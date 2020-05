Der FC Rorschacherberg radelt imaginär nach Marbella: Sportvereine in der Region setzen während der Coronakrise auf Trainingsalternativen Für einige Vereine im Breitensport ist das Training unter Schutzkonzepten zu aufwendig. Manche weichen deshalb auf andere Trainingsmethoden aus - und werden dabei kreativ. Yann Lengacher 23.05.2020, 05.00 Uhr

Beim FC Gossau trainieren die Spieler derzeit nicht. Zu gross ist der Aufwand wegen des Schutzkonzeptes. Bild: Mareycke Frehner (15. Mai 2018)

Der FC Gossau war nach dem Shutdown nur auf dem Transfermarkt aktiv. Neben anderen Spielern haben die Fürstenländer den ehemaligen FC St.Gallen-Stürmer Nico Abegglen verpflichtet. Auf dem Platz dagegen hat sich seit Mitte März keine Gossauer Mannschaft betätigt. Seit letzter Woche dürfen Vereine im Breitensport wieder trainieren, wenn sie das Schutzkonzept ihres jeweiligen Verbands befolgen. Der FC Gossau hat den Trainingsbetrieb trotzdem noch nicht aufgenommen.

Carlo Troisi, Präsident des FC Gossau. Bild: PD

Weshalb dem so ist, sagt Vereinspräsident Carlo Troisi: «Der Aufwand ist für uns als Breitensportler mit einem Job zu gross. Wir müssten das Trainingsmaterial regelmässig desinfizieren und diverse Vorgaben einhalten. Die Stadt Gossau hat zudem die Bedingung gestellt, dass wir zusätzlich zum Konzept des Verbands noch ein eigenes vorlegen, damit sie die Anlagen öffnet.»

Dazu kommt: Kopfbälle und Zweikämpfe sind gemäss Schutzkonzept des Schweizerischen Fussballverbands verboten. So sei der Nutzen von Trainings vergleichsweise klein. Sobald weitere Informationen vom Bund kämen, werde man die Lage neu beurteilen. Troisi:

«Wir hoffen, dass wir frühestens am 8. Juni mit den Mannschaften einen Neustart vollziehen und in die nächste Saison starten können.»

FC Rorschacherberg reist imaginär nach Spanien

Genauso wie der FC Gossau hält der FC Rorschacherberg seit Mitte März keine Mannschaftstrainings ab. Für den Bodenseeclub sind Trainings nach einem Schutzkonzept ebenfalls zu aufwendig. Vor allem das Trainieren in Kleingruppen von maximal fünf Personen sei schwierig. Teammanager Pascal Rüegg sagt:

Pascal Rüegg, Teammanager FC beim Rorschacherberg. Bild: PD

«Alle Mannschaften im Verein in Kleingruppen trainieren zu lassen, ist für uns schlicht nicht umsetzbar. Dafür fehlt es uns an Trainerpersonal.»

Untätig ist beim FC Rorschacherberg zumindest die erste Mannschaft nicht geblieben. «Irgendwann hat sich unser Captain Cédi Carrel gedacht, dass Rumsitzen keine Lösung ist. Und so hat er vorgeschlagen, die Strecke von Rorschacherberg nach Marbella in einer Team-Challenge abzulaufen», sagt Rüegg.

In Marbella hätte sich der Fussballclub in einem Trainingslager den Feinschliff für die Rückrunde holen wollen. Statt im März während einiger Tage in der spanischen Sonne zu trainieren, sammeln die Fussballer nun laufend, radelnd oder schwimmend Kilometer im heimischen Rorschacherberg.

Ziel ist es, den über 2000 Kilometer langen Weg nach Marbella virtuell zurückzulegen. Mit einer App misst der Verein die Anzahl abgespulter Kilometer. Die drei Spieler, die am Ende der Challenge die meisten Kilometer gesammelt haben, erhalten einen Preis. Rüegg:

«Aktuell befinden wir uns auf der digitalen Karte kurz vor Barcelona. In zwei Wochen erreichen wir hoffentlich Marbella.»

Auch die Turner warten noch ab

Auch abseits der Fussballplätze haben noch nicht alle Vereine den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. So zum Beispiel der TSV Tübach. «Gerade in den Jugendriegen funktionieren viele Spiele mit Körperkontakt. Und bei den Senioren macht es wegen des Alters der Riegenmitglieder keinen Sinn, die Trainings wieder aufzunehmen», sagt Co-Präsident Manuel Keel.

Man habe im Verein entschieden, vor einer Wiederaufnahme des Trainings auf weitere Lockerungen des Bundes zu warten.

«Trainieren nach einem Schutzkonzept wäre für uns zu aufwendig.»

Die einzigen Riegen, die aktuell einem Programm nachgingen, seien die Pilates- und Bodyfit-Riege. «Die Leiter stellen ein Programm zusammen, das die Teilnehmer von daheim absolvieren können.»

Handball wird wieder gespielt

Mathis Kelemen, Präsident HC Rover Wittenbach. Bild: PD

Derweil trainieren die Handballerinnen und Handballer des HC Rover Wittenbach wieder. «Wir waren der Meinung, dass es losgehen muss, besonders für die Kinder. Für sie hat ja auch die Schule wieder begonnen», sagt Präsident Mathis Kelemen. Mit Ausnahme der Plauschmannschaften trainieren beim Wittenbacher Club wieder alle Teams.

Wie in anderen Sportarten gilt auch hier: maximal fünf Personen pro Trainingsgruppe. Kelemen sagt:

«Es ist schon eine Herausforderung, die Auflagen einzuhalten. Wir profitieren sicher davon, dass wir ein kleinerer Verein mit weniger Mannschaften sind.»

Er hat keine Zweifel daran, dass der Verein die Auflagen einhalten kann. Er spüre auch das Vertrauen der Eltern. «Als wir die Trainings wieder begonnen haben, waren so gut wie alle Kinder dabei.»