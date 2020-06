TE Connectivity in Steinach droht die Schliessung und mit Stadler Rail zieht der grösste Arbeitgeber im Wahlkreis Rorschach weg In Steinach droht ein Stellenabbau von 259 Personen. Warum es in der Region Rorschach, wo 1422 Unternehmen nicht weniger als 20 672 Menschen beschäftigen, dennoch auch wirtschaftliche Lichtblicke gibt. Rudolf Hirtl 27.06.2020, 05.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadler Rail AG in Altenrhein (Bild) verlegt einen Grossteil der dortigen Arbeitsplätze nach St.Margrethen. Bild: Tino Dietsche (August 2019)

Die Hiobsbotschaft hat gestern Arbeitnehmer und auch Behörden völlig unerwartet erreicht. Weil sich der Autozulieferer c reorganisiert, steht das Steinacher Werk des Technologieunternehmens vor der Schliessung. Damit droht 259 Arbeitsplätzen das Aus.

Gemeindepräsident gibt Hoffnung nicht auf

Gemeindepräsident Michael Aebisegger zeigt sich in seiner ersten Stellungnahme bestürzt. «Wir alle hoffen und sind zuversichtlich, die Krise, die Corona ausgelöst hat, unbeschadet zu überstehen. Umso bedauerlicher ist die Nachricht über diese mögliche Standortschliessung.» Er würde sich wünschen, dass während des Konsultationsprozesses eine Lösung gefunden wird, sagt Aebisegger und zeigt grösstes Mitgefühl mit den betroffenen Angestellten. «Ich kann nur erahnen, was in ihnen jetzt vorgeht.»

Gegen 21 000 Arbeitsplätze im Wahlkreis Rorschach

Das Firmenverzeichnis des Wahlkreises Rorschach weist gesamt 1422 Unternehmen aus. In Rorschach 396, Goldach 283, Rorschacherberg 143, Thal 141, Mörschwil 137, Steinach 101, Staad SG 78, Tübach 63, Altenrhein 35, Berg SG 22 und 23 in Untereggen. Gemäss Statistik des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit haben diese Firmen Ende 2017 (*) zusammen 20 672 Menschen beschäftigt, davon 15,2 Prozent in technologieintensiven Branchen. Rorschach führt mit 5267, vor Thal (4522) und Goldach mit 4433 Arbeitsplätzen. In Steinach haben 1895 Frauen und Männer eine Arbeit gefunden. Sollte TE Connectivity tatsächlich sein Werk schliessen, so entspräche dies 14 Prozent der Arbeitsplätze im Dorf.

Weitere Grossfirmen in Steinach

Die grössten Arbeitgeber in Steinach sind neben TE Connectivity, die Hügli Nahrungsmittel GmbH mit aktuell 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wobei die auf die Herstellung und den Vertrieb von Suppen, Saucen, Bouillons, Gewürzen, Functional Food, Desserts, Fertiggerichten und Delikatessen spezialisierte Firma in ihrer Zweigstelle in St.Gallen 20 Menschen beschäftigt. Die Hartchrom AG Oberflächenveredlungen weist einen aktuellen Beschäftigungsstand von 165 Personen aus.

Umzug von Stadler Rail nach St.Margrethen läuft

Der mit Abstand grösste Arbeitgeber in der Region Rorschach ist die Stadler Rail AG. Am Standort Altenrhein in der Gemeinde Thal waren bis anhin gegen 1200 Frauen und Männer mit der Produktion von Schienenfahrzeugen beschäftigt. Allerdings hat Stadler Rail in St.Margrethen neue Werkhallen gebaut und ist seit mehreren Monaten daran, die Produktion dorthin zu verschieben. Laut Stadler Mediensprecher Andreas Petrosino verbleiben aber 230 Mitarbeiter am Bodensee, ursprünglich sollten es nur mehr 80 sein. Von gut unterrichteten Kreisen ist zu vernehmen, dass es sogar noch mehr sein könnten, da die Auftragslage vorzüglich sei. Petrosino will dies jedoch nicht kommentieren. So oder so hat die Region am See Glück im Unglück. Einerseits sind die Arbeitsplätze nicht verloren, sondern werden nur zwei Gemeinden weiter ins untere Rheintal verlagert, und anderseits verbleiben in Altenrhein mehr Arbeitsplätze als erhofft.

Konzentration von Firmen der Verpackungstechnologie

Auffallend ist im Wahlkreis Rorschach die Anzahl Firmen, die sich auf Verpackungstechnologien spezialisiert haben. Zusammen beschäftigen sie beinahe 700 Frauen und Männer. Bei der Amcor Flexibles Rorschach AG, die einen Grossteil der Hüllen für die Nespresso-Kapseln von Nestlé produziert, finden 300 Menschen aktuell einen Arbeitsplatz, bei der Permapack in Rorschach sind es ebenfalls 300, bei der Saropack 44 und bei der Ampack 20, beide sind ebenfalls in Rorschach tätig.

Zu den grössten Arbeitgebern der Region am See gehört auch die Starrag AG in Rorschacherberg. Die auf die Produktion von hochpräzisen Fräsmaschinen spezialisierte Firma, die ihre Produkte auch an die Raum- und Luftfahrtindustrie liefert, beschäftigt 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die L. Kellenberger&Co. baut in Goldach neu

Während in Steinach ein Verlust von Arbeitsplätzen droht, werden in Goldach 300 neue geschaffen, oder zumindest angesiedelt. Im Januar dieses Jahrs hat der Maschinenhersteller Kellenberger bekanntgeben, nach über 100 Jahren die Stadt St.Gallen zu verlassen und im Industriegebiet Tannäcker auf 34000 Quadratmetern für 65 Millionen Franken eine neue Fabrik zu bauen.

Firmen haben noch Substanz

«Es ist tragisch, wenn in der Region Rorschach derart viele Arbeitsplätze verloren gehen», sagt Michael Thüler, Präsident des Arbeitgeberverbandes Rorschach und Umgebung. Die Situation sei aufgrund der Covid-19-Pandemie zwar für alle schwierig, doch gemäss Einschätzungen innerhalb des Vorstandes, hätten die meisten hiesigen Unternehmen vorläufig noch genug Substanz.

Vor allem Firmen, die der Baubranche nahe seien, funktionierten noch immer auf einem guten Niveau. Anders sehe es etwa in der Exportindustrie aus oder in der Automobilindustrie, wobei Zulieferer die Krise bei deutschen Autobauern schon vor Corona gespürt hätten. Einen Rückgang des Auftragsvolumens musste auch er selbst, als CEO von Stürm-SFS zur Kenntnis nehmen. Allerdings profitiere auch das Goldacher Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern derzeit von seiner Nähe zur Baubranche.



(*)

Die Zahlen für 2018 stehen erst im August zur Verfügung.