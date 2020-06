Der grosse Rettungsanker für das St.Galler Kinderfest 2021 ist nicht in Sicht: Die Wirtschaft sieht sich nicht in der Pflicht Die lokale Wirtschaft tut sich schwer mit der Kinderfest-Absage, plant aber keine finanzielle Hilfe: «Es ist nicht an uns, das Fest zu retten.» Ralf Streule 22.06.2020, 05.00 Uhr

«Konsum ankurbeln» wäre gefragt, und keine Fest-Absage, findet manch regionaler Unternehmer. Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 20. Juni 2018)

Auch Tage nach dem Entscheid ist die Absage des Kinderfests 2021 noch an allen Ecken der Stadt Thema. Am Stammtisch wird diskutiert, im Internet werden für eine Petition Unterschriften gesammelt, die städtische SVP versucht, das Fest per Interpellation im Stadtparlament zu retten, und die städtische CVP will bis zum nächsten Fest nicht bis 2024 warten – sondern fordert eines im Jahr 2022.

Und was ist mit der städtischen Wirtschaft? Der Stadtrat gibt neben der unsicheren Coronasituation unter anderem Sparmassnahmen als Grund für die Absage an, gut 1,4 Millionen Franken wären für das Fest budgetiert gewesen. Ist vielleicht die städtische Wirtschaft bereit, das Fest zu retten und finanziell in die Bresche zu springen?

Coronakrise zieht Gewerbe in Mitleidenschaft

Felix Keller, FDP-Stadtparlamentarier und Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands, fände eine solche Rettungsaktion «grundsätzlich eine gute Sache», wie er auf Anfrage sagt. Er zweifelt aber an der Bereitschaft der Unternehmen, in der jetzigen Situation tief ins Portemonnaie zu greifen – «schliesslich sind sie derzeit fast alle von der Coronazeit gebeutelt».

Felix Keller, FDP-Stadtparlamentarier und Geschäftsführer des städtischen und kantonalen Gewerbeverbands.

Sollte es aber eine Initiative geben, wäre er nicht abgeneigt, mitzugestalten. Keller sagt:

«Grundsätzlich ist es aber nicht unsere Pflicht, das Fest zu retten!»

Roger Tinner, Geschäftsführer des Verbands Wirtschaft Region St.Gallen (WISG), hat innerhalb der Organisation noch keine Initianten für eine Kinderfest-Rettungsaktion ausmachen können. «Bis jetzt war das bei uns kein Thema.» Kritische Worte findet Tinner aber, was die Absage angeht. Die meisten Verbandsmitglieder seien vom Entscheid des Stadtrats enttäuscht, sagt Tinner.

Einerseits, weil einem Teil des lokalen Gewerbes die Einnahmen vom Festtag fehlen werden. Anderseits, weil der Entscheid eine «sehr schlechte Signalwirkung» habe. In einer Zeit, in der die Leute eher Zeichen des Aufbruchs brauchten, wäre eine Ankurbelung der Konjunktur angesagt, so Tinner.

«Die Absage kam zu früh. Der Stadtrat hätte abwarten sollen.»

Roger Tinner, Geschäftsführer Wirtschaft Region St.Gallen. Urs Bucher

Denn die Absage werde von der Bevölkerung stark mit der Angst vor Corona in Verbindung gebracht. «Das indirekte Zeichen der Stadt ist: Bis kommendes Jahr werden wir Coronasorgen haben.»

Tinner schliesst aber nicht aus, dass eine finanzielle Hilfe fürs Fest bei der WISG in den kommenden Wochen diskutiert werde. Wobei er zurückhaltend ist. Tinner:

«Es wäre eine schlechte Voraussetzung, wenn der Stadtrat unter Druck handeln müsste.»

Zudem sieht er nicht den Verband im Zugzwang. Die Initiative müsse, wenn überhaupt, eher von den Textilunternehmen kommen, die traditionell beim Kinderfest stark involviert seien.

«Etwas ‹durchzwängele› bringt nichts»

Damit geht die Frage an Emanuel Forster, den CEO der Forster Rohner AG. Das Textilunternehmen ist am Kinderfest stets stark engagiert, liefert Stoffe, bietet Workshops für Kinder an. Doch Forster will nichts «durchzwängele», wie er sagt.

«Der Stadtrat hat entschieden und hatte Gründe dafür. Ein Fest müsse von allen getragen werden. «Jetzt quer zum Stadtrat ein Hilfspaket anzuschieben, ist unnötig. Besser, wir konzentrieren uns auf 2024 – und arbeiten dann mit einem Budget von 2 Millionen statt nur 1,4 Millionen», so sein Vorschlag.

Emanuel Forster. Ralph Ribi

Auch bei anderen Unternehmen in der Stadt ist nicht mit der ultimativen finanziellen Kinderfest-Hilfe zu rechnen. Alle reagieren auf die Anfrage mit einem Mix aus Bedauern und Verständnis, dass das Fest gestrichen wird. «Wir können die Gründe des Stadtrats nachvollziehen», sagt Adrian Kunz, Leiter Generalsekretariat bei der St.Galler Kantonalbank. Deshalb komme es für die Bank nicht in Frage, den Anlass als Sponsor zu unterstützen.

Die Unternehmen würden helfen wollen

Bei der Brauerei Schützengarten sagt CEO Reto Preisig: «Das Kinderfest ist ein kulturelles Ereignis mit einer langen Tradition. Deshalb sind wir seit vielen Jahren Partner des Anlasses.» Alle drei Jahre unterstütze die Brauerei das Kinderfest, indem sie Material kostenlos zur Verfügung stelle und sich um die Getränkelogistik kümmere.

Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei «Schützengarten». Coralie Wenger

Man hätte diese Gratisdienstleistung im Sommer 2021 gerne wieder erbracht, so Preisig. «Sollte der Anlass 2021 wider erwarten doch stattfinden, sind wir gerne bereit, die Stadt wieder zu unterstützen.»

Die Helvetia Versicherungen haben sich mit einer möglichen finanziellen Beteiligung noch nicht beschäftigt, wie es aus der Medienabteilung heisst. «Sofern der Wunsch besteht, das nächste Kinderfest mit Sponsoren durchzuführen, werden wir eine finanzielle Unterstützung prüfen.»

Die Raiffeisenbank ihrerseits verweist auf das hauseigene Crowdfundingprojekt. Für jeden Unterstützer einer Idee steuert die Bank 10 Franken bei, erklärt Johannes Holdener, Vorsitzender der Bankleitung. Man habe Kontakt mit dem Stadtrat aufgenommen und Hilfe angeboten. Es blieb beim Angebot.

Vage Absichtserklärungen und kleine Hilfestellungen sind also da in der lokalen Wirtschaft, der grosse Wurf dürfte nicht anstehen. Vielleicht aber wartet man ja auch die politische Entwicklung ab. Ende Juli wird im Stadtparlament das Kinderfest zur Sprache kommen.