Der Gaiserwalder Gemeinderat will 2,4 Millionen für die Kanalisation ausgeben Im Gebiet Chapfs ist ein Trennwassersystem geplant. 14.02.2020, 19.09 Uhr

In den letzten Jahren kam es zu «massiven Abflussproblemen».

Symbolbild: Martin Töngi

(gk/jw) Am 23. März will der Gaiserwalder Gemeinderat der Bürgerversammlung einen Kredit über knapp 2,4 Millionen Franken unterbreiten. Mit dem Geld soll im Engelburger Quartier Chapf die Kanalisation von einem Mischwassersystem auf ein Trennsystem umgestellt werden; reines Meteorwasser, vorwiegend Regenwasser, würde damit direkt in Bäche geleitet. Damit reichte die Kapazität der Abwasserleitungen künftig auch bei Starkregen aus, heisst es im Mitteilungsblatt.