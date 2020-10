«Schreiben ist Jonglieren im Kopf»: Aus Augenblicken hat der Engelburger Renato Forlin Geschichten gemacht und nun seinen ersten Erzählband veröffentlicht Renato Forlin hat als Didaktik-Dozent für Deutsch an der PHSG unterrichtet. Mittlerweile ist er pensioniert und hat das, was er jahrelang vermittelte, selbst ausgeführt und ein Erzählband mit 15 Kurzgeschichten geschrieben Marion Loher 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renato Forlin hat ein Buch mit 15 Kurzgeschichten geschrieben Arthur Gamsa (23. Oktober 2020)

Es sind die drei Grundfragen des Lebens, die Renato Forlin aus Engelburg seit jeher beschäftigen: Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Seine Gedanken dazu und mögliche Antworten darauf hat der pensionierte Didaktik-Dozent für Deutsch zu Erzählungen verarbeitet. Entstanden ist ein 63 Seiten schmales Buch mit 15 Kurzgeschichten, in denen er von schönen und bewegenden, traurigen und entscheidenden Augenblicken im Leben verschiedener Menschen erzählt.

Es sind Momentaufnahmen von Geschehnissen und Emotionen, die zu kurzen Geschichten verdichtet worden sind. Das Thema Glück zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die zum Teil realen, zum Teil fiktiven Episoden, wobei der Kontext immer wieder ein anderer ist.

Bei einigen Geschichten lässt der Autor das Ende offen – absichtlich

Das eine Mal ist es ein Kind, das auf der Schaukel «kreischt vor Freude, lacht, den Rhythmus der Bewegungen geniesst», und dessen Vater, der ihm immer wieder einen «sanften Stoss gibt» und sich selbst fragt, ob Glück fliegen kann. Ein anderes Mal sind es die Eltern, die im Spital um das Leben ihres Sohnes bangen, der Enkel, der fragt, weshalb die Sonne aufgeht, oder der Spielsüchtige, der im Casino sitzt und sich selbst Mut macht mit den Worten «einmal muss es klappen».

Bei einigen Geschichten lässt der Autor das Ende offen – absichtlich. «Leserinnen und Leser sind mündig», sagt Forlin.

«Mein Anspruch ist es, dass sie sich selbst weiterführende Gedanken machen.»

In seinen Geschichten gebe es kein richtig oder falsch. «Es soll eine Diskussion um die meines Erachtens zentralen Fragen des Lebens entstehen.»

Was verändert sich mit dem Älterwerden?

Dazu gehört auch das Thema Älterwerden, dem der Autor ebenfalls eine autobiografische Geschichte gewidmet hat. Es ist ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, das so stattgefunden hat und bei dem der Sohn auf einem Spaziergang vom Vater wissen will, was sich mit dem Älterwerden verändert. Damit meine er nicht die körperlichen Veränderungen, sagt der Sohn, sondern das, was mit einem als Person passiere. Forlin sagt:

«Die Auseinandersetzung mit dem Thema war für mich auch eine Art Selbstverarbeitung.»

Er wollte das Älterwerden mit einer positiven Botschaft verbinden und seine Quintessenz ist, dass «uns Ältere immer noch dieselben Fragen beschäftigen wie die Jungen: Was will ich noch machen und was macht mich zufrieden?». Der grosse Unterschied sei aber, fügt der Autor an, dass die Jungen mehr Zeit hätten, Antworten zu finden und Träume zu verwirklichen.

Die Kurzgeschichten sind über einen längeren Zeitraum entstanden

Mit der Veröffentlichung seines ersten Erzählbands ist für den 64-jährigen Engelburger ein langgehegter Traum in Erfüllung gegangen. «Als meine Kinder noch klein waren, haben wir oft Menschen beobachtet und uns gemeinsam Geschichten ausgedacht», sagt er. Das Geschichtenerzählen gehöre zu seinem Leben dazu.

Mittlerweile sind die Kinder erwachsen und die vier Enkelkinder kommen in den Genuss der blühenden Fantasie des Grossvaters. Die Kurzgeschichten sind über einen längeren Zeitraum entstanden; die ersten vor etwa drei Jahren, die letzten unmittelbar nach seiner Pensionierung im September 2019.

Auszeit in einem Franziskanerkloster

Forlin war während mehr als 20 Jahren als Dozent für Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik Deutsch an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) tätig. «Ich habe versucht, künftigen Oberstufenlehrpersonen beizubringen, wie sie das Schreiben erfolgreich in ihren Unterricht integrieren.» Als Übergang in den «Unruhestand» nahm sich Forlin eine dreiwöchige Auszeit in einem Franziskanerkloster.

Forlin war während mehr als 20 Jahren als Dozent für Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik Deutsch an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) tätig. Urs Jaudas (8. November 2013)

Dort habe er Zeit, Musse und Ruhe gefunden, um zu lesen, schreiben und nachzudenken. Forlin sagt:

«Ich habe das, was ich meinen Studierenden in all den Jahren vermittelt habe, selbst ausgeführt und erlebt, dass Schreiben Freude macht und gleichzeitig Knochenarbeit ist.»

Mit vielen Texten habe er gerungen, sowohl inhaltlich aus auch sprachlich.

Schreiben sei für ihn ein «Jonglieren im Kopf», sagt Forlin: «Zuerst wählt man die Idee, dann jongliert man mit der Sprache, mit Formulierungen und einzelnen Wörtern.» Dann passe das eine mit dem anderen nicht mehr zusammen und man beginne wieder von Neuem. «Schreiben ist ein stetig wachsender Prozess, der anstrengend und intensiv ist.» Offen bleibt für den Autor, ob es einen zweiten Band geben wird. «Aber das Schreiben wird mich mit Sicherheit weiterhin begleiten – in welcher Form auch immer.»

Augenblicke – Kurzgeschichten; erschienen im Eigenverlag. Bestellungen unter augenblicke- kurzgeschichten@bluewin.ch.