwei- und ein Einfamilienhaus sowie zwei Scheunen. Der Gemeinderat hat den Kaufvertrag genehmigt. Einzig die Bürgerinnen und Bürger könnten das Vorhaben nun durchkreuzen. Denn der Landerwerb ist dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist dauert noch bis zum 24. September. Die Unterlagen liegen in der Gemeindekanzlei auf. Für ein Referendum sind 256 gültige Unterschriften nötig.