Klares Resultat: Diego Müggler wird neuer Gemeinderat in Steinach

Wahlen Der Jungspund macht das Rennen: Der 18-jährige Diego Müggler wird neuer Gemeinderat in Steinach Diego Müggler (parteilos) gewinnt im zweiten Wahlgang für den vakanten Sitz im Steinacher Gemeinderat klar gegen SVP-Kandidat Dominik Aliesch. Michel Burtscher 13.02.2022, 17.04 Uhr

Neo-Gemeinderat Diego Müggler (links) mit Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Bild: Fritz Heinze

Diego Müggler freut sich, das hört man ihm am Telefon sofort an. Darüber, dass er gewählt wurde. Und er freut sich auch auf sein neues Amt. Der 18-Jährige wurde gestern in den Steinacher Gemeinderat gewählt. Er sagt: «Als ich das Resultat erfahren habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.» Er sei schon nervös gewesen.