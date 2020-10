Porträt «Der Glaube ist hier Privatsache»: Der St.Galler Sozialarbeiter Christoph Balmer-Waser spricht über seine Erfahrungen in Südafrika und St.Gallen Christoph Balmer-Waser lebte und arbeitete bis Ende 2019 drei Jahre lang in Südafrika. Seit Januar diesen Jahres ist er Co-Leiter im Seelsorgeteam dreier Pfarreien in St.Gallen. Theepan Ratneswaran 12.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Balmer-Waser ist Sozialarbeiter aus Überzeugung. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Oktober 2020)

Die Kirchenglocken schlagen 11 Uhr. Das Kirchenschiff ist menschenleer. Auch Christoph Balmer-Waser ist nirgends zu sehen. Einige Minuten verstreichen. Da weist ein Elektriker vor der Kirchentüre auf die Büroräume im Anbau hin. Dort angelangt kommt Balmer lächelnd entgegen.

«Alle suchen mich zuerst in der Kirche», sagt der 54-jährige Sozialarbeiter Balmer. Die Kirche St. Otmar sei schon sehr imposant. Er verstehe, wenn es die Leute erst ins Kirchenschiff zieht. Einnehmend ist auch die Person Christoph Balmer. Innert Sekunden ist man tief ins Gespräch verstrickt. Balmer ist offen, kommunikativ und ein Menschenfreund. Gute Voraussetzungen für die Sozialarbeit.

Seit Januar diesen Jahres ist er Co-Leiter in den Quartierpfarreien St. Otmar, St. Georgen und Riethüsli. Der St. Galler Dompfarrer Beat Grögli hatte Balmer angefragt, mit der Seelsorgerin Barbara Walser zusammenzuspannen. Die Pensionierung des Pfarreibeauftragten Hanspeter Wagner und die erfolglose Suche nach einem Nachfolger machte diesen Schritt notwendig. Balmer sagt: «Die Grenzen der Stadtquartiere sind fliessend.» Es mache deshalb mehr Sinn, die Kräfte zu bündeln und ein Seelsorgeteam für die drei Quartiere zu gründen.



Theater spielen, um Probleme zu lösen

Seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten waren schliesslich auch ausschlaggebend für das dreijährige Abenteuer in Südafrika. Im Rahmen des gesamtschweizerischen missionarischen Programms «Fidei Donum» (Geschenk des Glaubens) wurde Balmer angefragt, ein ökumenisches Jugendprojekt in der Nähe von Pretoria aufzubauen. Balmer sagt:

«Ich war gleich Feuer und Flamme für den Einsatz.»

Er habe schon länger Kontakte nach Südafrika gepflegt und dort auch oft die Ferien verbracht, sagt der St. Galler.

Das Traineeprogramm, welches er zwischen 2016 und 2019 drei Jahre lang beaufsichtigte, ist eine praxisorientierte Ausbildung mit persönlicher und religiöser Begleitung. Ein Dutzend schwarzer, junger Erwachsener im Alter von 18 bis 24 Jahren aus ärmlichen Verhältnissen erhalten eine Berufslehre in Hauswirtschaft oder in der Küche. Die praktischen Erfahrungen könnten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, sagt Balmer.

«Eine Tagesstruktur hilft der Charakterbildung.»

Trotz dem Ende der Apartheid sind es nach wie vor die Schwarzen, die kämpfen müssen. Psychische Widerstandskraft ist deshalb eine weitere positive Charaktereigenschaft, die gefördert werden soll: Sich trotz schwierigen Lebensumstände durchbeissen und gestärkt aus Krisen hervorgehen? Wie kann man das erlernen? «Eine Möglichkeit: Theater spielen.»

Balmer erklärt, dass häusliche Gewalt, Alkoholsucht oder Arbeitslosigkeit grosse Probleme in der schwarzen Bevölkerung Südafrikas darstellten. Indem die persönlichen Erfahrungen nachgespielt werden, könne man so den Zuschauern einen Spiegel vorsetzen. Diese direkte Konfrontation rege den Denkprozess an, sagt der Sozialarbeiter: «Gemeinsam sucht man dann nach Lösungen für die Probleme.»



Balmer findet: Die Spiritualität in St.Gallen sei eher Privatsache. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Oktober 2020)

In Südafrika ist Gott allgegenwärtig

Allheilmittel für alle Probleme in Südafrika ist aber der Glaube an eine höhere Macht. In einem Land, wo der Staat laut Balmer mit Korruption und Strassenkriminalität zu kämpfen hat, treibe die Hoffnung auf einen neuerlichen Heilsbringer manchmal wunderliche Blüten.

«Selbsternannte Propheten geben Heilsversprechen ab, indem sie die armen Menschen noch mehr finanziell schröpfen», sagt Balmer über die vielen freikirchlichen Organisationen. Das Oberhaupt werde reicher und reicher und protze dann mit seinem Reichtum. Wie halten diese Menschenfänger die Gläubigen trotzdem bei der Stange? «Mit dem Versprechen: Betet noch mehr, dann werdet ihr gesegnet und reich.»

Im Grossen und Ganzen findet Balmer jedoch die offene Ausübung der Spiritualität in Südafrika erhebend, sagt der Sozialarbeiter. Der Umgang mit Gott sei sehr unverkrampft. Was für viele in St. Gallen befremdlich wäre, ist in Pretoria gang und gäbe: das Beten vor jeder Tätigkeit.

«Man stelle sich vor, im Postauto nach Heiden beten alle gemeinsam vor der Abfahrt.»

Die Spiritualität in St. Gallen oder allgemein in westlichen Ländern sei eher Privatsache, findet Balmer.



In der Schweiz ist man individualistischer

Christoph Balmer besuchte einst eine Beerdigung in Südafrika. Die Mutter eines Lehrlings war verstorben. Als einziger Weisser unter rund 500 schwarzen Menschen fühlte er sich sehr willkommen. Er wurde akzeptiert als einer der Gemeinschaft.

«In der Schweiz hingegen ist man individualistischer», sagt Balmer. Die Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden sei im Vergleich mit afrikanischen Ländern besser. Die Solidarität in der Schweiz sei, trotz den jetzt gemachten Coronaerfahrungen, wo zum Beispiel die Jungen den Älteren das Essen vorbeibrachten, geringer als in Südafrika.

Corona sei auch der Grund, weshalb vielmehr Jugendliche die Seelsorge in St.Gallen aufsuchen. «Viele haben Existenzängste», sagt der Sozialarbeiter. Seine Hauptaufgabe bestand darin, einen Rahmen zu bilden, wo die Menschen wieder Vertrauen in sich, in andere Menschen und vor allem ins Göttliche aufbauen könnten. «Das Göttliche im Menschen ist da, es muss nur ausgetauscht, ermuntert und bekräftigt werden», sagt Balmer. In Südafrika habe er hautnah miterleben können, dass dieser Glaube trotz viel Aberglauben Früchte trage.