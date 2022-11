Der VBC Andwil-Arnegg spielt seit vielen Jahren national.

Volleyball Ob Sieg oder Niederlage: Der Dorfverein VBC Andwil-Arnegg lebt Volleyball ist in Andwil und Arnegg ein wichtiger Teil des Dorflebens – auch wenn der Erfolg nicht immer mit der Stimmung mithalten kann. Seit 25 Jahren hält sich der Verein in einer nationalen Spielklasse. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Richi Stolz (Trainer 1.Liga Männer), Daniel Lorenc (Trainer 1. Liga Frauen) und Amanda Keller (Trainerin Mini). Bild: Fritz Bischoff

Auch in der Saison 2022/23 ist der VBC Andwil-Arnegg mit je einem Team bei den Frauen und bei den Männern in der 1. Liga des Volleyballs vertreten und damit in der dritthöchsten nationalen Spielklasse. Seit 25 Jahren ist dem so, dass der Fürstenländer Verein ohne Unterbruch in einer nationalen Spielklasse spielberechtigt ist. So lange – oder noch länger – ist es auch so, dass die Heimspiele in Andwil immer in einer ganz besonderen Atmosphäre stattfinden.

Grosse Unterstützung in der Halle

Die Unterstützung aus dem Dorf ist schon fast legendär. So war es auch wieder am vergangenen Samstag, als zuerst die Männer und dann die Frauen ihre Heimspiele austrugen. Trotz der Tatsache, dass beide Teams ihre Partien verloren, war die Unterstützung in der Halle für die Spielerinnen und Spieler unüberhörbar und fühlbar. Die Frauen des VBC Andwil-Arnegg verloren gegen den VBC Aadorf II mit 1:3. «Das war eine bittere Niederlage. Mehr wäre möglich gewesen», stellte der Trainer Daniel Lorenc fest.

Er hatte verletzungsbedingt gegen Kaderprobleme anzukämpfen, sodass er zwei Nachwuchsspielerinnen mit Jahrgang 2007 einsetzen musste. «Obwohl wir in der Rangliste nach fünf Spielen mit nur sechs Punkten auf dem neunten Platz sind, müssen wir doch die Fortschritte im jungen Team sehen», relativierte er die Niederlage.

Profis gegen Amateure

Die Männer von Andwil-Arnegg sind nach sieben Spielen auf dem fünften Platz zu finden. Gegen das NTZ Volleytalents Rapperswil-Jona leisteten sie grossen Widerstand, ehe sie doch noch 2:3 verloren. «Das war ein Kräftemessen zwischen Amateuren und Profis. Wir trainierten unter der Woche einmal, die Spieler des Nachwuchs-Leistungszentrums am Obersee stehen jeden Tag in der Halle. Da bin ich stolz, wie mein Team dagegengehalten hat. Das war eine tolle Leistung», resümierte Trainer Richi Stolz.

In 14 Hallen unterwegs

Er muss es wissen, denn der 68-Jährige ist der Hauptverantwortliche, dass es den VBC Andwil-Arnegg überhaupt gibt. «Unser Verein lebt und wird vom ganzen Dorf getragen. Wir sind ein richtiger Dorfverein.» Vor 48 Jahren kam Richi Stolz direkt vom Lehrerseminar in Rorschach als Primarlehrer nach Andwil. Dort verbrachte er seine gesamte berufliche Laufbahn bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren. Schon bald nach seiner Anstellung war für ihn klar, dass er an seinem neuen Wirkungsort den Volleyball-Sport einführen wollte.

So wurde der VBC Andwil-Arnegg im Jahre 1987 gegründet. Der Verein wuchs und wuchs, doch eine eigene Halle für die Trainings und Meisterschaftsspiele fehlte. «Wir waren damals in rund 14 Hallen von Gossau über Waldstatt bis nach Mörschwil unterwegs, um unsere Trainings abhalten zu können», erinnert sich der ehemalige Primarlehrer.

19 Teams im Meisterschaftsbetrieb

2005 konnte die Doppelturnhalle Ebnet eingeweiht werden. Schon ein Jahr später durfte diese für die NLA-Spiele der Männer genutzt werden. Es war sportlich der absolute Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Während zweier Jahre spielte der VBC in der höchsten Klasse, zwölf Jahre hielt sich das Männerteam in der NLB.

Doch den Verein im St.Galler Fürstenland nur auf die Fanionteams der Frauen und Männer zu reduzieren, wäre verfehlt, denn es sind insgesamt 19 Equipen, die aktuell auf den verschiedensten Stufen ihre Meisterschaftsspiele bestreiten. Dazu kommen noch die Aktivitäten im Minibereich. In diesem Bereich ist Amanda Keller tätig. Die 26-jährige Kindergärtnerin war als Spielerin aktiv und ist jetzt als Trainerin im Nachwuchsbereich für die Minis verantwortlich. «Wir haben einen grossen Zulauf von interessierten Kindern. Gegen 30 Buben und Mädchen sind jeweils in der Halle. Das gilt auch für den Ballzirkus am Samstagmorgen für Vier- bis Sechsjährige.» Dies zeigt, wie fest der Verein im Dorf verankert ist. «Doch sorgenfrei sind auch wir nicht. Es ist immer wieder eine Herausforderung, Spielerinnen und Spieler leistungsmässig nach oben zu bringen», weiss Daniel Lorenc.

Personell ist der VBC Andwil-Arnegg mit seinen jungen Teams für die 1. Liga gut gerüstet. «Wer weiss, vielleicht kommen wieder einmal die Ambitionen für die nächsthöhere Spielklasse. Aber gut Ding will Weile haben», weiss Richi Stolz. Freude bereitet ihm dabei nicht nur der sportliche Teil in seinem Verein, sondern auch der Umstand, dass der gesamte Vereinsvorstand aus ehemaligen Spielern besteht. «Das ist eine Qualität, die aussagt, dass unser Dorfverein mit seinen rund 250 Mitgliedern lebt.»

