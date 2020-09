Linksgrün dagegen, Bürgerliche dafür, Grünliberale unentschlossen: Die Gesamtüberdeckung des Bahnhofs St.Fiden ist im St.Galler Stadtparlament höchst umstritten Die linksgrünen Fraktionen im St.Galler Stadtparlament wollen die Gesamtüberdeckung des Bahnhofs St.Fiden und der Stadtautobahn nicht erneut prüfen lassen. Die Bürgerlichen hingegen stellen sich hinter die Vorlage des Stadtrats. Die Grünliberalen sind somit Zünglein an der Waage – und selbst uneins. Luca Ghiselli 18.09.2020, 05.00 Uhr

Die Pläne für eine Gesamtüberdeckung in St.Fiden sind im Stadtparlament höchst umstritten. Bild: Ralph Ribi

Können der Bahnhof St.Fiden und die angrenzende Stadtautobahn überdeckt werden? Kann diese Gesamtüberdeckung wirtschaftlich sein? Ist der Rückhalt in der Bevölkerung gross genug? Diese Fragen will der Stadtrat in einer vertieften Machbarkeitsstudie prüfen lassen. 2018 wurden diese Fragen bereits einmal in einer groben Machbarkeitsstudie mit einem grundsätzlichen Ja beantwortet.

Die anschliessend eingeholten Zweitmeinungen kamen dann aber einem Totalverriss der ersten Machbarkeitsstudie gleich, weshalb der Stadtrat sich jetzt noch nicht für oder gegen eine Gesamtüberdeckung des Areals entscheiden will. Den Grossteil der Kosten für die rund 900'000 Franken teure Studie soll aber nicht die Stadt, sondern sollen mehrere private Unternehmen tragen. Dazu wurde eine einfache Gesellschaft gegründet. Die Stadt steuert knapp 370'000 Franken bei. So lautet zumindest der Plan des Stadtrats.

Linksgrün spart nicht mit Kritik

Das St.Galler Stadtparlament behandelt das Geschäft voraussichtlich kommenden Dienstag. Diese Woche haben sich die Fraktionen getroffen. Eine Umfrage zeigt: Die Pläne des Stadtrats sind vor allem links der Mitte umstritten. Die Mehrheitsverhältnisse im Rat lassen ein knappes Ergebnis erahnen.

Daniel Kehl, Fraktionspräsident SP/Juso/PFG. Urs Bucher

Daniel Kehl, Präsident der SP/Juso/PFG-Fraktion, sagt auf Anfrage, seine Fraktion werde die Vorlage grossmehrheitlich ablehnen. Die Gründe dafür seien vielfältig. Einerseits gebe es bereits eine Testplanung, die ohne Überdeckung auskomme. «Auch dort waren nicht alle glücklich, aber es gab zumindest einen groben Konsens.» Die Zweitmeinungen auf die erste Machbarkeitsstudie zur Gleisüberdeckung hätten aber deutlich aufgezeigt, dass ein solches Mammutprojekt nicht finanzierbar sei.

«Es gibt also keinen Grund, das noch einmal zu untersuchen.»

Die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen seien aus der Testplanung hinlänglich bekannt, die ablehnende beziehungsweise gleichgültige Haltung der SBB und der Migros bezüglich der Gesamtüberdeckung ebenfalls. «Wenn die Privatwirtschaft das noch einmal prüfen will, soll sie die Studie selbst bezahlen», sagt Kehl.

Clemens Müller, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. PD

Ähnlich klingt es bei den Grünen und Jungen Grünen. Fraktionspräsident Clemens Müller sagt auf Anfrage, es habe in seiner Fraktion zwar auch Sympathien für die Überdeckung gegeben. «Gerade was das Heilen dieser Stadtnarbe mit einer verdichteten Nutzung betrifft», ergänzt er. Aber auch die Skepsis sei gross. Viele Fraktionsmitglieder können sich laut Müller der Haltung der Zweitmeinungen anschliessen, wonach der Deckel insgesamt keine sinnvolle Lösung sei. «Man muss damit rechnen, dass die zweite Studie zum selben Schluss kommt wie die erste.» Nämlich: Das ist alles grundsätzlich machbar. Aber: «Dann würden wieder Zweitmeinungen eingeholt, und so weiter.»

Auch, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung Teil der Studie sei, löse in der Fraktion ein ungutes Gefühl aus. Am Schluss, unkt Müller in Anlehnung an das Buch von Théo Buff, könne man die Gesamtüberdeckung wohl unter «St. Gallen, wie es nie gebaut wurde» abhaken. Stattdessen solle man lieber an den Resultaten der Testplanung anknüpfen. «Auch das sind auch attraktive Möglichkeiten.»



Bürgerliche sind Feuer und Flamme

Felix Keller, Präsident FDP-Fraktion. PD

Auf bürgerlicher Seite stösst die Vorlage hingegen mehrheitlich auf Zuspruch. FDP-Fraktionspräsident Felix Keller sagt auf Anfrage, der Freisinn stehe hinter den Plänen des Stadtrats. St.Fiden sei eines der grössten Entwicklungsgebiete auf Stadtgebiet. «Es darf nicht passieren, dass dieses Gebiet einfach zum Rangierbahnhof der SBB verkommt.» Auch die Kooperation zwischen öffentlicher Hand und Privaten begrüsst Keller ausdrücklich. «Es ist wichtig, dass wir dieser Vision eine Chance geben.»

Zwei CVP-Stadtparlamentarier stellen kritische Fragen zur Altlastensanierung (ghi) Auch abseits der Überdeckungspläne bleibt St. Fiden ein Politikum. Die CVP-Stadtparlamentarier Patrik Angehrn und Louis Stähelin wollen in einer Einfachen Anfrage wissen, ob die grosse Baulandfläche beim Bahnhof St. Fiden von Altlasten im Boden befreit wurde. Die Stadt hatte das Areal 2012 der SBB abgekauft. Die Vertragsparteien vereinbarten im Kaufvertrag, dass die SBB vollumfänglich für die Entsorgung der Altlasten aufkommen – allerdings bei einem Kostendach von 1,12 Millionen Franken und nur, wenn die Entsorgung innert 11 Jahren seit dem Erwerb erfolgt. Angehrn und Stähelin fragen den Stadtrat nun, was die Stadt hinsichtlich der Altlastensanierung bereits unternommen hat und ob der vorgegebene Zeitrahmen eingehalten wird.

Auch die CVP/EVP-Fraktion dürfte dem Verpflichtungskredit am Dienstag zustimmen, wie Fraktionspräsident Patrik Angehrn auf Anfrage sagt. «Hier tut sich eine Chance auf, die wir nicht leichtfertig vergeben sollten.» Die Public-Private-Partnership (PPP) – also die Kooperation der Stadt mit Unternehmen wie Mettler2Invest, Fortimo, der Kantonalbank und dem Hauseigentümerverband –wertet Angehrn sehr positiv.

«Wenn die Stadt die Kosten für die Studie alleine hätte tragen müssen, wäre die Zustimmung in der Fraktion sicher nicht so gross gewesen.»

Es sei gut, dass die Privatwirtschaft ein Zeichen setze und sich zur Vision bekenne. Wenn es schiefgehe, habe man es wenigstens versucht. Und wenn es gelinge, habe man ein Areal, das in einigen Jahrzehnten zur vollen Blüte gelange.

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. PD

Auch die SVP-Fraktion wird laut Präsidentin Karin Winter-Dubs mehrheitlich der Vorlage des Stadtrats zustimmen, wie sie auf Anfrage sagt. «Wir wollen wissen, ob die Überdeckung machbar ist oder nicht.» Allerdings rechnet Winter-Dubs mit einer bis zwei Abwesenheiten in ihrer Fraktion.

Grünliberale spielen Zünglein an der Waage

Alles deutet also auf einen äusserst knappen Entscheid hin. Zünglein an der Waage sind – wie schon oft in dieser Legislatur – die Grünliberalen. Wie Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck auf Anfrage sagt, hat die GLP Stimmfreigabe beschlossen. «Hinter der Vision stehen alle, aber es gibt verschiedene Meinungen bezüglich Finanzierung.»

SP/Juso/PFG und Grüne/Junge Grüne kommen zusammen auf 27 Stimmen, der bürgerliche Block mit FDP, CVP/EVP und SVP auf 28. Je nach Abwesenheiten und dem Stimmverhalten in der fünfköpfigen GLP-Fraktion können die Mehrheiten kippen.