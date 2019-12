Der FC St.Gallen rappt sich

in die Winterpause An der Weihnachtsfeier des FC St.Gallen hat Nachwuchsspieler Alessandro Kräuchi einen Rap performt, der das aktuelle Erfolgsteam charakterisiert. Eigentlich als Interna gedacht, ist der Song nun im Internet aufgetaucht. 19.12.2019, 17.46 Uhr

Trainer Peter Zeidler und Rapper bzw. Fussballer Alessandro Kräuchi. Michel Canonica

(red) Die Weihnachtsfeier des FC St.Gallen vor rund zwei Wochen muss eine grosse Sause gewesen sein. Einerseits trug der aktuelle Höhenflug der Mannschaft zur Stimmung bei, zum anderen begeisterte ein musikalischer Auftritt eines Nachwuchsspielers, der in der Hinrunde nur gerade zweimal zu Teileinsätzen gekommen war. Alessandro Kräuchi performte einen selber komponierten Rap-Song im Gangsta-Style, in dem sich jeder einzelne Spieler wiederfand. «When they see us, everybody is going loco! Because noone’s as fast like Bakayoko! Und schon wieder Prämie für jeden Spieler! Freistosstor von Jordi Quintillà!» So und ähnlich rappt sich Kräuchi durchs ganze Team.

Peter Zeidler deutete nach der Feier an, wie der Song eingeheizt habe –und wie sehr der Auftritt den derzeit so starken Teamzusammenhalt dokumentiere. Eine Hörprobe war für die Öffentlichkeit aber eigentlich nicht vorgesehen. Gestern nun landete der Song via Whatsapp-Gruppe der Spieler und dem Magazin «Senf» auf Facebook – samt von «Senf» gestaltetem Cover. Der Song parodiert den nicht jugendfreien deutschen Gangsta-Rap – und enthält das eine oder andere Wort, das unter die Gürtellinie zielt.

«So sei das halt in diesem Genre, hat uns Alessandro erklärt», sagte Zeidler in den Tagen nach der Feier mit einem Lachen. Im Song geht es, wie es sich im Hip-Hop gehört, um Geld «Heute gewonnen um uns die Kohle zu verdien’! Prämie bekommen und Yannis kauft sich Supreme!». Um Status: «Wir sind alle Playboy-Models von Hugo Boss». Um Autos: «Nous sommes les rois, tu es notre enemie. Dans le Range Rover de Jérémy». Und natürlich geht es um den Battle gegen den Rest der Welt: «Du denkts du bist stabil, so wie David Luiz. Doch hast keine Chance gegen Victor Ruiz.» Das alles mit einem Augenzwinkern.

Es ist ein Song, der zur Jugendlichkeit der St. Galler passt - und dem Vernehmen nach auch Matthias Hüppi ziemlich gut gefallen hat.