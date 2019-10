Der Heimmief soll im neuen Pflegezentrum hinter der Villa Jacob keine Chance haben

Spende in Form eines symbolischen Apfels: Dorji Tsering, Manuela Hornschuch und Gisela Luterbacher bei Übergabe. (Bild: Christina Weder)

Die Frauenriege des Bürgerturnvereins (BTV) St. Gallen hat 54000 Franken für die GHG gesammelt. Gisela Luterbacher, Leiterin Soziales, überreichte Heimleiter Dorji Tsering und Manuela Hornschuch, Leiterin Betreutes Wohnen, am Montagabend einen Check in entsprechender Höhe. Das Geld wird für zwei «Snoezelräume» für Menschen mit Demenz im Betagtenheim Josefshaus eingesetzt. Das Wort Snoezelen setzt sich aus den niederländischen Verben snuffelen (schnüffeln) und doezelen (dösen) zusammen. Ziel ist gemäss Hornschuch, in einem eigens dafür gestalteten Raum für Wohlbefinden, Ruhe und Entspannung zu sorgen.

Die Snoezelräume sollen bis im kommenden Sommer eingerichtet werden. Man müsse sich darunter gemütliche Wohnzimmer mit Liegeflächen vorstellen, in denen mittels Musik, Bildern und Düften die Sinne angeregt werden, sagt Hornschuch. In einem der beiden Räume sollen farbige Wassersäulen vor sich hinblubbern. Im anderen wird ein Thermo-Spa aufgestellt. Es handelt sich um eine Schwebeliege. «Darauf fühlen sich die Bewohner so geborgen wie ein Baby im Mutterleib.» (cw)