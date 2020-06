Der Eindringling im Bodensee ist nicht mehr aufzuhalten: Quagga-Muscheln verstopfen Anlagen der Trinkwasserversorgung

Die Quagga-Muschel breitet sich im Bodensee explosionsartig aus. Im See ist der gefrässigen Muschel aus dem Schwarzmeerraum nicht mehr beizukommen. Fachleute appellieren daher eindringlich, sie nicht in Gewässer zu verschleppen, die von ihr noch nicht besiedelt wurden. Rudolf Hirtl 08.06.2020, 20.00 Uhr

Die hier auf der Makroaufnahme riesig wirkende Quagga-Muschel ist in Wirklichkeit nur 20 bis 30 Millimeter lang. Bild: Tino Dietsche

Kaum auf dem Wasser aufgesetzt, verschwindet die Unterwasserdrohne aus dem Blickfeld. Nur das Abspulen des gelben Kabels, das den knapp 60 Zentimeter langen Unterwasserflitzer sichert, zeigt, dass es zügig abwärts geht. Schon nach wenigen Sekunden schickt sie erste Bilder an die Oberfläche. Auf dem Bildschirm sind Sedimente zu erkennen, die sich auf einen grossen Teil des Siebes eines Wasserrohres niedergelassen haben, welches das angesaugte Wasser filtriert.

Die Muscheln vermehren sich rasant

Dies wäre eigentlich kein grosses Problem, dennoch sind bei Erwin Rudolf Sorgenfalten auszumachen. «Es sind optimale Bedingungen für die Quagga-Muschel. Wir müssen davon ausgehen, dass sich schon bald erste Exemplare davon auch hier festsetzen werden. Und dann geht es sehr schnell, bis Siebe und Rohre verstopft sind», sagt der Inhaber der Tiefenstein Unterwasserwelten in Horn, der die Unterwasserkontrollen für einen Industriebetrieb durchführt.

«Die Futterpyramide im Bodensee gerät aus dem Gleichgewicht»

Wie hier vor dem Goldacher Ufer siedeln sich pro Quadratmeter über 10'000 Quagga-Muscheln an.

Bild: Tino Dietsche

Wie schnell, dies hat er an einem Ansaugstutzen erlebt, der eine Stadt am Bodensee mit Trinkwasser versorgt. Bei der ersten Kontrolle seien dort nur einzelne Muscheln zu sehen gewesen. Nach nur sechs Monaten seien bereits 70 Prozent und nach 14 Monaten 100 Prozent der Anlage überwuchert gewesen. Nicht nur er beobachte eine beinahe explosionsartige Vermehrung der Quagga-Muschel, sagt Rudolf. Auch anderen Fachleuten sei die rapide Zunahme aufgefallen.

Fischerei bekommt Auswirkungen zu spüren

Diese Einschätzung bestätigt auch der kantonale Fischereiaufseher Jörg Schweizer. Die Quagga-Muschel sei nicht nur für Wasserversorgungen oder Betriebe ein Problem, die Seewasser für ihre Produktion benötigen würden, auch die Fischerei bekomme die vom Invasor ausgelösten Auswirkungen zu spüren. Schweizer sagt:

«Durch ihre Filtrationstätigkeit reduziert die Quagga-Muschel die Verfügbarkeit vom Phytoplankton im See.»



«Sie ernährt sich vom pflanzlichen Plankton und steht so in Konkurrenz zum tierischen Plankton, das die Nahrungsgrundlage für alle Jungfische ist», erklärt der Fachmann weiter. Dem Felchen, der sich mehrheitlich von tierischem Plankton ernähre, stehe dadurch weniger Futter zur Verfügung. Dies sei neben anderen Ursachen ein Grund für sinkende Erträge beim wichtigsten Fangfisch der hiesigen Berufsfischer.

Die Unterwasserdrohne liefert Livebilder und Videos direkt aufs Tablet. Bild: Rudolf Hirtl





Die Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG bereitet in ihrem Seewasserwerk in Frasnacht jährlich gegen acht Millionen Kubikmeter Trinkwassers für zwölf Gemeinden auf; unter anderem für Goldach und Rorschach. Das entspricht in etwa 36 Millionen Badewannen voll mit Wasser. Entnommen wird dem Bodensee das Rohwasser in 60 Metern Tiefe. Im Geschäftsbericht der RWSG ist zu lesen: «Die Seeleitung wurde auf Muschelbewuchs kontrolliert. Es wurden nur vereinzelt Muscheln festgestellt. Die Gefahr eines Quagga-Muschel-Befalls und einer damit verbundenen starken Vermehrung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.»

Heisst das nun, die Quagga-Muschel richtet in 60 Metern Tiefe keinen Schaden an? «Leider ist das nicht so», sagt Jörg Schweizer und verweist auf eine langjährige Studie aus den USA. Im Lake Michigan habe sich die Quagga-Muschel auch in 300 Metern Tiefe angesiedelt. Auch die hiesige Trinkwasserversorgung müsse sich also auf einen erhöhten Aufwand einstellen, um Ansaugstutzen und Leitungen muschelfrei zu halten.

Invasive gebietsfremde Arten verursachen massive Schäden

Aus dem Bodensee entfernen lässt sich die aus dem Schwarzmeerraum eingewanderte Muschel nicht mehr. «Wenn sich fremde Arten etabliert haben, dann ist daran nichts mehr zu ändern. Wir können ja nicht einfach den Stöpsel ziehen, das Wasser auslaufen lassen und den See reinigen», sagt Schweizer mit einem Schmunzeln.

Auch die Fischzuchtanstalt Steinach verwendet Seewasser. Fischereiaufseher Jörg Schweizer zeigt den Vorfilter, der Quagga-Muscheln erfolgreich zurückhält. Bild: Rudolf Hirtl

Die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee will wenigstens verhindern, dass sich die Muschel vom Bodensee aus in noch nicht besiedelte Gewässer ausbreiten kann. Dazu entwickelt sie Massnahmen im Bereich Information und Bewusstseinsbildung.

Dringender Aufruf, die weitere Verbreitung zu verhindern

Auch dem kantonalen Fischereiaufseher ist es ein grosses Anliegen, die Verbreitung von gebietsfremden Arten zu verhindern, da diese ökologische, gesundheitliche und ökonomische Schäden verursachen könnten. Er verweist auf das Merkblatt des Bundesamtes für Umwelt, das insbesondere Bootsbesitzer auffordert, ihre Schiffe gründlich mit Hochdruck zu reinigen und vier Tage zu trocknen, ehe sie diese in andere Gewässer umsiedeln. Aber auch über Wassersportgeräte, Taucheranzüge oder Aquarien können Organismen und Tiere verbreitet werden, die einheimische Arten verdrängen und den natürlichen Lebensraum verändern.

