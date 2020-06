Porträt Der doppelte Bootsverleiher: Seit über 50 Jahren verleihen Vater und Sohn Pedalos und Motorboote im Rorschacher Hafen «Urs Grob Bootsbetrieb» – Hinter dem schlichten Namen verbergen sich Vater und Sohn und zwei Leben, die sich ähneln. Beide Seekinder, beide haben sie Rorschach nie verlassen, beide tragen den gleichen Namen. Was Urs Grob und Urs Grob an der Arbeit am Wasser fasziniert. Und was sie mit experimentellen Spoken-Words-Künstlern aus Berlin verbindet. David Grob 06.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vater und Sohn gleichen sich, das Gesicht sonnengebräunt, wettergegerbt und zufrieden, die Augen schmale Schlitze, wenn sie lächeln: Urs Grob und Urs Grob auf einem ihrer Pedalos im Romanshorner Hafen. Bild: Ralph Ribi (28. Mai 2020)

«Normalerweise wäre hier die ganze Reihe voll mit Pedalos. Die ganze Reihe», sagt Urs Grob, 77, Hafenmeister, früherer Bootsverleiher. Er steht im Rorschacher Hafenquai, die Sonne brennt, das Wasser kühlt, neben ihm sein Sohn, 48, ebenfalls Bootsverleiher, ebenfalls Urs Grob – «Das ist am einfachsten so», sagt der Vater und lacht. «Urs Grob Bootsbetrieb» prangt in schlichter Schrift am zitronengelben Kassenhäuschen. Urs Grob Junior deutet auf ein altes Foto an der Wand, wie um die Aussage seines Vaters zu belegen. Pedalo an Pedalo, Motorboot an Motorboot reiht sich die grobsche Flotte aneinander, 22 Pedalos, 8 Motorboote, alle rot.

Jetzt sind es aber nur einige wenige Boote, die an der Hafenmauer schaukeln. Vater und Sohn haben sie noch vor den Coronamassnahmen des Bundes im März eingewassert. Und diese haben den Familienbetrieb getroffen. Mit bis zu 40 Prozent Umsatzeinbusse rechnete Urs Grob Junior noch vor zwei Wochen.

Rorschacher, Seekinder, Bootsverleiher

«Was bringt es, sich aufzuregen?», sagt Urs Grob Senior.

«Wir nehmen alles so, wie es halt kommt. Alles legère.»

Vater und Sohn sitzen im Schatten der Führerkabine ihres Seetaxis, einem blauen Motorboot, mit dem sie Gäste über den Bodensee transportieren und Fahrunterricht anbieten, und erzählen von ihren Leben, die sich so ähneln, nur um knapp zwei Jahrzehnte verschoben. Beide haben sie Rorschach nie verlassen, beide sind sie Seekinder durch und durch, beide sind nach der Lehre direkt in den Bootsverleih eingestiegen.

Grob Senior mit 19, nachdem er seine KV-Lehre abgeschlossen hatte, am 1.April 1962 – «Kein Aprilscherz», sagt der Vater. Grob Junior mit 18, nach dem Abschluss seiner Schreinerlehre 1989. Seit 1987 arbeitet der Vater als Hafenmeister, hat den Betrieb nach und nach dem Sohn überlassen, der ihn seit 2012 führt.

Warum sind Sie in den Betrieb Ihres Vaters eingestiegen? «Mir hat’s schon immer sehr gut gefallen hier. Schon als Kind wollte ich...» – «Er war ja immer gerne hier unten, sehr gerne hier unten», sagt Grob Senior. Also war es für Sie schon früh klar, dass Sie irgendwann den Betrieb Ihres Vaters übernehmen wollen? «Ja, eigentlich schon in meiner Kindheit», sagt Grob Junior. Warum?

«Ich bin gerne unter den Leuten, gerne draussen, gerne am Wasser und an der frischen Luft.»

«Immer schön weiterlächeln»

Zu Beginn des Gesprächs posieren Urs Grob und Urs Grob fürs Bild in einem Pedalo, SG 3808, der Vater sitzt und scherzt, der Sohn steht und lacht. «Immer schön weiterlächeln», ruft ein Mann aus seinem Motorboot übers Wasser, während er in den Hafen tuckert. Man kennt sie hier im Hafen, wo sie seit 58 Jahren ihre Boote verleihen, erst der Vater, jetzt der Sohn.

Die beiden gleichen sich, das Gesicht sonnengebräunt, wettergegerbt und zufrieden, die Augen schmale Schlitze, wenn sie lächeln, die Stimme mal fein, mal dröhnend.

Und doch gibt es Unterschiede. Grob Senior erzählt mehr, mit melodiöser Stimme, ausgeprägtem St.Galler Dialekt und gedehnten Silben. Wenn ihm eine Aussage wichtig ist, so wiederholt er sie, die Stimme tiefer in der Kehle als beim ersten Mal, den Körper nach vorn geneigt. Manchmal berührt er sein Gegenüber im Gespräch kurz an der Schulter. Urs Grob Junior ist ruhiger und überlegter, wartet länger, bevor er etwas sagt, die Stimme sanfter. Sein Rücken bleibt stets an der Reling, die Bewegungen sind bedächtiger.

Das Wetter bestimmt den Alltag

Vater und Sohn erzählen davon, wie der Bootsverleih stark vom Wetter abhängig ist, das Schiff schaukelt leicht, die Sonne drückt. Ist es schön, so arbeitet Grob Junior. Ist es regnerisch, so hat er frei. Ebenso in den Wintermonaten. Wie ist es, ein solches Geschäft zu führen? Grob Senior sagt:

«Man muss halt Reserven haben, ein Polster, verstehen Sie. Sonst wären wir jetzt am Jammern wie all diese Beizer.»

«Ja, und es braucht halt mehrere Standbeine.», ergänzt Grob Junior. Nebst dem Bootsverleih, der Motorbootfahrschule, dem Seetaxi wassern sie im Herbst Schiffe aus, vermieten Bootslagerplätze im Winter, wassern sie im Frühling wieder ein.

«Urs Grob Bootsbetrieb» wird zur Spoken-Words-Band

Kurze Zeit später lachen beide, laut, schallend, überrascht. Auf dem Smartphone vor ihnen läuft ein Video, ein Konzertmitschnitt eines Berliner Musikerduos mit dem Namen «Urs Grob Bootsbetrieb». Die Musik? Schräg, experimentell, irgendwo zwischen Trash und Avantgarde, Punk und Performance. Hintergrund des Bandnamens: Das Künstlerduo hatte 2015 eine Lesung im Rorschacher Treppenhaus, entdeckte beim Spazieren den Bootsverleih. Der Bandname war gefunden. Nach 53 Jahren Bootsverleih im Rorschacher Hafen wurde «Urs Grob Bootsbetriebe» auch zur Band, die in irgendwelchen Berlinern Kneipen spielt.

Gefällt den Namensgebern, was sie hören und sehen? Urs Grob Junior blickt ungläubig auf und sagt: «Jeder soll das hören, was ihm gefällt.» «Sachen gibt’s», sagt der Vater.

Heute können sie endlich in die Saison starten: Die restlichen Leihboote sind aus dem Lager in Goldach geholt und eingewassert. 22. Pedalos, 8 Motorboote, alle rot.