1300 Tonnen und 144 Meter: Grösster Kran der Schweiz in St.Gallen

Olma-Baustelle 1300 Tonnen und 144 Meter hoch: Weshalb der grösste Kran der Schweiz in St.Gallen steht Dieser Raupenkran ist ein Koloss. In den kommenden 22 Nächten überdeckt der schweizweit leistungsfähigste Kran die Stadtautobahn in St.Fiden mit Betonelementen. Wann aber auch dieser Gigant kapitulieren muss, zeigt eine Reportage vor Ort. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kran mit dem 144-Meter-Arm wurde aus Material, das auf 40 Sattelschleppern angeliefert wurde, auf der Olma-Baustelle zusammengesetzt.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

«Ich bringe den Kran selbst mit dem Weitwinkelobjektiv nicht in Gänze aufs Bild, er ist zu gross.» Der «Tagblatt»-Fotograf ist an diesem Freitagnachmittag gefordert. Grund für die Aufregung ist der Raupenkran LR-11000 – der grösste Kran der Schweiz. Mit Worten wie «kolossal», «gigantisch» und «monumental» beschreiben Schaulustige den Megakran, der seit Freitag auf der Olma-Grossbaustelle in St.Fiden steht.

1300 Tonnen Einsatzgewicht bringt der rote, weitherum sichtbare Kran auf die Waage. Die Raupen wiegen je 60 Tonnen. Pro Stunde verbraucht der Kran rund 30 Liter Diesel. 10'000 Franken kostet der Einsatz des Krans – pro Nacht.

Eindrückliche 144 Meter lang ist der Kranausleger. Senkrecht aufgerichtet, überragt dieser das Haus 04 des nahen Kantonsspitals St.Gallen deutlich. Denn das Hochhaus ist lediglich 78 Meter hoch. Wegen der schieren Grösse des Krans waren einige Sonderbewilligungen für dessen Einsatz in St.Gallen nötig, insbesondere die Rega muss beim Anflug auf das Kantonsspital Acht geben auf den übergrossen Kran.

Megakran funktioniert wie eine Waage

Am Dienstag wurde mit dem Aufbau bei der Olma-Baustelle begonnen, am Freitag wurde der Megakran erstmals aufgerichtet. Zuvor war er in Bulle in der Romandie im Einsatz und hatte dort eine Brücke versetzt.

In St.Gallen wird der Kran in den kommenden Nächten für die Überdeckung der Autobahn eingesetzt. 186 Spannbetonträger, jeder bis zu 30 Metern lang und 65 Tonnen schwer, werden Stück für Stück auf die bereits gebauten Stützmauern gehievt. Die in Süddeutschland vorfabrizierten Betonelemente werden in den Nächten, ­sobald die Autobahn jeweils ab 22 Uhr gesperrt ist, minutengenau auf der Fahrbahn angeliefert und danach vom 1300-Tonnen-Kran positioniert.

Hier kommen die Betonelemente drauf.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

Auf der Deckenkonstruktion, die so entsteht, werden künftig Teile der Tiefgarage, eine von mehreren grossen WC-Anlagen und die Gastroküche der neuen Olma-Halle 1 gebaut. Die neue Messehalle, die bis ins Jahr 2023 fertiggestellt werden soll, ist für rund 12'000 Personen ausgelegt.

Michael Egger, Mitglied der Geschäftsleitung Emil Egger AG.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

Zurück zum Kran: «Es ist nicht nur der grösste, sondern auch der leistungsfähigste Kran der Schweiz», sagt Michael Egger, Geschäftsleitungsmitglied des Transport- und Schwergutlogistikunternehmens Emil Egger AG. In ganz Europa gibt es nur rund 15 bis 20 solcher Stücke. Oftmals werden sie beim Bau von Windkraftanlagen eingesetzt.

«Er funktioniert wie eine Waage», sagt Egger. Was am Ausleger angehängt wird, muss hinten mit dem Gegengewicht ausbalanciert werden. Um es für Laien verständlich zu machen: Im Gegensatz zu konventionellen Kranen mit einem fixen waagrechten Arm, ist die Maschine in St.Fiden mit einem V zu vergleichen.

Der Winkel des Auslegers und die Zahl der Gegengewichte kann variiert werden. 500 Tonnen bringt der Kran an sich auf die Waage; 700 Tonnen der Ballast, der als Gegengewicht zu der am Ausleger angehängten Last benötigt wird. Egger sagt:

«Es ist wie Lego Technic – nur für Grosse.»

Annäherung an einen Koloss: 1300 Tonnen schwer ist der Raupenkran, 144 Meter lang der Ausleger. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Allein die Raupen wiegen je 60 Tonnen. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Eingesetzt wird der schweizweit grösste und leistungsfähigste Kran bei der Olma-Baustelle. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) 40 Sattelschlepper brachten das Material nach St.Gallen, aus dem der Megakran in vier Tagen zusammengesetzt wurde. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Der Kran mit dem Namen LR 11000 ist das erste Mal überhaupt in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Nicht nur Bauarbeiter wollen den aussergewöhnlichen Kran fotografieren. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Auch Passanten und Schaulustige zücken die Handykamera. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Doch auch die Bauarbeiter staunen ab den Dimensionen des Krans. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Am Freitagnachmittag wurde der Kran in Betrieb genommen, letzte Details getestet. Gross war die Freude bei den Bauarbeitern als der 144 Meter lange Ausleger zum ersten Mal angehoben wurde. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) «Jetzt hängt der noch durch wie eine Banane», sagt Michael Egger von der Emil Egger AG. Sobald Gewicht am Haken hänge, sei das anders. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Der Kranführer in der Kabine (oberhalb des Mannes im Bild zu erkennen) sieht die Ladung am Haken meist gar nicht. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) «Ich arbeite oft blind und muss auf die per Funk zugeschalteten Kollegen und die Kamerabilder vertrauen», sagt Kranführer Peter Stricker. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Die Bauarbeiten finden in unmittelbarer Nähe zum Kantonsspital St.Gallen statt. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Wegen der schieren Grösse des Krans waren einige Sonderbewilligungen für dessen Einsatz in St. Gallen nötig, insbesondere die Rega muss beim Anflug auf das Kantonsspital Acht geben auf den übergrossen Kran. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Ein Windmesser an der Spitze des Auslegers: Die grössten Sorgen für die Ingenieure sind Herbststürme und heftige Gewitter. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Denn bei Windstärken über 50 km/h müsse der 144-Meter-Ausleger aus Sicherheitsgründen abgelegt werden. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Dieses Unterfangen wird bei der Inbetriebnahme geübt. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Langsam senkt sich der Ausleger in die dafür vorgesehene Quartierstrasse. Bild: Benjamin Manser (24.09.2021) Plötzlich haben die Anwohnerinnen und Anwohner einen Stahlkoloss vor ihren Fenstern und Balkonen. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Allein der Haken wiegt 4,5 Tonnen. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021) Kran-Ballett. Bild: Sandro Büchler (24.09.2021)

Bei einem Sturm muss der Ausleger zur Sicherheit runter

Wieso ist ein solch riesiger Kran nötig? Egger erklärt. Erst habe man die Idee gehabt, mit einem kleineren Kran – der jede Nacht von neuem auf der Autobahn aufgebaut werden sollte – die Betonträger auf ihre Position anzuheben. «Doch das hätte viel zu lange gedauert. Die Autobahn hätte zig Nächte mehr gesperrt werden müssen.» Der Einsatz des Megakrans sei deshalb primär eine ökonomische Lösung.

«Heutzutage ist bei Infrastrukturprojekten Geschwindigkeit mehr denn je gefragt.»

Oberstes Ziel: grosse Lasten innert kurzer Zeit bewegen.

Thomas Kobler, Chefingenieur der Olma-Baustelle.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

Doch das 1300 Tonnen schwere Ungetüm braucht stabilen Boden. Unter der Grossbaustelle verläuft nicht nur die A1, sondern auch der SBB-Tunnel. «Die grösste Herausforderung bei diesem nicht alltäglichen Einsatz war in der Tat, bei all den Löchern im Untergrund einen tragfähigen Ort für den Kran zu finden», sagt Thomas Kobler, Chefingenieur auf der Grossbaustelle.

So sei man schliesslich auf den jetzigen Standort gekommen. «Doch damit der Kran stabil steht, war ein Fundament nötig.» Vier rund 20 Meter tiefe Betonpfähle wurden gebaut, bis zum Fels hinunter. «Der Kran steht jetzt quasi stabil auf dem Fels», sagt Kobler.

Er sei angespannt. Zwar habe der Aufbau reibungslos funktioniert. «Aber gedanklich bin ich schon in der Nacht», so der Chefingenieur. Funktioniert alles? Geht der Zeitplan auf? «Denn wenn wir die Autobahn am Montagmorgen um 5 Uhr nicht offen haben, gibt es ein grosses Durcheinander.» 22 Nächte, voraussichtlich bis in die Nacht auf den 26. Oktober, sind nötig für die Fertigstellung des Autobahndachs.

Eggers und Koblers grösste Sorgen: Herbststürme und heftige Gewitter. Bei Windstärken über 50 km/h müsse der Ausleger aus Sicherheitsgründen abgelegt werden. Der 144-Meter-Arm wird in einem solchen Fall über die Splügenstrasse in die Aeplistrasse abgesenkt, der 4,5-Tonnen-Haken wird auf einem angemieteten Parkplatz in der blauen Zone der Quartierstrasse abgelegt. Auch dieses Unterfangen wird bei der Inbetriebnahme am Freitag durchgespielt. Anwohnerinnen und Anwohner beobachten leicht verdutzt das ungewöhnliche Schauspiel vor ihren Balkonen und Fenstern.

Das Ungetüm vor den Balkonen an der Aeplistrasse.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

Die Olma-Baustelle ist auch für den Kranführer eine Premiere

Herr über den Kran ist Peter Stricker. Als die Emil Egger AG den Koloss vor vier Jahren anschaffte, wurde der 58-Jährige aus Abtwil mit der Aufgabe betreut, diesen zu lenken. «Eine Ehre», sagt Stricker. Seit 36 Jahren ist er Kranführer. «Die Bedienung eines solchen Krans ist auf eine Art schon ein Bubentraum.» Er sei aber in die Aufgabe hineingewachsen.

«Die Krane sind einfach immer grösser geworden.»

Doch eine Premiere ist der Einsatz auf der Olma-Baustelle für Stricker sehr wohl. Es ist das erste Mal, dass er mit dem Megakran in der Ostschweiz arbeitet. Seine Familie ist extra zu Besuch. «So konnten sie sich erstmals auch ein Bild von den Dimensionen machen.» Für Aussenstehende sei der Kran riesig, für ihn Alltag, sagt Stricker bescheiden.

Peter Stricker ist seit 36 Jahren Kranführer. Die Aufgabe erfordert höchste Konzentration.

Bild: Benjamin Manser (24.09.2021)

«Manch einer denkt, der hat es noch schön, den ganzen Tag in der Kabine ­sitzen zu können.» Doch die Arbeit brauche viel Konzentration. Stricker ist insbesondere auf die per Funk zugeschalteten Kollegen angewiesen. «Sie sind meine Augen.» Die auf der Autobahn angelieferten Elemente sieht Stricker aus der Führerkabine gar nicht.

«Ich arbeite oft blind und muss auf die Kollegen und die Kamerabilder vertrauen – besonders in der Nacht.»

Doch einen Vorteil biete die Nachtarbeit, sagt Stricker. «Die Sonne blendet nicht.»