Der Gossauer Stadtrat unterstützt eine neue Fuss- und Veloquerung am Bahnhof: Ende Juni könnte das Parlament darüber abstimmen

Im März hat die CVP Gossau-Arnegg die Volksinitiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau» eingereicht. Die Initiative will, dass der Stadtrat innert drei Jahren nach Annahme ein baureifes Projekt vorlegt. Wie der Stadtrat am Dienstag mitteilt, unterstützt er die Initiative. Am 30. Juni könnte diese ins Parlament kommen. Die CVP zeigt sich optimistisch.